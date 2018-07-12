Toyota: "2021'de Türkiye'deki satışlarımızın yarısından fazlası hibrit olacak"

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Türkiye’de sattığı modellerin pek çoğunda hibrit seçeneğine de yer veren Japon üretici, Türkiye’deki 59., İstanbul’da ise 8. plazası olan Toyota Plaza Aktoy’un açılışını gerçekleştirdi. Açılış sırasında konuşma yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hibrit otomobillerin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ali Haydar Bozkurt, öncelikli hedeflerinin 2020 yılına kadar olan süreçte Toyota’yı Türkiye’nin en sevilen markası yapmak olduğunu dile getirdi. Toyota’nın 12 milyonu aşan hibrit satışıyla bu alanda liderliği sürdürdüğünü belirten Bozkurt, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu yaklaşımları sürdüreceklerini, önümüzdeki yıllarda hibrite daha da ağırlık vereceklerini aktardı.

2018 yılının ilk 6 ayında 836 adet hibrit satışı yaptıklarını söyleyen Ali Haydar Bozkurt, satışlardaki artıştan memnun olduklarını belirtti. Tüketicinin bilinçlenmesiyle satışların daha da artacağına inandıklarını dile getirirken, dünya genelinde dizellerle ilgili alınan önlemlere de şu sözlerle değindi;

'2021'de satışlarımızın çoğu hibrit olacak'

“Tüm dünyada dizellerle ilgili birçok önlem alınmaya başlandı. Bu kararlara paralel olarak önümüzdeki 3-5 sene içerisinde dizel motor geliştirmeyeceklerini anons ettiler. Benim görüşüm, 2020 sonrasında dizel otomobil satışlarında ciddi bir düşüş yaşanacaktır ve hibrit araçların satışı artacaktır. Toyota olarak 2021'de Türkiye'deki toplam satışlarımızın yarısından fazlasının hibrit olmasını hedefliyoruz.”

Toyota’nın Türkiye’de sattığı otomobil modellerinin neredeyse yarısında hibrit seçeneği bulunuyor. Bunlar arasında C-HR, Yaris, Auris, RAV4 ve Prius (yalnızca hibrit)modelleri yer alıyor. Bu otomobillerden en ucuzu olan Toyota Yaris Hybrid, 110 bin 850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.