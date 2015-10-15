Toyota 2050 yılına kadar emisyonu %90 azaltmayı planlıyor

Emisyon son günlerin en popüler başlıklarından birisi. Toyota ise ilk etapta rakibinin düştüğü durumu pazarlama argümanı yapmak istemediği için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bu sabah gelecek planlarını açıklayan şirket ise bu planlar arasında emisyon değerleri ve yeni motor teknolojisi hedeflerine yer verdi.

Hedeflere baktığımızda ise ilk etapta karbondioksit emisyonunun 2050 yılında %90 azaltılacağı (2010 değerlerine göre) dikkat çekiyor. Ayrıca geri dönüşüm konusuna önem vermeyi planlayan şirket bu sayede de yola çıkan araçların uzun yıllar karbondioksit kirliliği yapmasını engelleyecek. Bu malzemeler aracın miladı dolduğunda işlenmesini ve yeni bir modele geri dönüştürülmesin sağlayacak.



Bunun yanında Prius modellerinde yer alan hibrit teknolojisini geliştirmeye odaklanacak şirket, otomobil iskeletinde de hibrit bir yapı kullanmayı amaçlıyor. Kısa ve uzun vadeli planlara baktığımızda emisyon ve geri dönüşüm konusunun öncelikli olduğunu görüyoruz. Tüm ürünlerinin sıfır emisyonlu olmasını isteyen Toyota yenilenebilir enerji ve yakıt hücreleri gibi konularda da araştırma yapmaya devam ediyor. Görünen o ki emisyon ve değişen motor sistemleri gelecek araba modellerinin yarıştığı en önemli iki konu olacak.







http://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/