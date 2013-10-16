Touch ID'li 5.nesil iPad, kameralara yakalandı

Apple'ın gelecek hafta lanse edeceği 5.nesil iPad, iPhone 5s'le hayatımıza giren Touch ID sensörüne sahip olabilir.

iPhone 5s'in dedikodu sürecinde paylaştığı fotoğraflarla öne çıkan Çin'li C Tech sitesinin yayınladığı yeni fotoğraflarda 5.nesil iPad üzerindeki home tuşunun önceki nesildekilere göre değiştirildiği ve büyük ölçüde Touch ID sensörüne ev sahipliği yapan iPhone 5s'deki home tuşuyla benzerlik taşıdığı görülüyor. Ancak iPhone 5s'deki yapıdan farklı olarak, sensörün çalışmaya başlamasında görevli olan ve tuşu çevreleyen metal halkanın, iPad üzerinde daha dikkat çektiği gözlerden kaçmıyor.

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce de iPad 5'in ön panelinde home tuşu boşluğuna, eski nesillerdeki home tuşlarının sığmadığı ancak iPhone 5s'deki Touch ID'li yapının tam olarak oturduğu ortaya çıkmıştı.

A7 işlemcisinden gücünü alacak olan ve iPad Mini tasarımıyla, ki yukarıdaki fotoğrafta bunu bir kez daha doğruluyor, gelecek olan 5.nesil iPad, 22 Ekim'de tanıtılıp kasım ayından önce satışa sunulacak.