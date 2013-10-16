Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Touch ID'li 5.nesil iPad, kameralara yakalandı

5 yıl
839
1
18
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Touch ID'li 5.nesil iPad, kameralara yakalandı

Apple'ın gelecek hafta lanse edeceği 5.nesil iPad, iPhone 5s'le hayatımıza giren Touch ID sensörüne sahip olabilir.

iPhone 5s'in dedikodu sürecinde paylaştığı fotoğraflarla öne çıkan Çin'li C Tech sitesinin yayınladığı yeni fotoğraflarda 5.nesil iPad üzerindeki home tuşunun önceki nesildekilere göre değiştirildiği ve büyük ölçüde Touch ID sensörüne ev sahipliği yapan iPhone 5s'deki home tuşuyla benzerlik taşıdığı görülüyor. Ancak iPhone 5s'deki yapıdan farklı olarak, sensörün çalışmaya başlamasında görevli olan ve tuşu çevreleyen metal halkanın, iPad üzerinde daha dikkat çektiği gözlerden kaçmıyor.

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce de iPad 5'in ön panelinde home tuşu boşluğuna, eski nesillerdeki home tuşlarının sığmadığı ancak iPhone 5s'deki Touch ID'li yapının tam olarak oturduğu ortaya çıkmıştı. 

A7 işlemcisinden gücünü alacak olan ve iPad Mini tasarımıyla, ki yukarıdaki fotoğrafta bunu bir kez daha doğruluyor, gelecek olan 5.nesil iPad, 22 Ekim'de tanıtılıp kasım ayından önce satışa sunulacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DirtyMoneySyndicate 5 yıl en beğenilen
Zordion
iPad 5te olmamasi sacma olur. En ust seviye cihaz sonucta koyacaklardir. Ancak iPad minide olmaz. Cunku iPad mini her ne kadar farkli bir boyutla farkli bir kategoride olsa da amac ucuz iPad.

Mininin olayı ucuz olması değil taşınabilirlik açısından daha iyi ve daha mobil bir cihaz olması.
ZordioniPad 5te olmamasi sacma olur. En ust seviye cihaz sonucta koyacaklardir. Ancak iPad minide olmaz. Cunku iPad mini her ne kadar farkli b...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
insallah fiyat konusundada eski ipad mini gibi başarılı olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 5 yıl
Zordion
DirtyMoneySyndicate
Zordion iPad 5te olmamasi sacma olur. En ust seviye cihaz sonucta koyacaklardir. Ancak iPad minide olmaz. Cunku iPad mini her ne kadar farkli bir boyutla farkli bir kategoride olsa da amac ucuz iPad.
Mininin olayı ucuz olması değil taşınabilirlik açısından daha iyi ve daha mobil bir cihaz olması.
Oyle olsaydi iPad 2 donanimi kullanilmazdi.
Neyse gorecegiz haftaya. Iyi bayramlar.

iPad 2 çözünürlüğündeki ekrana iPad 4 donanımı konulsaydı iPad mini daha hızlı olurdu bu sefer iPad 4 satışları etkilenirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akstrev 5 yıl
Bu tabletlerin fiyat skalası avrupa ile ve abd ile neredeyse denk olacağı için, alınabilir bir seviyede. Ben alırım belki. Gerçi ios 7 denen kepazelik olunca salla diyesim geliyor. Bendeki i5 telefonu çöpe çevirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 5 yıl
Zordion
DirtyMoneySyndicate
Zordion iPad 5te olmamasi sacma olur. En ust seviye cihaz sonucta koyacaklardir. Ancak iPad minide olmaz. Cunku iPad mini her ne kadar farkli bir boyutla farkli bir kategoride olsa da amac ucuz iPad.
Mininin olayı ucuz olması değil taşınabilirlik açısından daha iyi ve daha mobil bir cihaz olması.
Oyle olsaydi iPad 2 donanimi kullanilmazdi.
Neyse gorecegiz haftaya. Iyi bayramlar.

ipad 2'yle çözünürlüğü aynı olduğundan olabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 5 yıl
ipad5 mi alcaz ip5s mi ?
para yok o kadar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kain061 5 yıl
daha ince ..(incele incele cihaz yok olcak)
daha hizli..(o kadar hizli ki siz birseye karar vermeden cihaz isleme baslayacak)
yeni lens ..cok cok daha iyi bir kamera deneyimi bizi bekliyor cok etkileyici
klasik apple lagalugalari :)))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karti 5 yıl kain061
Aynen zaten bir sürü insan benim gibi dört gözle bunları bekliyor. Zaten ne çıkacağı belli asıl amaç tim cookun oraya çıkıp konuşmaya başlaması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DirtyMoneySyndicate 5 yıl en beğenilen
Zordion
iPad 5te olmamasi sacma olur. En ust seviye cihaz sonucta koyacaklardir. Ancak iPad minide olmaz. Cunku iPad mini her ne kadar farkli bir boyutla farkli bir kategoride olsa da amac ucuz iPad.

Mininin olayı ucuz olması değil taşınabilirlik açısından daha iyi ve daha mobil bir cihaz olması.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 5 yıl
yine hesap makinesi ile çekmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 5 yıl DirtyMoneySyndicate
DirtyMoneySyndicate
Zordion
iPad 5te olmamasi sacma olur. En ust seviye cihaz sonucta koyacaklardir. Ancak iPad minide olmaz. Cunku iPad mini her ne kadar farkli bir boyutla farkli bir kategoride olsa da amac ucuz iPad.

Mininin olayı ucuz olması değil taşınabilirlik açısından daha iyi ve daha mobil bir cihaz olması.

Oyle olsaydi iPad 2 donanimi kullanilmazdi.
Neyse gorecegiz haftaya. Iyi bayramlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 5 yıl
Yeni iPad Mini'ye de koymuşlardır umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferrari091 5 yıl
Ya her sey iyi guzelde 22 ekimde tanitimi izlicektik yine anlami kalmadi iphone 5s de de oyle oldu ; telefonu biz tanitimdan once coktan biliyorduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 5 yıl
iPad 5'te olmamasi sacma olur. En ust seviye cihaz sonucta koyacaklardir. Ancak iPad mini'de olmaz. Cunku iPad mini her ne kadar farkli bir boyutla farkli bir kategoride olsa da amac "ucuz" iPad.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeavyClocker 5 yıl
iPad 5 ve iPad Mini 2 de olmasına kesin gözüyle bakıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
839 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple ve
2 etiket daha iPhone 5S touch id
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim