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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'nın 13.3 inçlik tablet prototipi Almanya'da ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'nın Android işletim sistemli AT tablet serisine ait yeni bir üye Almanya'da başlayan Toshiba World 2012 fuarında ortaya çıktı.

AT330 adı verilen ürün henüz prototip olarak sergileniyor. Ekran boyutu ise 13.3 inç olarak belirlenmiş. Ekran çözünürlüğünün 1920 x 1200 piksel olduğu tahmin ediliyor. 

Fazla detay verilmeyen ürün 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemini barındırıyor. Tam boyutlu SD kart girişi, 32GB depolama kapasitesi, HDMI çıkışı, 5MP arka, 1.3MP ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi göze çarpan özellikleri arasında. Prototip üzerinde bir de TV alıcısı ve anteni bulunuyor. Kasa ise plastik ve metalin harmanlanmış bir karışımını taşıyor.

Modelin ne zaman veya hangi fiyattan piyasaya çıkacağı belli değil. Bu boyutta bir tabletin hangi alana hitap edebileceği de kafa karıştıran sorular arasında. Toshiba da bu sorulara resmi bir yanıt vermiyor.

MWC 2012 fuarında da 7.7 inçlik Tegra 3'lü AT270 tableti görücüye çıkmış ancak satış detayları verilmemişti. 

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mert1907 7 yıl
Baktılar ki yapacak bişey kalmadı ekran boyutunu artırmaya doğru bi eğilim içerisine girdi firmalar.
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aziz77 7 yıl
Donanım iyi olsada büyük.ergonomik değil.
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Guest-F8946C419 7 yıl
2-3 yıl sonra led tv'leri tablet diye satacaklar utanmasalar.
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hakandemirezen 7 yıl
kız isterken lahveler tabletlerin üzerinde gelicek galiba
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Lordinarius 7 yıl
createemir
Bu çözünürlükler yüzünden kafam iyice karıştı. Full HD çözünürlük bu ekran boyutuna göre düşük diyorum. Millet tip tip bakıyo..

haklılar . yeterli
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Batuist 7 yıl
cortex a15 tabanlı işlemci kullansınlar çift çekirdekli olsun. milleti 4 çekirdekli diye galeyana getiriyorlar, diğer firmaların işlemcileri çıktığında anca fos olduğu anlaşılıyor tegranın. android tabletlerin şu an bir sıçrayış evresindeyiz. işlemci ram, grafik, çözünürlük gibi unsurlar kısa süre içinde ciddi bir gelişme kaydedecek. özellikle yeni ipadden sonra yüksek çözünürlüklü ekran kullanan tabletler iyice yaygınlaşmaya başlayacak. bu beraberinde daha güçlü işlemci kullanımını daha yüksek ram kullanımını vesaire getirecek ve doğal olarak genel sistem performansınıda artıracak. hala gelişmesi gereken en büyük husus bence android tarafında tepki süresi. hala apple cihazlaırının çok gerisindeler. ama uygulama olarak son zamanlar android uygulamaları ciddi yol kat etti ve kaliteli uygulamaların sayısı kayda değer oranda artış gösterdi.
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söny 7 yıl
yeni nesil işlemci ve full hd bide toshiba fiyatı can yakıcaktır
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35fatih 7 yıl
tablet için gereğinden fazla büyük. mobilitesi düşüyor.
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haymatloshan 7 yıl
Nasıl telefonda 4 inç büyük geliyorsa,tablette de 9 inçten küçüğü çok küçük kalıyor.
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jibe 7 yıl
Yandan kulpda koysunlar tepsi niyetine kullanırız olmaz mı.
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LKLC 7 yıl
9.7" bile büyük bence. ideal boyut 7". cebe girer, rahat tutulur, kullanılır.
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sur_ 7 yıl
13.3 Tablet olması çok abes değil aslında ancak ağırlığının kesinlikle 600gr geçmemesi gerekir. 13.3 bu özelliklerde 500-600gr aralığında bir tablet yapabilirlerse bence çok iyi satar. Hafif olduktan sonra bazı işlerde 17" tablet bile kullanışlı olur. Birde yakında çıkacak olan bir teknoloji var, katlanabilen ekranlar, bu ekranlar ile tableti çeşitli ekran boyutlarına katlayarak getirebileceğiz ve istediğimiz gibi kullanacağız.
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tunaygs 7 yıl
Evet işte notebookla yarışacak olan tablet üretildi... Önümüzdeki sezon notebook satışları feci derecede düşücek... ultra ince notebook üretimlerine yüklenecekler... Peki ya benim sorum şudur... Masaüstü bilgisayarlar ne olacak ? İşte tablet piyasası yaygınlaştıkdan sonra masa üstü bilgisayarlar üzerinde müthiş değişimlere değişik fikirlere gidilecek... Böylece işte o hologram dalgalı masalar değişik üzerinde haritalar açılabilen bir güneş perdesi gibi uç tekneloji dediğimiz ürünler çıkmaya başlayacak. Şuanda bu tarz ürünler sunmayı teklif eden dekerasyon ve mimarlık şirketleri açıldı. İşte maya takvimindeki 2012 mevzusu budur. İnternet çağı başlamıştır. Herkese hayrola... TAbi biz 2012 ye geç gireriz. Dünya üzerinde 4g kullanılınırken, bizim evimizdeki internette bile kota var :)
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