'Total War: Battles Shogun' Appstore'da

Total War severler artık sadece bilgisayar ve konsollarda değil aynı zamanda mobil platformlarda da Total War oynayabilecekler. İos platformu için 6.99$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulan oyunda gelişmiş bir senaryo modu ve iki kişilik çoklu oyuncu modu bulunmakta.RTS türündeki ortaçağ Japonyasını konu edinen oyunda binalar inşa edip, kaynakları kullanarak samuray, ninja, okçu ve atlı birlikler üretip rakibimize yada yapay zekaya karşı mücadele veriyoruz.Savaşlar seriden bekleneceği üzere sıra tabanlı değil, gerçek zamanlı.Birliklerimizi altıgen biçimindeki parkelerde ilerlettiğimiz oyunda geri dönüş yapamıyoruz.Bir strateji oyunu olmasına rağmen kaliteli grafiklere sahip olan oyun ilerleyen zamanlarda alacağı yeni güncellemelerle daha da ilgi çekici olacak gibi görünüyor.Oyunun android versiyonunun yakın bir zamanda sunulacağı belirtiliyor.

http://forums.toucharcade.com/showthread.php?t=130858