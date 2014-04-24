Toshiba ve SanDisk, NAND bellekler için 15nm fabrikasyon sürecine geçiyor





Veri depolama çözümleri konusunda önemli teknolojiler geliştiren Toshiba ve SanDisk, uzun süredir daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ve daha hızlı veri aktarımına olanak tanıyan NAND bellek tenkolojileri geliştirmekteydi. Geçen yıl 19nm fabrikasyon sürecine sahip NAND belleklerini duyuran ikili bu kez 15nm fabrikasyon sürecine geçiş yaptığını açıkladı.





Yeni üretim teknolojisi 128Gb (16GB) boyutunda olan ve hücre başına iki bit kullanan bellek modüllerinde kullanılacak. Yeni teknoloji sayesinde bu belleklerin veri aktarım hızları da 533mbit/s seviyesine çıkacak. Bu hız 19nm sürecindeki bellek modüllerinin 1.3 katı.





Toshiba yeni belleklerin üretimine Japonya'daki tesislerinde başlayacak. Tarih olarak ise Nisan ayı sonu belirlenmiş. Toshiba ayrıca 19nm sürecindeki belleklerinin de daha az yer kaplayan hücre başı 3 bit yöntemini kullanacak şeklinde üretime geçtiğini ve ilk etapta mobil cihazların hedeflendiğini açıkladı. Daha sonra bu bellekler dizüstü SSD modelleri için de optimize edilecek.





SanDisk ise bu teknolojiyi 1Z-nm olarak adlandırıyor. Yılın ikinci yarısında hem hücre başı iki bit hem de hücre başı üç bit olacak şekilde üretime başlanacağı belirtiliyor. Firmanın 1Z-nm modülleri taşınabilir belleklerde ve SSD ürünlerinde kullanılacak.





Daha küçük NAND bellek mobil cihazlarda hem daha az yer kaplayacak hem de enerji tüketimini en aza indirecek. Ayrıca yüksek hızlarda veri transferine de imkan tanıyacak.

http://vr-zone.com/articles/toshiba-sandisk-shift-15-nm-manufacturing-process-nand-memory/76448.html