Toshiba mali usulsüzlük iddiaları ile çalkalanıyor

Elektronik cihaz sektöründe olduğu kadar yarı iletken ve nükleer enerji alanında da önemli faaliyetleri olan Japon Toshiba, bir süredir hesaplarda usulsüzlük iddiaları ile çalkalanıyor.





Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre holding bünyesinde yaklaşık altı yıldır üst seviye yöneticilerin de adının geçtiği mali usulsüzlükler yaşanıyor ve neredeyse bu artık bir şirket kültürü haline gelmiş durumda.





Toshiba'daki skandalın Japonya'da son beş yılda yaşanan en büyük usulsüzlük olayı olduğu belirtiliyor. Bu konu ile ilgili soruşturma başlamış durumda ve patron Hisao Tanaka olmak üzere pek çok üst düzey yöneticinin istifasının istendiği konuşuluyor.





Usulsüzlüğe yol açan en büyük neden bölüm yöneticilerinin yıl sonu bütçe hedeflerini tutturması konusunda bunaltıcı bir baskı altında olması. Bu bakımdan mali zarar raporlarının geciktirilmesi gibi usulsüzlükler yaşandığı ifade ediliyor. Bu altı yıllık usulsüz hesap işlemleri sonucunda Toshiba'nın 3 milyar dolar tazminat ödemesi bekleniyor.





Toshiba, Nisan ayından bu yana problemin farkında ve bağımsız kontrolcüler işe alarak konunun araştırılmasını istedi. Temmuz ayının sonuna doğru kontrolcüler raporlarını Toshiba'ya sunacak ve atılacak adımlar buna göre belirlenecek. Ayrıca Toshiba problemin yeniden yaşanmaması için Denetim Komisyonu'nun yetkilerini genişletiyor ve başkanlığına da dışarıdan bir atama yapacak.

http://www.reuters.com/article/2015/07/17/us-toshiba-accounting-probe-idUSKCN0PR0MY20150717