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Toyota, Ay'a uzay aracı göndermek için hazırlıklara başladı

JAXA ile iş birliği yapan Toyota, Ay'a gözlem aracı göndermek için çalışmalara başladı. Gözlem aracı, Japonya'nın insanlı Ay görevleri için önemli bir hazırlık olacak.
2 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonya'nın dev otomotiv şirketi Toyota, uzay sektörüne resmen giriş yapmak için ilk adımları atmaya başladı. Bugün bir açıklama yayınlayan şirket, Japon Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA) ile yeni bir iş birliği için anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Buna göre Toyota, Ay'a gönderilmek üzere insansız bir gözlem aracı geliştirecek.

Japan Times tarafından verilen haberde JAXA yetkililerinin,"Ay'a gerçekleştireceğimiz bir keşif görevi için Toyota ile iş birliği yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandığı belirtilmiş. Uzay ajansı şu an için anlaşmanın detaylarıyla ilgili fazla detay vermedi. Önümüzdeki günlerde görevin konsept çalışmaları ve planlanan kalkış tarihi gibi konularda da açıklamaların yapılacağı söylenmiş.

Ayrıca Bkz. "Japonya'nın uzay aracı asteroite iniş yaptı: İşte gönderdiği fotoğraf"
Uzay araştırmalarında şu sıralar oldukça önemli işler başaran JAXA, yalnız uydumuz Ay üzerinde de ilginç planlara sahip. Uzay ajansının şu andaki en büyük hedefi 2030 yılı gibi Ay'a ilk Japon astronotu indirmek. JAXA bu hedefe ulaşabilmek için NASA'nın Deep Space Gateway (DSG) projesine katılmıştı. DSG projesi dahilinde Ay'ın yörüngesine dev bir uzay istasyonu yerleştirilecek. Bu uzay istasyonunun aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da yerini alması planlanıyor.

ABD'nin 50 yıl önce gerçekleştirdiği Apollo görevlerinin ardından insanlığın Ay üzerindeki çalışmaları yavaşlamış ve neredeyse durma noktasına gelmişti. Ancak son yıllarda dünyanın her tarafından uzay ajanslarının hatta bazı özel şirketlerin tekrar Ay'a gitmek için çalışmalara başladığını gördük.

Örneğin Çin henüz birkaç ay önce Ay'ın karanlık yüzüne iniş yaparak tarihte bir ilke imza attı. Ayrıca İsrailli özel şirket SpaceIL'nin geliştirdiği gözlem aracı da şu anda yörüngede Ay'a doğru hareket etmeye devam ediyor. Son olarak NASA ise 2028 yılı gibi Ay'a bir uzay üssü kurmayı hedefliyor. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/06/business/japans-moon-shot-toyota-jaxa-space-agency-plan-send-rover-lunar-mission/ Yorum Yaz
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the_dedektif 2 ay en beğenilen
Biz uzaya papaz eriğini imam eriğine çeviren makine gönderiyoruz. böylelikle uzaylılar müslüman olacak...
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Askaparta 2 ay
Herkes aya araç gönderiyor, tek araç gönderip paylaşsak da başkalarına da gitsek.
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xfeyyaz 2 ay
İslam düşmanları yine her zaman ki yerlerinde :)
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pspoor 2 ay xfeyyaz
Ki bu dusunebilen tum canlilar oluyor...
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kingsix 2 ay
Bizimkiler daha orucu ne bozar olayini cozemediler ki.
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the_dedektif 2 ay en beğenilen
Biz uzaya papaz eriğini imam eriğine çeviren makine gönderiyoruz. böylelikle uzaylılar müslüman olacak...
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ALKaraca 2 ay
Bir biz göndermiyoruz herhalde.
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-ejder- 2 ay
Yep. Ülkenin haline de bakınca üzülüyorum
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sniper23 2 ay ALKaraca
Türkiye'nin insanı şuan midesine marul vs. gibi gıdaları göndermekte zorlanıyor, Ay'a ne gönderecek?
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HasMachate 2 ay
opel corsa toyota uzaya
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alrighty.then 2 ay HasMachate
yılın esprisi
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uzay araştırmaları, JAXA ve
5 etiket daha insansız ay görevleri toyota Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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