Crossy Road geliştiricisinden ilginç bir sonsuz koşu oyunu

Crossy Road oyunu ismi ile adını dünyaya duyuran Yoda1 Games, sonsuz koşuya farklı bir bakış açısı getirdiği yeni oyunu Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari’yi indirmeye sundu.

Rodeo Stampede, sonsuz koşu ve yönetim simülasyon türlerini bir araya getiriyor. Usta bir kovboy olarak kanyonlar arasında hayvan avına çıktığınız oyunda, kement atarak hayvanların üzerine atlamanız ve onları ehlileştirmeniz gerekiyor. Ekrana basılı tutma ve bırakma şeklinde kontroller sunan oyunda, farklı hayvan türlerini ehlileştirerek kataloğunuzu geliştiriyorsunuz.

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İkinci aşama ise gökyüzünde gezinen hayvanat bahçenizde yaşanıyor. Ehlileştirdiğiniz hayvanları buradaki bahçeye yerleştiriyor ve ziyaretçilere sergiliyorsunuz. Hayvan sayısı arttıkça ziyaretçi sayısı ve dolayısıyla elde ettiğiniz gelir de artıyor. Bu paraları daha iyi bir bahçe yapmak için harcayabiliyorsunuz. Sonsuz koşu türünün tekdüzeliğinden bir nebze de olsa kurtarmayı başaran oyun, kement atma tarafında giderek zorlaşan bir yapıya sahip. Oyun ücretsiz.

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