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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TraffickCam ile insan ticaretine engel olun

Çocuk tacizlerine karşı mücadele eden ABD kaynaklı Exchange girişimi, insan ticaretine yönelik daha kolay sonuca ulaşabilme adına TraffickCam uygulamasını geliştirmiş.
2 yıl
5,4b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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TraffickCam ile insan ticaretine engel olun

Dünyada sayısı milyarlarla ifade edilen mobil cihaz kullanıcıları, bir araya geldiği zaman önemli bir potansiyel oluşturabiliyor. Geçmiş yıllarda cihazların işlem gücünden faydalanarak kanser araştırmaları için süper bilgisayar oluşturma projesi görmüştük. Şimdi farklı bir proje yürütülüyor.

Çocuk tacizlerine karşı mücadele eden ABD kaynaklı Exchange girişimi, insan ticaretine yönelik daha kolay sonuca ulaşabilme adına TraffickCam uygulamasını geliştirmiş. Uygulama, kullanıcıların konakladıkları otel odalarının fotoğraflarını ve bilgilerini paylaşmalarını istiyor. Böylece çok büyük bir fotoğraf veri tabanı elde edilmiş oluyor.

Ayrıca Bkz. "Crossy Road geliştiricisinden ilginç bir sonsuz koşu oyunu"

Uygulamanın amacı, insan kaçakçılığı yapan kişilerin, mağdurları pazarlarken kullandıkları otel ve pansiyon resimlerini daha hızlı bir şekilde karşılaştırabilme konusunda güvenlik güçlerine yardımcı olmak. Geliştirilen algoritma, bu tür durumlarda kullanılan Girişim, küçük de olsa bu konuda birşeyler yapabilmeyi istiyor.

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