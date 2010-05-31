Toshiba'dan suya dayanıklı video kamera: Camileo BW10

Toshiba, Camileo serisi video kameralarına bir yenisini daha ekledi. Toshiba'nın Camileo BW10 olarak adlandırdığı kompakt video kamera, suya dayanıklı olarak üretildi. 2 metreye kadar suya dayanıklı olan video kamera, kullanıcılara Full HD video kaydı deneyimini sunuyor. 30 FPS (kare saniye) oranında video çekebilen Camileo BW10'da 10x dijital yaklaştırma, 1600 ISO değeri desteği, 64 GB'ye kadar SD kart desteği, HDMI çıkışı, 10 saniyelik geri sayım tuşu gibi özellikler bulunuyor. Video çekim özelliğine ek olarak 5 mp çözünürlükte fotoğraf çekebilen Toshiba Camileo BW10'un turkuvaz, gri ve sarı renklerde üretileceği belirtildi.

Haziran ayının sonlarında piyasaya sunulması beklenen Toshiba Camileo BW10'un 186$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor