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Transcend, SSD720 serisi SSD sürücülerini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Transcend, SSD720 serisi altında yer alan yeni SSD sürücülerinin tanıtımını gerçekleştirdi. 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğinde hazırlanan 2.5-inç'lik SSD sürücülerde, MLC tipi NAND Flash bellek yongası kullanılmış.
SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini destekleyen ve SandForce kontrolcü desteğini arkasına alan SSD sürücüler, saniyede 560 MB'a varan okuma, 540 MB'a varan yazma hızı sunuyor. En yüksek 4K rastgele yazma perfomansı 86.000 IOPS olan SSD720 serisinin fiyatına dair bilgi ise verilmemiş.

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icg 7 yıl
çeşitlensinler de fiyatlar düşsün biraz.
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OverClocK1ng 7 yıl
Şu Transcend'e hastayım ya. Gerçekten çok tutarlı firma. Adamlar Taiwan'daki en büyük itibar ödüllerinden birisi olan ve 9 yıldan beri yapılmakta olan Excellence of Taiwan ödülünü 8 yıldır alıyorlar ya. Kimseye de kaptırmıyorlar. Demek ki her sene daha da iyi şeyler yapıyorlar ki bunu başarıyorlar. Helal olsun valla.
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1963bursa 7 yıl
Bu güne kadar gördüğüm en uygun SSD yurt dışı fiyatı OCZ 256 GB agility3 256 dolar oldu, şu anda o model 285 dolar ne yazıkki.
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alperen_69 7 yıl
transcend iyi bişey çıkarmış stabil olduktan sonra ilk sıraya geçebilir almak için
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E_Aydin35 7 yıl
Ya adamlar bir kerede fiyatı açıklasınlar ağlıyıcam yani :P :)) Tamam sundukları ve donanımı çok iyi ancak kazançları 100 kat daha iyi.. Zaten fiyatı söyleseler kafalarda alınıp alınmayacağı netleşir.
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hacı.basat 7 yıl
Varki TB'lar, OCZ colossus serisi, 1 TB 3 bin dolar, istenmi.. :)
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perikentli 7 yıl
ya artık tb lar cıksada su mekaniklerden kurtulsak
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Solid State Disk 7 yıl
ahmetsaid_ak
560 MB/S ilk kez görüyorum 86K IOPS da güzel ama gerçekçi olacak olursak asıl fiyatı önemli

Mushkin Choronos Deluxe serisi 90k iops veriyor, fiyati normal :)
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ahmetsaid_ak 7 yıl
560 MB/S ilk kez görüyorum 86K IOPS da güzel ama gerçekçi olacak olursak asıl fiyatı önemli
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createemir 7 yıl
Başlığı okuyunca 720GB kapasitesi var sandım
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