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    Yeni Aygo X Hibrit gücü, tasarımı ve çevreci yönü ile dikkat çekiyor

    Toyota’nın küçük crossover modeli Aygo X, tam hibrit motorla yepyeni bir döneme adım atıyor. Yeni model güçlenen motoru, düşen emisyon değeri ve yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Yeni Aygo X Hibrit gücü ve tasarımı ile dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör

    Toyota’nın küçük crossover modeli Aygo X, önemli bir yenilikle otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Artık tam hibrit motorla donatılan yeni Aygo X, markanın bu sınıftaki ilk tam hibrit aracı olma unvanını taşıyor. Toyota, modelin yalnızca verimliliğiyle değil, aynı zamanda düşük emisyon değerleriyle de sınıfında öne çıktığını vurguluyor. WLTP ölçümlerine göre araç, kilometre başına yalnızca 86 gram karbon salımıyla en çevreci hibritlerden biri olarak tanımlanıyor.

    Yeni Aygo X, GA-B platformu üzerinde yükseliyor ve bu sayede hem performans hem de konfor açısından önemli kazanımlar sağlıyor. Aracın kaputunun altında yer alan 116 beygir gücündeki hibrit sistem, bir önceki versiyona göre 44 beygirlik artış sunuyor. Bu güç artışı, 0’dan 100 km/s hıza 10 saniyenin altında ulaşılmasını sağlıyor. Toyota, hibrit sistemin iki katmanlı batarya yapısıyla donatıldığını ve bu sayede iç mekânda daha fazla alan elde edildiğini belirtiyor.

    Aygo X’in tasarımı da tamamen yenilenmiş. Yenilenen ön ızgara, kaput ve far yapısı araca daha sportif ve dinamik bir hava kazandırıyor. İç mekânda ise konfor ve sürüş deneyimini artırmak adına ses yalıtımı güçlendirilmiş, süspansiyon sistemi iyileştirilmiş ve egzoz sistemi güncellenmiş.

    Bu modelin en dikkat çekici versiyonlarından biri ise GR Sport donanımıyla geliyor. Toyota’nın motor sporları birimi Gazoo Racing’in izlerini taşıyan bu versiyon, özel hardal sarısı rengi, siyah motor kaputu, “G desenli” ön ızgarası ve GR logolu jantlarıyla farklılaşıyor. İç mekânda ise siyah-gri tonların hakim olduğu sportif detaylar dikkat çekiyor. Süspansiyon sisteminin özel olarak ayarlandığı bu versiyonda, şehir içi kullanımda konfordan ödün verilmeden daha canlı bir sürüş sunulması hedefleniyor.

    Toyota, sadece sürüş esnasındaki emisyonları değil, üretimden lojistiğe kadar tüm süreçlerde karbon ayak izini düşürmek için çalıştığını belirtiyor. Bu kapsamda yeni Aygo X Hybrid’in, selefine kıyasla yaşam döngüsü boyunca %18 daha az karbon salımı yaptığı ifade ediliyor.

    Yeni Toyota Aygo X Hybrid’in 2025 yılının sonunda Avrupa’da satışa çıkması planlanıyor. Fiyat ve diğer teknik detaylar lansman tarihine yakın bir zamanda açıklanacak.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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