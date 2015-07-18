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Toshiba mali usulsüzlük iddiaları ile çalkalanıyor

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba mali usulsüzlük iddiaları ile çalkalanıyor

Elektronik cihaz sektöründe olduğu kadar yarı iletken ve nükleer enerji alanında da önemli faaliyetleri olan Japon Toshiba, bir süredir hesaplarda usulsüzlük iddiaları ile çalkalanıyor. 

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre holding bünyesinde yaklaşık altı yıldır üst seviye yöneticilerin de adının geçtiği mali usulsüzlükler yaşanıyor ve neredeyse bu artık bir şirket kültürü haline gelmiş durumda. 

Toshiba'daki skandalın Japonya'da son beş yılda yaşanan en büyük usulsüzlük olayı olduğu belirtiliyor. Bu konu ile ilgili soruşturma başlamış durumda ve patron Hisao Tanaka olmak üzere pek çok üst düzey yöneticinin istifasının istendiği konuşuluyor. 

Usulsüzlüğe yol açan en büyük neden bölüm yöneticilerinin yıl sonu bütçe hedeflerini tutturması konusunda bunaltıcı bir baskı altında olması. Bu bakımdan mali zarar raporlarının geciktirilmesi gibi usulsüzlükler yaşandığı ifade ediliyor. Bu altı yıllık usulsüz hesap işlemleri sonucunda Toshiba'nın 3 milyar dolar tazminat ödemesi bekleniyor. 

Toshiba, Nisan ayından bu yana problemin farkında ve bağımsız kontrolcüler işe alarak konunun araştırılmasını istedi. Temmuz ayının sonuna doğru kontrolcüler raporlarını Toshiba'ya sunacak ve atılacak adımlar buna göre belirlenecek. Ayrıca Toshiba problemin yeniden yaşanmaması için Denetim Komisyonu'nun yetkilerini genişletiyor ve başkanlığına da dışarıdan bir atama yapacak.  

http://www.reuters.com/article/2015/07/17/us-toshiba-accounting-probe-idUSKCN0PR0MY20150717 Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Burada ihracat ödülü alırlardı üstüne birde...
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muzaffers 3 yıl
Ne tazminatmış be
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WB 3 yıl
Oldum olasi isinamadigim markalardan biri..
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DraGonS 3 yıl
metro otobüsleri kaza yaptı. Metronun sahibi twitter'da paralel yapıya "keşke kaderide öğretseydiniz... " diye laf etti. Toshibanında bunu örnek alması lazım. Paralel yapıyor iki laf at iş bitti.
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herakles24 3 yıl
Bizde olsa yolsuzluk yapan bana komplo kurdular bunlar dış güçlerin oyunu evraklar sahte yolsuzluk yapan yolsuzluğu ortaya çıkaranı ya işten kovar yada hapse artırır dı
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Genç Düşünür 3 yıl
Böyle bir markaya böyle usulsüzlük yakışmıyor.
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alemburda34 3 yıl
Tam film gibi
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Burada ihracat ödülü alırlardı üstüne birde...
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