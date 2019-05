Toshiba'nın bellek bölümüne Apple da talip: 18 milyar dolarlık teklif

Toshiba'nın uzun bir süredir elden çıkarmak istediği bellek birimi halen satılabilmiş değil. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda; ABD'li yatırım şirketi Bain Capital, Japonya Kalkınma Bankası, SK Hynix ve Japon hükümeti tarafından desteklenen teknoloji fonundan oluşan bir konsorsiyum, Toshiba'ya teklif sunmuş ve bu teklif Toshiba tarafından da kabul edilmişti. Toshiba, kısa bir süre içinde satış işlemlerini tamamlamayı beklerken bellek üretiminde Toshiba'nın ortağı olan Western Digital bu anlaşmaya karşı çıkıp konuyu yargıya taşımıştı. Bu durum karşısında konsorsiyumun üyesi olan Japon hükümetinin yatırımcıları, yasal riskler nedeniyle anlaşma yapmaktan çekindiklerini açıklamış ve konsorsiyum ile olan görüşmeleri sonlanmıştı.





Toshiba'nın, Western Digital ile olan hukuki mücadelesi hâlâ sürerken Bain Capital'in liderlik ettiği konsorsiyum gözden geçirilmiş bir teklifle yeniden şirketin kapısını çaldı. Japon medya kuruluşu NHK'nın iddiasına göre Bain Capital, Japon yatırımcıların kaygılarını göz önünde bulundurarak Japonya Kalkınma Bankası ve diğer Japon yatırımcıların; anlaşmaya sonradan katılabilmelerine olanak sağladı. Böylece Japon yatırımcılar şu an için anlaşmada yer almasa da Toshiba ile Western Digital arasındaki hukuki sürecin tamamlanmasının ardından tekrar konsorsiyumda yer alacak.





Apple 3.6 Milyar Dolar Ödeyecek

Tabi konsorsiyumda meydana gelen tek değişiklik bu değil. NHK'nın kaynaklarına göre Apple da yeni teklifle birlikte konsorsiyuma dahil oldu ve toplam 18.2 milyar dolar değerindeki yeni teklifte yaklaşık 3.6 milyar dolar ödeme yapmayı taahhüt etti. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde anlaşmaya Güney Kore'li SK Hynix ise yaklaşık 10 milyar dolar ödeme yapacak. Ayrıca kaynaklar sunulan teklifte Toshiba'nın da 1.8 milyar dolarlık yatırım yaparak anlaşma sonrasında da üretimde yer alabileceğini belirtiyor.





Aslında daha önce de Apple'ın, Foxconn ile birlikte teklif sunacağı ileri sürülmüştü ancak Apple süreci uzaktan izlemekle yetinmişti. Şimdi ise Apple'ın teklifte yer alması rekabetçi bir tedarik zinciri oluşturmasını ve akıllı telefon dünyasındaki en büyük rakibi Samsung'a olan bağımlılığın azalmasını sağlayabilir. Apple, bellek yongası pazarında lider konumda olan Samsung da dahil olmak üzere pek çok tedarikçiden bellek yongası satın alıyor. Apple'ın, Toshiba'nın bellek bölümünde söz sahibi olması durumunda Samsung'a karşı elinin güçleneceği düşünülüyor.





Toshiba İçin Zaman Kısıtlı

Konuyla ilgili henüz Apple, Bain Capital ya da Toshiba'dan resmi bir açıklama gelmiş değil ancak şu an zaman Toshiba'nın aleyhine işliyor ve şirket bir an önce satışı tamamlamak istiyor. Dünyanın en büyük 2. bellek üreticisi olan Toshiba, 2016-2017 mali yılında zarar ettiğini açıklamıştı. Şirket benzer şekilde, önümüzdeki mart ayında, 2017-2018 yılında da negatif değer bildirirse Tokyo Borsası'ndan çıkarılacak. Bu nedenle acil nakit ihtiyacı bulunan Toshiba için bellek bölümünü bir an önce satmak hayati önem taşıyor ancak Western Digital'le olan anlaşmazlık çözülmeden bu satışın gerçekleşmesi şu an için pek mümkün gözükmüyor.

