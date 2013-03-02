TouchPal, Swype benzeri klavye uygulamasını Windows 8 için yayınladı





Parmak ile yazmak yerine parmağı belirli harfler üzerinde gezdirerek yazı yazma temeline dayanan klavye uygulamaları, en çok Android platformunda karşımıza çıkıyor. Ancak TouchPal, Android için geliştirdiği klavye uygulamasını Windows 8 için de yayınladı.





Henüz uygulama mağazasında yer almayan uygulama, TouchPal websitesinden indirilebiliyor. Ücretsiz olan uygulama, yazma ve parmak kaydırma hareketleri arasında kolayca geçiş yapmaya imkan tanıyor. Ayrıca uygulamanın diğer bir özelliği de ikiye ayrılabilme. Böylece tabletlerde daha kolay bir yazı yazılabiliyor. TouchPal, parmak kaydırma ile yazışma tekniğinin standart tekniğe göre yüzde 60 daha az tuş vuruşu sağladığını belirtiyor.





Ancak uygulamanın kurulum dili Çince. Kurulum yaptıktan sonra dil seçimi yapılabiliyor.

http://www.touchpal.com/en/downloadswin8.html