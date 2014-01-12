Toshiba'nın yeni sensörü Full HD yavaş çekim imkanını akıllı telefonlara getiriyor





Sensör teknolojileri geliştikçe, mobil cihaz dünyası da bundan en iyi şekilde istifade etmeye çalışıyor. Geçmiş yıllarda mobil cihazlarda Full HD çekim yapılabileceğine pek ihtimal verilmiyordu. Ancak bugün Full HD çekim en yüksek kare hızlarında mobil cihazlarda da boy göstermeye başladı.





Genelde filmlerde ve televizyon programlarında rastladığımız yavaş çekim teknolojisi de son dönemde mobil cihazlarda sıkça kullanılıyor. Bu teknoloji mobil cihazlarla en fazla 120 kare/saniye hzında 720p yavaş çekim yapmaya imkan tanıyordu. Toshiba, geliştirdiği CMOS tabanlı yeni bir sensör teknolojisi ile Full HD çözünürlükte süper yavaş çekimlerin sağlanabileceğini duyurdu.





Parlak Mod adı verilen teknoloji ile sensör sadece 120 kare/saniye hızında Full HD yavaş çekim yapmakla kalmıyor, bunu 240 kare/saniye seviyesine kadar çıkarabiliyor. Böylece bu yeni sensör hem 120 kare/saniye hem de 240 kare/saniye hızında Full HD yavaş çekim yapabilen ilk sensör olma ünvanını da elde ediyor.





Parlak Mod ayrıca her piksele verilen elektrik akımını da ikiye katlıyor ve standart CMOS sensörlerden elde edilen görüntü parlaklığının 4 katına çıkmasını da sağlıyor. Bunun yanında VGA çözünürlüklerde de 480 ve 900 kare/saniye hızları elde edilebiliyor.





Toshiba yeni sensörünün ilk örneklerini 2014 yılının ilk çeyreğinde dağıtmayı planlıyor. Bu sensörü temel alacak cihazların ise biraz gecikebileceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Toshiba-unveils-Bright-Mode-CMOS-sensor-that-will-bring-full-HD-in-super-slow-motion_id51248