Toshiba'dan 64 GB kapasite sunan USB 3.0 bellek: TransMemory-EX





Toshiba, 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan TransMemory-EX serisi USB 3.0 belleklerini, 2012 yılının şubat ayından itibaren Japonya'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





Yaklaşık 68.8 mm x 21 mm x 10.5 mm boyutlarında ve 14 gram ağırlığında tasarlanan USB bellek, 220 MB/sn'ye kadar okuma hızına, 94 MB/sn'ye kadar yazma hızına ulaşabiliyor. Toshiba yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre 25 GB yer kaplayan bir video dosyasının USB belleğe kopyalanması 5 dakika sürüyor.





Çalışma durumunda 300 mA'den daha az enerji harcadığı dile getirilen TransMemory-EX serisinin 32 GB'lık versiyonunun 96$'dan, 64 GB'lık versiyonunun ise 150$'dan satılması planlanıyor.

