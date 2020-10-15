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    AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?

    Son günlerde giderek yaygınlaşan AV1 kodeği bant genişliği tasarrufu sağlarken kullanıcılara daha zengin bir deneyim sunuyor. Donanım desteğinin yaygınlaşması sayesinde enerji tasarrufu da sağlanacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    41

    AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?
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    İnternet kullanımının yaygınlaştığı pandemi döneminde dünyanın internet alt yapısı zor bir sınav veriyor. 2021 yılında veri trafiğinin %70’ini temsil edecek video içerikler, üreticilerin özellikle dikkatinin yoğunlaştığı bir alan. Hazır havalar da soğumuşken sıcacık çay/kahveniz hazırsa başlayalım.

     

    Kodek nedir?

    Öncelikle kısaca kodek tanımına göz atalım. 20. yüzyılın ortalarına kadar analog sinyalleri dijital hale dönüştüren aygıt tanımı teknolojinin gelişmesiyle analog sinyalleri depolanmak üzere dijital sinyale dönüştüren program/yazılım olarak güncellenmiş.

    Kodeklerin temel amacı bu olsa da bugün kodek denilince akla ilk gelen sıkıştırma oluyor. Zira günümüzdeki çoğu kodek orijinal ses/görüntü verisini orijinale en yakın şekilde kayıplı bir şekilde sıkıştırıyor. Yazımıza konu olan AV1 de bu kayıplı kodeklerden birisi.

    Neden yeni kodekler geliştiriliyor?

    Her yeni video kodeği geliştirilirken temel amaç öncekilere kıyasla daha verimli bir yapı ortaya koyabilmek. Bu aynı bit hızında daha canlı/geniş renk skalası, yüksek kontrast ve gerçekçi siyahlar gibi kullanıcı deneyimini direkt etkileyebileceği gibi aynı/benzer kaliteyi daha düşük bit hızında elde etme manasına da geliyor.

     

     

    İçerik sunan firmaların amacı haliyle hem kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak hem de transfer edilen veriyi en verimli şekilde kullanabilmek olunca sürekli daha efektif kodekler geliştiriliyor. Burada kodeklerin lisans durumu da oldukça önemli bir paya sahip.

    VP9'un yerini alan AV1'in çıkışı

    Örneğin Google bir süredir kullandığı telifsiz VP9 kodeğiyle HEVC/H.265’e benzer kaliteyi yaklaşık %20 daha az verimli bir şekilde elde ediyor. Neticesinde ise H.265 için ödeyeceği yüksek lisans maliyetinden tasarruf edebiliyordu.

    AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?

    Özgür bir kodeğin küçük bütçeye sahip yapımcılar açısından önemi ise pazarın büyük oyunculara kıyasla daha bir önem arzediyor. AV1 gibi kodekler sayesinde içerik üreticiler arasında fırsat eşitliği de iyileştirilmiş olacak.

    Birliğin üyeleri

    Buna yönelik VP9’un yerini alan AV1 kodeği ise Allience for Open Media konsorsiyumu tarafından geliştirildi. Bu doğrultuda Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Mozilla ve Netflix tarafından 1 Eylül 2015’te kurulan birliğin duyurusunun HEVC lisans ücretlerinin AVC/H.264’ün üzerine artışla geleceği haberinin üstüne gelmesi ise manidar.

    AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?
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    Param var desen de alması güç

    Üstelik HEVC'in önceki kodeklerin aksine birden fazla lisans sahibi grubun elinde olması nedeniyle bu gruplardan herhangi birinin karşı çıkması durumunda lisans satın alımı süreci baş ağrıtma potansiyeli taşıyor. Microsoft’tan bir yetkilinin açıklamasına göre AV1’in çıkış nedenlerinden birisi de lisans satın almanın güçlüğü.

     

    AV1’in geliştirme sürecinde birliğin üyeleri daha önce kendi geliştirdiği projelerden esinlenmesi sonucunda kısa sürede, Nisan 2016’da ilk versiyon yayınlanabilmiş.

    AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?
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    2017’de özellik dondurma aşamasına gelinmesine projenin kodlayıcı kısmının HEVC/H.265 ile eşleşecek seviyeye  ulaşması 2019 yılını bulmuş.

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    AV1 verimlilik başlığında neler sunuyor

    İşin mutfağından tabakta gördüğümüz kısma geçelim. AV1 testlerinin kodeğin gelişim gösterdiği farklı zamanlarda yapılması ve kıstasların/materyallerin farklı olması nedeniyle rakamlar değişkenlik gösterse de sonuç değişmiyor.

     

    Netflix’in 2017’de yaptığı testlere göre 720p’de AV1 VP9’dan %25 daha verimli. 2018’de Facebook’un gürültü oranına göre değerlendirdiği AV1, sırasıyla libvpx-vp9, H.264 yüksek profil ve H.264 ana profile göre %34 - %46.2 - %50.3’lük yüksek sıkıştırma oranı sunmuş.

    Moscow State University’in 2017’deki geniş çaplı testini kazanan AV1 iken onu VP9 ve HEVC takip etmiş. AV1’in baz alındığı kıyasta aynı kalite için VP9 %31 daha fazla bit hızı gerektirirken HEVC kodeği ise %22 fazlasıyla eşleşebilmiş. Konsorsiyumun kurduğu grubun iddiasına göre AV1 HEVC’ten %30 daha verimli.

    Gerçek hayat testleri

    Bir test ekibinin denemelerine göre aynı bitrate değerinde AV1 yer yer daha keskin görseller sunarken renk kalitesinde de bir tık önde. Kıyaslamanın kaybedeni ise beklendiği üzere H.264 olmuş.

    AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?
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    Farklı bitrate değerleri arasında kıyaslama yapıldığında ise 22 Mbps’lik AV1 kodekli aynı içeriğin HEVC ile kodlandığı 56 Mbps’lik senaryo ile benzer kalite sunduğu gözlemlenmiş.

     

    Buraya kadar her şey güzel. Aynı bitrate’de daha etkileyici kalite ve lisans ücreti de yok. Her yeni standartın önündeki en büyük engel AV1 için de geçerli.

     Yazılım uyumu

    Yazılım tarafında güncel Firefox, Chrome, Opera, Microsoft Edge ve VLC ile uyumlu olan kodek henüz sınırlı sayıdaki donanımla hızlandırılabiliyor.

    Donanımsal hızlandırıcılar

    Nvidia’nın RTX 3000 ailesi ve Intel’in Tiger Lake işlemcilerinin entegre grafik birimi tarafından işlemci üzerindeki yük alınarak yüksek çözünürlük ve bit hızındaki AV1 kodekli içerikler oynatılabiliyor.

    AMD tarafında ise gelecek nesil RX 6000 kartlarının AV1 kodeği için donanımsal çözücüyle geleceği doğrulandı. Android cephesinde Mediatek dünyanın ilk AV1 için donanım hızlandırıcısını taşıyan akıllı telefon SoC’unu, Dimensity 1000 çözümünü 2019 yılında duyurdu.

    AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?
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    Ayrıca Bkz. "Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi"

    İçinde bulunduğumuz yıl ise LG 2020 yılı 8K TV’lerinde ve Samsung da 2020 yılı 8K QLED TV’lerinde AV1 kodeğinin donanımla hızlandırılacağını duyurdu.

    VLC'nin dav1d çözücüsü eski sistemler için umut veriyor

    Yazılım çözücü yani işlemci kullanıldığında AV1 kodekli içeriklerin kodlanma süresi bir hayli uzun.

    AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor?
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    İçerik tüketimi tarafında ise Ryzen/Haswell öncesi SSSE3 destekli işlemciler VLC’nin geliştirdiği açık kaynak kodlu dav1d çözücüsünün çoklu çekirdek kullanımındaki başarısı ve hafif yapısı sayesinde memnun edici sonuçlar ortaya koyabilse de yüksek bit hızına sahip 4K 10-bit içerikler için aynı şeyleri söylemek güç. Son olarak önümüzdeki dönemde RTX 3000 serisinden bir kartla kaynak kullanımına dair testler paylaşacağımızın müjdesini verelim.



    Kaynakça https://research.mozilla.org/av1-media-codecs/ https://en.wikipedia.org/wiki/AV1#Quality_and_efficiency https://www.androidauthority.com/av1-codec-1113318/ https://www.videolan.org/projects/dav1d.html https://en.wikipedia.org/wiki/Codec Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    46 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yazan arkadaşı tebrik ediyorum, emek verilmiş ve dolu bir içerik var. Tabii iphone 12 haberleri kadar okunmaz, çünkü herkes ilk gün gidip 3'er 5er iphone 12 ...
    Yorumu gör »     rCoder
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rCoder (Tunay T.) 1 hf. en beğenilen editörün seçimi
    Yazan arkadaşı tebrik ediyorum, emek verilmiş ve dolu bir içerik var.
    Tabii iphone 12 haberleri kadar okunmaz, çünkü herkes ilk gün gidip 3'er 5er iphone 12 alacak.
    Yazan arkadaşı tebrik ediyorum, emek verilmiş ve dolu bir içerik var. Tabii iphone 12 haberleri kadar okunmaz, çünkü herkes ilk gün gidip 3'er 5er iphone 12 ...
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    Yanıtla +50
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    saasc 1 hf. (düzenlendi)
    Videolara Mesut çevik yerine northwood çıksın diyenler?

    Elinize sağlık
    Yanıtla +31
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    Liquist 1 hf.
    twitch.tv/...

    1440p120fps AV1
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    MarcosReborn (Onur ) 4 gün
    Forumdaki uydu alıcıları başlığında, Netflix'in AV1'i duyurduğu dönemden beri AV1'den bahsedilmeye başlandı.

    Ama editörler, AV1 başlığını 15 Ekim'de açabilmiş. Editörlerin gelişmeleri daha iyi takip etmesi gerekir.
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    AnadoluEfes 5 gün
    Microsoft mağaza açmıyor ki indirip test edelim https://www.microsoft.com/en-us/p/av1-video-extension/9mvzqvxjbq9v?activetab=pivot:overviewtab
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 5 gün (düzenlendi)
    Advanced, high effiencye neden tercih edilmişti yani h264 h265 daha yüksek çözünürlüklere çıkmak ve online bantgenişliği için fakat yinede online testlerdeki benim bile test videom vardır 4k bazı videolar bile bitratei biraz düşük i5 2500 anca yetiyordu ileri sarmalar sıkıntı yani az buz işlemci değil bu işin artık tek çözümü 1gb ekran kartları çöp olacaksa olsun gpunun tampon bellek olarak iyice kullanılması malesef düşük ekran kartlarının zamanı doldu.
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    K.Ubeyd (Ubeydullah Kaya) 5 gün
    Merakttiğim büyük ihtimal cevabı hayır olan bir soru sorucam ben İntel Quad Core Q8400 işlemci ve AMD HD 6490 ekran kartıyla bu videoları izlyebilecek miyim,zira verilen twitch linkinde acayip kasıyordu sanki birisi hızı 0.5'e almış gibiydi?
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    unununium (Gökhan Gökmen) 5 gün K.Ubeyd
    İ7 3770 ve gtx 780ti kullanıyorum 1440p 120 fps haricindekiler sıkıntısız izlenebiliyor
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 6 gün
    Gercek 1080p izleyen varmı merak ediyom ben yer kaplamasın diye düşük bit rate 1920x800 izliyorum ort film 2gb oluyor
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    multisongohan (eaüüaüüea taktktkütktktk) 5 gün Aref6
    ben 2-3 filim orjinal bluray izledim.rip ile arasında fark var.ama çok mu önemli hayır.şöyle bir olay var 50gb bluray diski h.265 ile sıkıştırınca 5gb a kadar düşüyor.ama görüntüde zerre kayıp olmuyor.bunun sebebi h.265 in algoritmasının bitrate olayına göre değil farklı bir görüntü tarama tekniğinin olmasıdır.neyse bluray ile 1080p rip arasında çıplak gözle fark edebileceğiniz bir fark yok.çünkü laptoplar hala 1366x768 yani hd ready.bu fark ancak 2k ve üstü tv ve bilgisayarlarda fark edilebilr.


    saygılar..................................
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 6 gün (düzenlendi)
    Av1 codec diğer görüntü ve ses codecleri gibidir av1'e ilgi yeni olduğu için donanım ivmesi yeni yeni gelecektir görüntü codeclerinin genel amacı kaynaktan gelen Raw görüntüyü sıkıştırmaktır aynı gelen pixelleri satır satır tarayarak birbirine aynı veya interpolation ile yakın renkleri tarayarak ilk yakın pixellere referans verir böylece o pixeller proxy gibi görev görür ve pass geçilir bunu programcıkla cpuya yada daha güçlü gpuya yaptırabilirsiniz bende kendi tarafımda divx gibi codec yaratmaya çalışmıştım eskilerdeniz her caciktan anlarız :)Evet sizde silikon vadisi dizindeki gibi en iyi sıkıştırmayı bulup başarılı olursa intel veya nvidiadan donanım desteği isteyebilirsiniz fakat çok güçlü decoder encoder yaparsanız dolayısıyla daha az yer kaplayacak ama doğal olarak donanım daha fazla işlem yapacağından sunucular kâr ederken size daha fazlq elektirik gelecek.
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    Nickola Tesla 6 gün
    Eski DH geri mi dönüyor ne?Son zamanlarda üyelerin yaptığı paylaşımlar, editörler tarafından açılan konular fln hayli ilginç.Yoksa DH nostalji kuşağı mı yapıyor
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    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 6 gün
    Yıllardır dh de görmediğimiz tarzda bir içerik. Özlemişim.
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    agent1453 1 hf.
    H264 e göre H265 işlemci kullanıyor, depolamadan kazanıp elektrik harcıyorsun, av1 de durum nasıl?
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    herrfatih (fatih yurt) 1 hf. agent1453
    Gene donanıma bağlıyız ama h265 için de, k lite yükleyerek ekran kartınızla açabilirsiniz. Böylelikle daha sorunsuz izleyebilirsiniz h265 videoları. Benim indirdiğim 4k 10 bit h265 filmleri sadece ekran kartıyla izleyebiliyorum. İşlemci altından kalkamıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Reanimate (volkan onkibar) 1 hf.
    Benim ilgilendiğim esas nokta ne zaman yaygınlaşıcak yeni nesil ekran kartları bu kodeği destekleneceği söyleniyor elimizdeki donanımlar la çalışmıyacak ne cep telefonu nede ekran kartları Herhalde en az 3 sene sonra ciddi manada hayata girer piyasanın kabullenmesi nasıl olucak . Çok çok erken bu teknolojinin iyi mi kötümü demek için.
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    3524 kez okundu.
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