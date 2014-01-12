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Toshiba'nın yeni sensörü Full HD yavaş çekim imkanını akıllı telefonlara getiriyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'nın yeni sensörü Full HD yavaş çekim imkanını akıllı telefonlara getiriyor

Sensör teknolojileri geliştikçe, mobil cihaz dünyası da bundan en iyi şekilde istifade etmeye çalışıyor. Geçmiş yıllarda mobil cihazlarda Full HD çekim yapılabileceğine pek ihtimal verilmiyordu. Ancak bugün Full HD çekim en yüksek kare hızlarında mobil cihazlarda da boy göstermeye başladı.

Genelde filmlerde ve televizyon programlarında rastladığımız yavaş çekim teknolojisi de son dönemde mobil cihazlarda sıkça kullanılıyor. Bu teknoloji mobil cihazlarla en fazla 120 kare/saniye hzında 720p yavaş çekim yapmaya imkan tanıyordu. Toshiba, geliştirdiği CMOS tabanlı yeni bir sensör teknolojisi ile Full HD çözünürlükte süper yavaş çekimlerin sağlanabileceğini duyurdu.

Parlak Mod adı verilen teknoloji ile sensör sadece 120 kare/saniye hızında Full HD yavaş çekim yapmakla kalmıyor, bunu 240 kare/saniye seviyesine kadar çıkarabiliyor. Böylece bu yeni sensör hem 120 kare/saniye hem de 240 kare/saniye hızında Full HD yavaş çekim yapabilen ilk sensör olma ünvanını da elde ediyor.

Parlak Mod ayrıca her piksele verilen elektrik akımını da ikiye katlıyor ve standart CMOS sensörlerden elde edilen görüntü parlaklığının 4 katına çıkmasını da sağlıyor. Bunun yanında VGA çözünürlüklerde de 480 ve 900 kare/saniye hızları elde edilebiliyor. 

Toshiba yeni sensörünün ilk örneklerini 2014 yılının ilk çeyreğinde dağıtmayı planlıyor. Bu sensörü temel alacak cihazların ise biraz gecikebileceği belirtiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Toshiba-unveils-Bright-Mode-CMOS-sensor-that-will-bring-full-HD-in-super-slow-motion_id51248 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 yıl
Sana öyle geliyor TurboCore. Nokia , pardon o kalmadı ya artık,
Microfos, Carl Zeiss ile çalışıyor...
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Bradley Cooper 5 yıl
carl zeiss in böyle bir merceği yok muydu?
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jumuu 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Sana öyle geliyor TurboCore. Nokia , pardon o kalmadı ya artık,
Microfos, Carl Zeiss ile çalışıyor...

Zeiss mercek ureticisi. Sensör ureticisi değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Nokia Specialist 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Sana öyle geliyor TurboCore. Nokia , pardon o kalmadı ya artık,
Microfos, Carl Zeiss ile çalışıyor...

Mercek ile sensor aynı madde mi
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jumuu 5 yıl
İsteyen eskileyebilir. Bu sensörü ilk kullanması gereken firma Nokia'dır. Sebepse başka hiç bir firma kameraya bu kadar önem ve öncelik vermiyor. Tanıtımları izleyin, Nokia her tanıtımında kamerayı ön plana çıkarıyor.
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aspirin_00 5 yıl
al bir çep telefonu hem konuş hem sinema,belgesel çek :D
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CertificatedStaff 5 yıl
900 kare iyiymiş.
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Elefue 5 yıl
Aksiyon kamerasında kullanılacaktır.
Hala da gelmedi Toshiba Camilio X-Sports
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Nokia Specialist 5 yıl
Yeni Lumia'nın CMOS sensoru belli oldu.
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Masquerade89 5 yıl
Yeni cihazlarda görürüz artık
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Gladiotürk 5 yıl
Güzel gelişme.
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atroce 5 yıl
vga da 900 kare mi
mermileri bile görürüz artık
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