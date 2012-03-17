Transcend, SSD720 serisi SSD sürücülerini tanıttı

Transcend, SSD720 serisi altında yer alan yeni SSD sürücülerinin tanıtımını gerçekleştirdi. 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğinde hazırlanan 2.5-inç'lik SSD sürücülerde, MLC tipi NAND Flash bellek yongası kullanılmış.



SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini destekleyen ve SandForce kontrolcü desteğini arkasına alan SSD sürücüler, saniyede 560 MB'a varan okuma, 540 MB'a varan yazma hızı sunuyor. En yüksek 4K rastgele yazma perfomansı 86.000 IOPS olan SSD720 serisinin fiyatına dair bilgi ise verilmemiş.

