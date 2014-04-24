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Toshiba ve SanDisk, NAND bellekler için 15nm fabrikasyon sürecine geçiyor

5 yıl
1,1b
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10
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba ve SanDisk, NAND bellekler için 15nm fabrikasyon sürecine geçiyor

Veri depolama çözümleri konusunda önemli teknolojiler geliştiren Toshiba ve SanDisk, uzun süredir daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ve daha hızlı veri aktarımına olanak tanıyan NAND bellek tenkolojileri geliştirmekteydi. Geçen yıl 19nm fabrikasyon sürecine sahip NAND belleklerini duyuran ikili bu kez 15nm fabrikasyon sürecine geçiş yaptığını açıkladı.

Yeni üretim teknolojisi 128Gb (16GB) boyutunda olan ve hücre başına iki bit kullanan bellek modüllerinde kullanılacak. Yeni teknoloji sayesinde bu belleklerin veri aktarım hızları da 533mbit/s seviyesine çıkacak. Bu hız 19nm sürecindeki bellek modüllerinin 1.3 katı.

Toshiba yeni belleklerin üretimine Japonya'daki tesislerinde başlayacak. Tarih olarak ise Nisan ayı sonu belirlenmiş. Toshiba ayrıca 19nm sürecindeki belleklerinin de daha az yer kaplayan hücre başı 3 bit yöntemini kullanacak şeklinde üretime geçtiğini ve ilk etapta mobil cihazların hedeflendiğini açıkladı. Daha sonra bu bellekler dizüstü SSD modelleri için de optimize edilecek. 

SanDisk ise bu teknolojiyi 1Z-nm olarak adlandırıyor. Yılın ikinci yarısında hem hücre başı iki bit hem de hücre başı üç bit olacak şekilde üretime başlanacağı belirtiliyor. Firmanın 1Z-nm modülleri taşınabilir belleklerde ve SSD ürünlerinde kullanılacak. 

Daha küçük NAND bellek mobil cihazlarda hem daha az yer kaplayacak hem de enerji tüketimini en aza indirecek. Ayrıca yüksek hızlarda veri transferine de imkan tanıyacak. 

http://vr-zone.com/articles/toshiba-sandisk-shift-15-nm-manufacturing-process-nand-memory/76448.html Yorum Yaz
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AMD HASTASI 044 5 yıl ekrem71
E boyle olursa isinmada azalacakmi
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makbulut 5 yıl
1 nm olmayacak bildiğim kadarı ile. Yanlış bilgi vermek istemem ama en az 7 nm kadar maddenin işlenebileceğini okumuştum.
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tahir40 5 yıl
Cahilliğime verin, neden 1000 liralık işlemciler ve Gpu'lar bile 20 nm üretilmezken nand bellekler 15nm üretilebiliyor? Üretim teknolojisi açısından zorluklar mı var?
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erkan0075 5 yıl tahir40
tahir40

Cahilliğime verin, neden 1000 liralık işlemciler ve Gpu'lar bile 20 nm üretilmezken nand bellekler 15nm üretilebiliyor? Üretim teknolojisi açısından zorluklar mı var?

Bildiğim kadarıyla, NAND flash'ın hatayı örten doğasından dolayı daha düşük "process node"larına inebiliyorsunuz, hatalı olan blokları kapatabiliyorsunuz, hatasız bloklar size yetiyor. NAND flash'ın tamamı birbirinin kopyası bloklar. Ama işlemci için bu durum geçerli değil, işlemcinin tümüyle perte çıkması büyük olasılık.
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erkan0075 5 yıl
Program/erase döngü sayısı da aşağı inecek.
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fatihcanery 5 yıl
kuantum fiziğine geçtikleri zaman siz görün o zaman bilgisayar dünyasını,sınırsınız depolama alanları ,sınırsız internet...
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fukox 5 yıl fatihcanery
fatihcanery
kuantum fiziğine geçtikleri zaman siz görün o zaman bilgisayar dünyasını,sınırsınız depolama alanları ,sınırsız internet...

Biz mezarda çürüyeceğiz de anca o zaman
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12 Angry Men 5 yıl
1nm e kadar yolu var gelecekte.
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PsychicPower 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

1nm e kadar yolu var gelecekte.

Ben asıl o 1 nm'den sonra neler göreceğiz çok merak ediyorum. Sonuçta şuanki yarıiletken teknolojisinin sınırı orası.
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