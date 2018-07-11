Assan Hanil, "Teknoloji Günleri" etkinliğinde Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini sergiledi

Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, 10-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Teknoloji Günü etkinliğinde şirketin teknolojik gelişmelerini sergiliyor. davetliler, otonom sürüş ve elektrikli araçlar da dâhil olmak üzere geleceğin teknolojilerini görme fırsatına erişiyor.

Teknoloji Günü etkinliği için Güney Kore’de geliştirilen sürüş kabini konsepti Türkiye’ye getirildi. Davetliler, otonom sürüş özelliğine sahip araçlar için tasarlanan kabini ve içerideki tüm teknolojik yenilikleri yerinde görebiliyor. Sürüş kabini otonom ve manuel sürüşte değişen bir kabin tasarımına sahip. Otonom moddayken ön koltuklar 180 derece dönebiliyor ve arka koltuktaki yolcular ile yüz yüze seyahat imkanı tanıyor. Aracın orta konsoldaki ekranına ek olarak kapı kollarının bulunduğu bölümde ekran yer alıyor. Araç tavanındaki hoparlörler müziği tüm açılardan yolcuya dinletirken üzerindeki ambiyans aydınlatması ile müziğe farklı bir hava katıyor. Sürekli geliştirilen prototip kabin, her iki yılda bir yeni jenerasyona geçiş yapıyor.

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Seoyon E-HWA yetkilileri, Hyundai Assan CEO’su Mr. Yoon ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün katıldı.

Assan Hanil, son yıllarda önemli Ar-Ge yatırımları gerçekleştiriyor. Ar-Ge yatırımları meyvesini verdi ve geliştirilen ürünler ziyaretçiler için sergileniyor. Firma ülkemizde üretim yapan Hyundai, Honda, Ford, Karsan ve Isuzu’ya otomotiv parçaları tedarik ediyor. Assan Hanil’in geliştirdiği ürünler arasında, doğal, yenilenebilir malzemelerden iç trim parçalar, hafif kompozit malzemelerden yapısal parçalar, elektrikli, çok yöne hareket edebilen ve bioritim ölçebilen koltuklar, touchpad kontrollü kokpit, orta konsolda kablosuz şarj özelliği, otonom sürüş kısa mesafe radar sistemleri, park asistanı, 360 derece kamera sistemleri yer alıyor.

Hafif uçak koltukları

THY ortaklığıyla ülkemizde uçak koltuğu üretimi yapan tek firma olan Assan Hanil, Airbus ve Boeing yolcu uçakları için ekonomi ve business sınıfına yönelik geliştirilen yolcu koltuklarını sergiledi. Bu yolcu koltukları, sınıfındaki diğer koltuklara göre daha hafif olmasıyla dikkat çekiyor.

Hava süspansiyonlu sürücü koltuğunda dünyadaki beş firmadan biri

Ticari araç sürücü koltuğu (ASD) üretimi gerçekleştiren şirketin Eylül ayından itibaren Ford Cargo kamyonlarda kullanacak hava süspansiyonlu sürücü koltuğu da etkinlik kapsamında sergilenenler arasında. Ticari araç sürücü koltuğu (ASD) ile Assan Hanil, dünyada bu koltuğu geliştiren 5 teknolojik firma arasında yer alıyor. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, ASD ile ilgili orta vadede 40 milyon Euro yatırım yapmayı ve Avrupa’da da üretim tesisi kurmayı planladıklarını açıkladı. Orta vadede hava süspansiyonlu sürücü koltuğunda küresel ölçekte pazar payının yüzde 15’lere taşınması hedefleniyor.

Avrupa’dan şirket satın alınacak

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, otomotiv yan sanayisinde küresel ölçekte başarı elde etmeyi hedeflediklerini ve bu doğrultuda Avrupa’dan şirket satın almak için görüşmelere başladıklarını duyurdu. Güner, açıklamasında “Belirlediğimiz bazı şirketler var. Onlarla görüşme halindeyiz. Kısa vadede, yaklaşık bir yıl içerisinde Avrupa'da bir şirket satın almayla Avrupa pazarına açılmayı hedefliyoruz." dedi.