Toshiba, iPad'e karşı Android ve Windows 7'li tabletler sunacak

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan AC100 Cloud Companion isimli netbook modelini Ağustos ayı içerisinde satışa sunmaya hazırlanan Toshiba, tablet bilgisayar çalışmalarını sürdürüyor. Çift ekranlı Libretto W100 modeliyle tablet bilgisayarlara yönelik vizyonunu ortaya koyan Toshiba, Apple iPad'e rakip olaracak yeni tabletler için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Toshiba Bilgi Sistemleri Avustralya yöneticisi Mark Whittard'ın açıklamalarına göre Eylül ya da Ekim ayı içeriisnde Japon firmanın yeni tabletlerini pazarda görmeye başlayacağız. Modeline göre Android veya Windows 7 platformunu temel alacak yeni tabletlerin donanım alt yapıları da benzer şekilde tercih edilecek modele göre değişiklik gösterecek.

Android tabanlı modellerinde ARM (Nvidia Tegra 2?), Windows modellerinde ise Intel (Intel Atom veya ULV serisi Core 2 / Core i3?) platformlarını tercih etmesi beklenen Toshiba, yeni modellerinde kapasitif dokunmatik ekrana, HDMI ve USB ara birimlerine de yer verecek. Yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine sahip olacak cihazların kablosuz iletişim özellikleri açısından WiFi, 3G ve Bluetooth gibi özelliklere sahip olmaları bekleniyor.