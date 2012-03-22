Toshiba'nın 13.3 inçlik tablet prototipi Almanya'da ortaya çıktı

Toshiba'nın Android işletim sistemli AT tablet serisine ait yeni bir üye Almanya'da başlayan Toshiba World 2012 fuarında ortaya çıktı.





AT330 adı verilen ürün henüz prototip olarak sergileniyor. Ekran boyutu ise 13.3 inç olarak belirlenmiş. Ekran çözünürlüğünün 1920 x 1200 piksel olduğu tahmin ediliyor.





Fazla detay verilmeyen ürün 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemini barındırıyor. Tam boyutlu SD kart girişi, 32GB depolama kapasitesi, HDMI çıkışı, 5MP arka, 1.3MP ön kamera, Android 4.0 işletim sistemi göze çarpan özellikleri arasında. Prototip üzerinde bir de TV alıcısı ve anteni bulunuyor. Kasa ise plastik ve metalin harmanlanmış bir karışımını taşıyor.





Modelin ne zaman veya hangi fiyattan piyasaya çıkacağı belli değil. Bu boyutta bir tabletin hangi alana hitap edebileceği de kafa karıştıran sorular arasında. Toshiba da bu sorulara resmi bir yanıt vermiyor.





MWC 2012 fuarında da 7.7 inçlik Tegra 3'lü AT270 tableti görücüye çıkmış ancak satış detayları verilmemişti.