Transcend, SSD tabanlı ve USB 3.0 destekli yeni taşınabilir diskini satışa sunuyor

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde dünyanın önde gelen isimlerinden Transcend, çevresel etkilere dayanıklı yeni taşınabilir diskini kullnaıma sunuyor. SSD18C3 model adını taşıyan harici depolama sürücüsü, 2.5-inç boyutunda SSD'yi baz alıyor ve bu sayede NAND flash teknolojisinin performans ve dayanıklılık avantajlarından yararlanabiliyor.

USB 3.0 teknolojisi ile yüksek hızda veri transferine olanak tanıyan sürücü, Transcend tarafından açıklanan bilgilere göre Turbo Modu'nda 260MB/saniye hızına çıkabiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi NAND Flash teknolojisi sayesinde üzerinde herhangi bir hareketli parça bulunmayan sürücü aynı zamanda silikon kaplama ile çevresel koşullardan zarar görmüyor.

64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesiyle sunulan Transcend SSD18C3'ün fiyatı ise modeline göre sırasıyla 224$ ve 448$ olarak belirlenmiş.