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Toyota 2050 yılına kadar emisyonu %90 azaltmayı planlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Toyota 2050 yılına kadar emisyonu %90 azaltmayı planlıyor
 
Emisyon son günlerin en popüler başlıklarından birisi. Toyota ise ilk etapta rakibinin düştüğü durumu pazarlama argümanı yapmak istemediği için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bu sabah gelecek planlarını açıklayan şirket ise bu planlar arasında emisyon değerleri ve yeni motor teknolojisi hedeflerine yer verdi.
Hedeflere baktığımızda ise ilk etapta karbondioksit emisyonunun 2050 yılında %90 azaltılacağı (2010 değerlerine göre) dikkat çekiyor. Ayrıca geri dönüşüm konusuna önem vermeyi planlayan şirket bu sayede de yola çıkan araçların uzun yıllar karbondioksit kirliliği yapmasını engelleyecek. Bu malzemeler aracın miladı dolduğunda işlenmesini ve yeni bir modele geri dönüştürülmesin sağlayacak.

Bunun yanında Prius modellerinde yer alan hibrit teknolojisini geliştirmeye odaklanacak şirket, otomobil iskeletinde de hibrit bir yapı kullanmayı amaçlıyor. Kısa ve uzun vadeli planlara baktığımızda emisyon ve geri dönüşüm konusunun öncelikli olduğunu görüyoruz. Tüm ürünlerinin sıfır emisyonlu olmasını isteyen Toyota yenilenebilir enerji ve yakıt hücreleri gibi konularda da araştırma yapmaya devam ediyor. Görünen o ki emisyon ve değişen motor sistemleri gelecek araba modellerinin yarıştığı en önemli iki konu olacak.



http://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/ Yorum Yaz
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un momento 4 yıl en beğenilen
dubai de taksi olarak kullanilan hybrid toyotalar neden bizim ulkeye gelmiyor biri bana aciklayabilir mi?
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mokinto 4 yıl
Dedim ki 2050 de ben çoktan mortu çekerim ama sonra dedim ki dünya ve çocuklarımız var olmaya devam edecek...
1 Yanıt Yanıtla +5
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kadirirdem 4 yıl
Toyota işi biliyor yapsınlar bu ara göze girerler
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Riyaziyeci 4 yıl
un momento
dubai de taksi olarak kullanilan hybrid toyotalar neden bizim ulkeye gelmiyor biri bana aciklayabilir mi?

Biz onu birkaç yıl sonra yerli otomobil diye tanıtacağız. Biraz daha sabret.
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tropeus77 4 yıl
Yapar toyotam..
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greenk 4 yıl
2050'ye kadar ışınlanma yolculukları başlar.
Teknoloji çığ gibi büyüyüp gelişiyor.
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E_Aydin35 4 yıl
Toyata'nin Wolkswagen skandalından sonra yaptığı açıklama gerçekten şirket açısından son derece etik hareket eden bir Toyata olduğunu bir kez daha bize kanıtladı.. Dünya çapında bu kadar iyi ve mütevazi bir marka olmak o kadar kolay değil ayrıca motor teknolojilerine yaptığı yatırımlarda sevindirici
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KalemKolik 4 yıl
Elektrikli araçlarda emisyon olayı varmı.? 2030dan sonra bütün araçlar elektrikli olacak demişlerdi. Bütün araçlar elektrikli olacaksa emisyon olayı 2050ye neden uzuyorki
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Umutcan 4 yıl
2050'ye büyük oranda elektrikli araçlara geçilmeli.
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ø 4 yıl
Arabaların tipinide %500 çirkinleştirmiş olur. Yıllar geçtikçe arabalar yakışıklı oluyor ama toyota arabaları gittikçe çirkinleşiyor.
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Kulak Misafiri 4 yıl ø
ø
Arabaların tipinide %500 çirkinleştirmiş olur. Yıllar geçtikçe arabalar yakışıklı oluyor ama toyota arabaları gittikçe çirkinleşiyor.

Katılıyorum. Özellikle Corolla'nın arkası da önü de kötü.
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mokinto 4 yıl
Dedim ki 2050 de ben çoktan mortu çekerim ama sonra dedim ki dünya ve çocuklarımız var olmaya devam edecek...
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Master_Evil 4 yıl
emisyon vergi sisteminin en kısa zamanda trye gelmesi lazım, yoksa kimsenin umrunda olmamaya devam edecek
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BLooDRex 4 yıl
2050 kim öle kim kala
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un momento 4 yıl
dubai de taksi olarak kullanilan hybrid toyotalar neden bizim ulkeye gelmiyor biri bana aciklayabilir mi?
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benv3kendim 4 yıl
İşte toyota budur..
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