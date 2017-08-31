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Toshiba'nın bellek bölümüne Apple da talip: 18 milyar dolarlık teklif

Bellek bölümünü satışa çıkaran Toshiba'ya; içinde pple'ın da yer aldığı konsorsiyumdan 18 milyar dolarlık teklif geldi. Apple bellek bölümü için 3.6 milyar doları gözden çıkardı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Toshiba'nın uzun bir süredir elden çıkarmak istediği bellek birimi halen satılabilmiş değil. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda; ABD'li yatırım şirketi Bain Capital, Japonya Kalkınma Bankası, SK Hynix ve Japon hükümeti tarafından desteklenen teknoloji fonundan oluşan bir konsorsiyum, Toshiba'ya teklif sunmuş ve bu teklif Toshiba tarafından da kabul edilmişti. Toshiba, kısa bir süre içinde satış işlemlerini tamamlamayı beklerken bellek üretiminde Toshiba'nın ortağı olan Western Digital bu anlaşmaya karşı çıkıp konuyu yargıya taşımıştı. Bu durum karşısında konsorsiyumun üyesi olan Japon hükümetinin yatırımcıları, yasal riskler nedeniyle anlaşma yapmaktan çekindiklerini açıklamış ve konsorsiyum ile olan görüşmeleri sonlanmıştı. 


 
Toshiba'nın, Western Digital ile olan hukuki mücadelesi hâlâ sürerken Bain Capital'in liderlik ettiği konsorsiyum gözden geçirilmiş bir teklifle yeniden şirketin kapısını çaldı. Japon medya kuruluşu NHK'nın iddiasına göre Bain Capital, Japon yatırımcıların kaygılarını göz önünde bulundurarak Japonya Kalkınma Bankası ve diğer Japon yatırımcıların; anlaşmaya sonradan katılabilmelerine olanak sağladı. Böylece Japon yatırımcılar şu an için anlaşmada yer almasa da Toshiba ile Western Digital arasındaki hukuki sürecin tamamlanmasının ardından tekrar konsorsiyumda yer alacak. 


Apple 3.6 Milyar Dolar Ödeyecek 

Tabi konsorsiyumda meydana gelen tek değişiklik bu değil. NHK'nın kaynaklarına göre Apple da yeni teklifle birlikte konsorsiyuma dahil oldu ve toplam 18.2 milyar dolar değerindeki yeni teklifte yaklaşık 3.6 milyar dolar ödeme yapmayı taahhüt etti. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde anlaşmaya Güney Kore'li SK Hynix ise yaklaşık 10 milyar dolar ödeme yapacak. Ayrıca kaynaklar sunulan teklifte Toshiba'nın da 1.8 milyar dolarlık yatırım yaparak anlaşma sonrasında da üretimde yer alabileceğini belirtiyor.


Aslında daha önce de Apple'ın, Foxconn ile birlikte teklif sunacağı ileri sürülmüştü ancak Apple süreci uzaktan izlemekle yetinmişti. Şimdi ise Apple'ın teklifte yer alması rekabetçi bir tedarik zinciri oluşturmasını ve akıllı telefon dünyasındaki en büyük rakibi Samsung'a olan bağımlılığın azalmasını sağlayabilir. Apple, bellek yongası pazarında lider konumda olan Samsung da dahil olmak üzere pek çok tedarikçiden bellek yongası satın alıyor. Apple'ın, Toshiba'nın bellek bölümünde söz sahibi olması durumunda Samsung'a karşı elinin güçleneceği düşünülüyor. 


Toshiba İçin Zaman Kısıtlı 

Konuyla ilgili henüz Apple, Bain Capital ya da Toshiba'dan resmi bir açıklama gelmiş değil ancak şu an zaman Toshiba'nın aleyhine işliyor ve şirket bir an önce satışı tamamlamak istiyor. Dünyanın en büyük 2. bellek üreticisi olan Toshiba, 2016-2017 mali yılında zarar ettiğini açıklamıştı. Şirket benzer şekilde, önümüzdeki mart ayında, 2017-2018 yılında da negatif değer bildirirse Tokyo Borsası'ndan çıkarılacak. Bu nedenle acil nakit ihtiyacı bulunan Toshiba için bellek bölümünü bir an önce satmak hayati önem taşıyor ancak Western Digital'le olan anlaşmazlık çözülmeden bu satışın gerçekleşmesi şu an için pek mümkün gözükmüyor. 

https://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting-idUSKCN1BA13K Yorum Yaz
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Konsorsiyumda Apple'ın payı 3.6 Milyar Dolar, SK Hynix'in payı 10 milyar dolar.
Haberin başlığı ise "Toshiba'nın bellek bölümüne Apple da talip: 18 milyar dolarlık teklif".
Gösterilen kaynaktaki haber ise "Trump touts tax reform, overlooks White House aide Cohn".
Bu kadar Apple yalakası olmanın, Apple uğruna aklı mantığı yitirmenin sebebini bir anlayabilsem. Tamam ürünleri güzel, alıyoruz, kullanıyoruz. Bazı ürünlerini ben de kullanıyorum. Biz kullandığımız, ürünlerini aldığımız için zaten Apple Apple. Aldık kullanıyoruz diye artık sapkınlık seviyesinde bağımlı olmanın mantığı nedir.
Konsorsiyumda Apple'ın payı 3.6 Milyar Dolar, SK Hynix'in payı 10 milyar dolar.Haberin başlığı ise "Toshiba'nın bellek bölümüne Apple da talip: 18 milyar do...
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Jül Sezar 1 yıl
Merkez Banka'mızın döviz rezervi bu kadardı en son, rezillik
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Katalikitci 1 yıl
Ben bu oyunu bozarım

Toshiba yetkilileri pm atsın
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kadirirdem 1 yıl
Parayı veren düdüğü çalar olacak muhtemelen
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gs09gs09 1 yıl
bizde 25 milyardolardan fazla suriyelilere yatırdık olm :D ne gerek var bellek neyim :D
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axaxa 1 yıl
Gayet normal
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Kerim5100 1 yıl
Apple'lı clickbait haberlerinde bugün...
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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Konsorsiyumda Apple'ın payı 3.6 Milyar Dolar, SK Hynix'in payı 10 milyar dolar.
Haberin başlığı ise "Toshiba'nın bellek bölümüne Apple da talip: 18 milyar dolarlık teklif".
Gösterilen kaynaktaki haber ise "Trump touts tax reform, overlooks White House aide Cohn".
Bu kadar Apple yalakası olmanın, Apple uğruna aklı mantığı yitirmenin sebebini bir anlayabilsem. Tamam ürünleri güzel, alıyoruz, kullanıyoruz. Bazı ürünlerini ben de kullanıyorum. Biz kullandığımız, ürünlerini aldığımız için zaten Apple Apple. Aldık kullanıyoruz diye artık sapkınlık seviyesinde bağımlı olmanın mantığı nedir.
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koyunsavar 1 yıl
Konsorsiyum talip ise başlık niye Apple?
Note 8 in ekranı en iyi ekran olarak test edildi 1200 nit parlaklik
Bixby siri test edildi Bixby siri yi yedi harcadı
youtu.be/...
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Jül Sezar 1 yıl
Merkez Banka'mızın döviz rezervi bu kadardı en son, rezillik
1 Yanıt Yanıtla +6
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Bukalemun 1 yıl Jül Sezar
Merkez bankamız yok. Hatta USA ' nın da yok
Savaş-silah ve para. $$$$$
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