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Toshiba'dan suya dayanıklı video kamera: Camileo BW10

Toshiba'dan suya dayanıklı Full HD video kamerası Camileo BW10'u duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
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Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Toshiba, Camileo serisi video kameralarına bir yenisini daha ekledi. Toshiba'nın Camileo BW10 olarak adlandırdığı kompakt video kamera, suya dayanıklı olarak üretildi. 2 metreye kadar suya dayanıklı olan video kamera, kullanıcılara Full HD video kaydı deneyimini sunuyor. 30 FPS (kare saniye) oranında video çekebilen Camileo BW10'da 10x dijital yaklaştırma, 1600 ISO değeri desteği, 64 GB'ye kadar SD kart desteği, HDMI çıkışı, 10 saniyelik geri sayım tuşu gibi özellikler bulunuyor. Video çekim özelliğine ek olarak 5 mp çözünürlükte fotoğraf çekebilen Toshiba Camileo BW10'un turkuvaz, gri ve sarı renklerde üretileceği belirtildi.

Haziran ayının sonlarında piyasaya sunulması beklenen Toshiba Camileo BW10'un 186$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor


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hacı.basat 9 yıl
Video kalitesinin skandal derecede rezalet olduğu kesin, haberde interpolasyon oranına dair bilgi yok çünkü, toshibanın piyasamıza çaktığı fahiş interpolasyonlu Camileo'lar halen eritilemedi, muhtemelende eriyemez, bu da sıradaki interpolasyon dalavereli model anlaşılan.
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Emre Kocakaya 9 yıl
Bir an masaüstü pc hoporlörü gibi geldi bana
,boyutlar ne acaba?
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artenis 9 yıl
fiyatı arazide araştırma yapanlar için cok iyi, arazide DSLR ile yagmur alıtında örneklerin fotosunu cekemeyeceginiz için...
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