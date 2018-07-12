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Toyota: "2021'de Türkiye'deki satışlarımızın yarısından fazlası hibrit olacak"

Japon üretici Toyota, Leed Gold sertifikasına sahip Aktoy Plaza'nın açılışını gerçekleştirdi. Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, önümüzdeki yıllarda hibrit satışlarının artacağını dile getirdi.
10 ay
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17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Toyota:
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Türkiye’de sattığı modellerin pek çoğunda hibrit seçeneğine de yer veren Japon üretici, Türkiye’deki 59., İstanbul’da ise 8. plazası olan Toyota Plaza Aktoy’un açılışını gerçekleştirdi. Açılış sırasında konuşma yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hibrit otomobillerin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ali Haydar Bozkurt, öncelikli hedeflerinin 2020 yılına kadar olan süreçte Toyota’yı Türkiye’nin en sevilen markası yapmak olduğunu dile getirdi. Toyota’nın 12 milyonu aşan hibrit satışıyla bu alanda liderliği sürdürdüğünü belirten Bozkurt, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu yaklaşımları sürdüreceklerini, önümüzdeki yıllarda hibrite daha da ağırlık vereceklerini aktardı.

2018 yılının ilk 6 ayında 836 adet hibrit satışı yaptıklarını söyleyen Ali Haydar Bozkurt, satışlardaki artıştan memnun olduklarını belirtti. Tüketicinin bilinçlenmesiyle satışların daha da artacağına inandıklarını dile getirirken, dünya genelinde dizellerle ilgili alınan önlemlere de şu sözlerle değindi;

'2021'de satışlarımızın çoğu hibrit olacak' 

Tüm dünyada dizellerle ilgili birçok önlem alınmaya başlandı. Bu kararlara paralel olarak önümüzdeki 3-5 sene içerisinde dizel motor geliştirmeyeceklerini anons ettiler. Benim görüşüm, 2020 sonrasında dizel otomobil satışlarında ciddi bir düşüş yaşanacaktır ve hibrit araçların satışı artacaktır. Toyota olarak 2021'de Türkiye'deki toplam satışlarımızın yarısından fazlasının hibrit olmasını hedefliyoruz.

Toyota’nın Türkiye’de sattığı otomobil modellerinin neredeyse yarısında hibrit seçeneği bulunuyor. Bunlar arasında C-HR, Yaris, Auris, RAV4 ve Prius (yalnızca hibrit)modelleri yer alıyor. Bu otomobillerden en ucuzu olan Toyota Yaris Hybrid, 110 bin 850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


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Kaiser75 10 ay en beğenilen
Burada şair TR'de satışlarımız o kadar azalacak ki inanamazsınız ama sattıklarımızın da çoğu hibrit olacak demek istemiş
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napolyon94 10 ay
6 ayda 836 hibrit arac satisi ile hayli pozitif bir yakin tarih hedefi koymuslar.
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DH Misafiri 10 ay
toyota chr nin almak istiyorum en uygun nerden alabilirim yardımci olabilir misiniz?
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10ff 10 ay
Ulan 2021 de ulke kalacakmi ortada o bile belli degil. Diyelim o yila gelebildik, fiyatlar 1.000.000 lirayi bulur...
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DooD_Rox 10 ay
1.8 motorla nah satarsin hibrit
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xxxx1 10 ay
Ne dıyo bunlar ya,hybrıd falan.dostum tam elektrikli araç denen gerekirdi, sen hala devşirme hybrıd diyorsun! Komık bile değilsin.
Ayrıca:Bu ülkede sıfır araç almak baya bir zenginlik ve gelir gerektirir, buda bu ülkede akıl kadar kıt!
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murdocklawless 10 ay
şimdi yıl 2018 olduğuna göre üç sene sonra dolar ve eur ne olur acaba diye sormak istedim bir anda?
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HumWE 10 ay
Allah verede hükümet 2021 den önce uyanıp hibrit araçların ötv sini %80 e çıkarsın bu teknoloji ile ülkecek çok para kazanıcaz çok...
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napolyon94 10 ay HumWE
HumWE
Allah verede hükümet 2021 den önce uyanıp hibrit araçların ötv sini %80 e çıkarsın bu teknoloji ile ülkecek çok para kazanıcaz çok...

Bildigim kadariyla tesviki kaldirdilar zaten.
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jimhendrix 10 ay
Japonya durur mu geçmiş billurunu.
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sepulnation 10 ay
Lpg benzin de bir hibrit. Belkide bundan bahsediyorlardır :)
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cenkakay08 10 ay
O tarihte fiyatlar 250 bin tl ye çıkar artık.
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By_Android 10 ay
Bu gidişle 2021 de sıfır araç alacak bulabilirseniz tabi
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classf2re 10 ay By_Android
Merak etmeyin, Bu ülkede bankaya gidip kredi çekebilen cebinde parası varmış gibi herşeyi satın alıyor. Sonra ölene kadar modern kölelik veyahut iflas.
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