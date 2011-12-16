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Toshiba'dan 64 GB kapasite sunan USB 3.0 bellek: TransMemory-EX

7 yıl
19,1b
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6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Toshiba, 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan TransMemory-EX serisi USB 3.0 belleklerini, 2012 yılının şubat ayından itibaren Japonya'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 68.8 mm x 21 mm x 10.5 mm boyutlarında ve 14 gram ağırlığında tasarlanan USB bellek, 220 MB/sn'ye kadar okuma hızına, 94 MB/sn'ye kadar yazma hızına ulaşabiliyor. Toshiba yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre 25 GB yer kaplayan bir video dosyasının USB belleğe kopyalanması 5 dakika sürüyor.

Çalışma durumunda 300 mA'den daha az enerji harcadığı dile getirilen TransMemory-EX serisinin 32 GB'lık versiyonunun 96$'dan, 64 GB'lık versiyonunun ise 150$'dan satılması planlanıyor.

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Kistanbullu 4 yıl
Merhaba. urun.gittigidiyor.com/... bu ürünün tanıtımında yazan; "Verileriniz Toshiba`nın Orijinal Güvenlik Yazılımı ile Güvende TransMemory-EX II , belirli bir kısımdaki verilere ve dosyalara parola olmadan erişilmesini önlemek için ilgili kısmın parola kilidiyle korunmasını sağlayan uygulama yazılımlarını destekler." şeklindeki ibarenin tam olarak anlatmak istediği şey nedir? Yani benim bu flash belleğe attığım verileri başka biri benim oluşturduğum şifreyi girmeden göremeyeceği anlamına mı geliyor? Bir örnek ile bunu anlatırsanız sevinirim.
Teşekkürler.
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kartal.24 7 yıl
150 $ türkiyede satılacagını pek sanmıyorum e4n az 2 katı olacaktır ama genede bu tarz ürünlerin çıktıgını görmek güzel
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mow_ 7 yıl
görüntüsü hiç estetik değil. eski ide hddleri andırdı bana.
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KiLLeR© 7 yıl
USB 3.0 ile SSD arasında nasıl bir bağlantı kurdunda birbirlerine rakip oldular? İlginç..
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ahmetsaid_ak 7 yıl
64GB için 100$ veremem ancak bu rekabetin USB 2.0 fiyatlarını düşürmesini umarım.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
usb3 ler SSD lerin yerini almaya aday ! :)
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