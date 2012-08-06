Transcend, SSD320 ailesi SATA-III SSD'lerini satışa sunuyor

Veri depolama çözümleri üreticisi Transcend, SSD320 serisi SSD'lerini satışa sunuyor. 64 GB, 128 GB ve 256 GB kapasite seçenekleriyle gelen SSD320, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini, LSI SandForce tarafından hazırlanan SF-2281 kontrolcüyü ve MLC tipi NAND flash bellek yongalarını bünyelerinde barındırıyor.



Sadece 7 mm kalınlığındaki tasarımlarıyla ultrabook segmentini de hedef alan SSD320, firma verilerine göre saniyede 560 MB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızı, 87.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı ve 49.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı sunuyor.



SSD320 serisi SSD'lerle Windows 7 işletim sistemli bir bilgisayarın 32 saniye içinde kullanıma hazır hale geldiği; 4.7 GB'lık bir DVD dosyasının 20 saniyede transfer edildiği ifade edilmiş. SSD'lerin tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla şu şekilde: 79$, 129$ ve 229$. 256 GB'lık modelde fiyat / kapasite oranının 1'in altına düştüğü gözlerden kaçmıyor.



http://www.transcend-info.com/support/dlcenter/edm/ProductSheet_SATAIIIseries.pdf