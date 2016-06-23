Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Crossy Road geliştiricisinden ilginç bir sonsuz koşu oyunu

Crossy Road oyunu ismi ile adını dünyaya duyuran Yoda1 Games, sonsuz koşuya farklı bir bakış açısı getirdiği yeni oyunu Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari’yi indirmeye sundu.
2 yıl
4,3b
1
9
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Crossy Road oyunu ismi ile adını dünyaya duyuran Yoda1 Games, sonsuz koşuya farklı bir bakış açısı getirdiği yeni oyunu Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari’yi indirmeye sundu.

Rodeo Stampede, sonsuz koşu ve yönetim simülasyon türlerini bir araya getiriyor. Usta bir kovboy olarak kanyonlar arasında hayvan avına çıktığınız oyunda, kement atarak hayvanların üzerine atlamanız ve onları ehlileştirmeniz gerekiyor. Ekrana basılı tutma ve bırakma şeklinde kontroller sunan oyunda, farklı hayvan türlerini ehlileştirerek kataloğunuzu geliştiriyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Viridi simülasyon oyunu, stres atmanızı amaçlıyor"

İkinci aşama ise gökyüzünde gezinen hayvanat bahçenizde yaşanıyor. Ehlileştirdiğiniz hayvanları buradaki bahçeye yerleştiriyor ve ziyaretçilere sergiliyorsunuz. Hayvan sayısı arttıkça ziyaretçi sayısı ve dolayısıyla elde ettiğiniz gelir de artıyor. Bu paraları daha iyi bir bahçe yapmak için harcayabiliyorsunuz. Sonsuz koşu türünün tekdüzeliğinden bir nebze de olsa kurtarmayı başaran oyun, kement atma tarafında giderek zorlaşan bir yapıya sahip. Oyun ücretsiz.

Google Play linki için tıklayınız


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
strathmorea 2 yıl en beğenilen
Sanapdragon 821, 6 gb ram. bilmem ne depolama birimi, ... ama gel gör marketteki oyunlar bu :)
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
crazywinner3 2 yıl
strathmorea
serkan78689
strathmorea Sanapdragon 821, 6 gb ram. bilmem ne depolama birimi, ... ama gel gör marketteki oyunlar bu :)
3 yillik snap400 adreno 400 gpumun acamadigi oyun hala yok.
Doğrudur. Telefon donanım tarafı, marketlerdeki oyun ve uygulamaların özellikle grafik içeriği bakımından rahat 4 sene önünde gidiyor. Artık çok göze batmaya başladı bu.

Beni de rahatsız ediyor bu. İşlem gücünden çok bataryaya önem verilmesi gerekiyor artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
deneyelim, bu oyunlar sayesinde tel değiştirmeden devam ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 2 yıl en beğenilen
Sanapdragon 821, 6 gb ram. bilmem ne depolama birimi, ... ama gel gör marketteki oyunlar bu :)
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan78689 2 yıl strathmorea
strathmorea
Sanapdragon 821, 6 gb ram. bilmem ne depolama birimi, ... ama gel gör marketteki oyunlar bu :)

3 yillik snap400 adreno 400 gpumun acamadigi oyun hala yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 yıl strathmorea
Zamanında iyi paraya Zotac 8800GT almıştım, bir arkadaşım çok kinayeli bir şekilde nasıl solitaire daha mı hızlı açılıyor demişti? Yorumunuz bana o arkadaşımı hatırlattı.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl iPhone 7'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri sızdırıldı 2 yıl Yıllara göre akıllı telefon bataryalarında ilginç değişim 2 yıl Dünyanın en uzun rüzgar türbini pervanesi üretildi 2 yıl Brexit, teknoloji firmalarını da etkiledi 2 yıl Motorola önemli isimlerini kaybetmeye devam ediyor 2 yıl Samsung, akıllı telefon üreticilerine çift kamera modülü tedarik etmeye başlıyor 2 yıl İsveç tırlar için 2 km uzunluğunda elektrikli otoyolu kullanıma açtı 2 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı #akkolmasaydı 2 yıl Amazon Kindle artık daha hafif ve daha ince 2 yıl AMD Radeon RX480 ilk izlenim videosu 2 yıl Samsung’un yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayar modeli Notebook 7 Spin ile tanışın 2 yıl İngiltere’deki referandum Bitcoin’e yaradı 2 yıl Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor 2 yıl TÜBİTAK ile ODTÜ, ilk milli türbinin geliştirilmesi için çalışacak 2 yıl ASELSAN bir günde üç büyük anlaşmaya imza attı 2 yıl SanDisk’ten depolama bellekli iXpand kılıflar 2 yıl MediaTek, 100 mühendisle 5G teknolojisi için çalışıyor 2 yıl Yeni DirectX 12 testi 3DMark Time Spy’dan ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Xiaomi’den elektrikli bisiklet 2 yıl Darth Vader, Star Wars filmlerine geri dönüyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Crossy Road geliştiricisinden ilginç bir sonsuz koşu oyunu Sonraki Casper VIA E1 "Segmentinde Farklılaşan" telefonu inceliyoruz 2 yıl BMW, i3 bataryasını kullanan enerji depolama çözümünü duyurdu 2 yıl Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming mercek altına "Hızlı ve Öfkeli" 2 yıl Elektrikli yarış aracı dünya hızlanma rekorunu kırdı 2 yıl Corsair Vengeance LED DDR4 RAM serisi satışa çıkıyor 2 yıl Solar Impulse 2 Atlas Okyanusu'nu geçerek büyük bir ilke imza attı 2 yıl Canlı oyun yayınları platformuna Mobcrush da katıldı 2 yıl Türksat, uydudan internet hizmeti vermeye hazırlanıyor 2 yıl iPhone 7 ile en büyük değişim ekran koruyucu aksesuarlarda olacak 2 yıl Apple'da çocuklar için yaz kampı başlıyor 2 yıl Turkcell'den Google Play Store'da geçerli 15TL hediye 2 yıl SLI yapıda 2 adet GTX 1080 ile 490W enerji tüketimi 2 yıl Tesla, SolarCity'yi almak istiyor 2 yıl “Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası meclisten destek buldu 2 yıl Apple’ın Çin’deki davasında ilginç gelişmeler 2 yıl Kurucu Peter Chou, HTC’den ayrılıyor 2 yıl Bu oyun, geliştiricisine günde 100.000 Dolar kazandırıyor! 2 yıl Tata Power'dan 1,45 milyar dolarlık dev satın alma 2 yıl Audi Q5’in elektrikli versiyonu Meksika’da üretilecek 2 yıl Apple, iOS 10'un çekirdeğini şifrelemedi! Strateji mi? Güvenlik rezaleti mi? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim