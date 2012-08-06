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Transcend, SSD320 ailesi SATA-III SSD'lerini satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Veri depolama çözümleri üreticisi Transcend, SSD320 serisi SSD'lerini satışa sunuyor. 64 GB, 128 GB ve 256 GB kapasite seçenekleriyle gelen SSD320, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini, LSI SandForce tarafından hazırlanan SF-2281 kontrolcüyü ve MLC tipi NAND flash bellek yongalarını bünyelerinde barındırıyor.
Sadece 7 mm kalınlığındaki tasarımlarıyla ultrabook segmentini de hedef alan SSD320, firma verilerine göre saniyede 560 MB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızı, 87.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı ve 49.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı sunuyor.
SSD320 serisi SSD'lerle Windows 7 işletim sistemli bir bilgisayarın 32 saniye içinde kullanıma hazır hale geldiği; 4.7 GB'lık bir DVD dosyasının 20 saniyede transfer edildiği ifade edilmiş. SSD'lerin tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla şu şekilde: 79$, 129$ ve 229$. 256 GB'lık modelde fiyat / kapasite oranının 1'in altına düştüğü gözlerden kaçmıyor.

http://www.transcend-info.com/support/dlcenter/edm/ProductSheet_SATAIIIseries.pdf Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
Amazon'a göre OCZ 240GB Agility3, zaten 70 ayrı satıcı da 164 $'dan başlayan fiyatlarla hali hazırda satışta. 76$'a 120GB vertex var, 1 $'ın altına düşmesini bekleyen yok, bu gerçekleşeli 1 yıla yakın oldu, Yarım Doların altını görmesini bekliyoruz.
Amazon'a göre OCZ 240GB Agility3, zaten 70 ayrı satıcı da 164 $'dan başlayan fiyatlarla hali hazırda satışta. 76$'a 120GB vertex var, 1 $'ın altına düşmesini be...
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kayaer07 7 yıl
Bu marka iyi midir? 256GB olanı ile ilgileniyorumda.
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aspirin_00 7 yıl
hediye verseler alınmaz mı yawww ?
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El Mukteda 7 yıl aspirin_00
aspirin_00

hediye verseler alınmaz mı yawww ?

alınır alınır
hatta vatanda 256GB olanını 375 liraya veriyorlar o bile alınır


arkadaşlar bu ssd senkron mudur? senkron olmasa bile 256GB sata6.0 ssd için 375 lira çok iyi fiyat diye düşünüyorum, haksız mıyım?
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abdulmusavvir 7 yıl
120 GB kampanyalarında 69 dolar duyulmaya başlandı, 60'a inince işte size GB başı Yarım dolar. Az kaldı.
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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
Amazon'a göre OCZ 240GB Agility3, zaten 70 ayrı satıcı da 164 $'dan başlayan fiyatlarla hali hazırda satışta. 76$'a 120GB vertex var, 1 $'ın altına düşmesini bekleyen yok, bu gerçekleşeli 1 yıla yakın oldu, Yarım Doların altını görmesini bekliyoruz.
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Psydia 7 yıl
SF-2281 kontrolcu varsa nasil 64-128-256 gb kapasite oluyor? 60-120-240 gb seklinde olmasi gerekmiyor mu yoksa SF-2281'in yeni versiyonu mu?
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