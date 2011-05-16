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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend donanımsal şifreleme özelliğine sahip JetFlash 200 sürücüsünü satışa sundu

8 yıl
7,4b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çevresel koşullara dayanıklı kasa yapısı içerisinde yüksek depolama kapasitesi sunan StoreJet serisi harici depolama sürücülerini geçtiğimiz günlerde lanse eden Transcend, USB bellek gamına yönelik güncellemelerini de sürdürüyor. Firma yaptığı açıklama ile JetFlash 200 adını verdiği yeni USB belleğini Avrupa pazarında kullanıma sunduğunu duyurdu.

70 x 21 x 8.1 mm boyutlarında ve 7 gram ağırlığında olan yeni sürücü, 256-bit AES donanımsal şifreleme özelliği ile hem profesyonelleri hem de veri güvenliğine önem veren son kullanıcıları hedefliyor. USB 2.0 arabirimini kullanan ve 17MB/saniye okuma ile 5MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücüye, SecureDrive isimli güvenlik yazılımı eşlik ediyor.

Açıklanan bilgilere göre kullanıcılar SecureDrive yazılımı ile sürücü üzerinde şifre korumalı özelleştirilmiş alanlar yaratabiliyorlar. 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile çıkan JetFlash 200 sürücüsü, Transcend tarafından ömür boyu garanti ile kapasitesine göre 14.90 Avro, 25.90 Avro ve 39.90 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla sunuluyor.


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theyapici 8 yıl
hala mı 2. 0 ve hızlar yerde sürünüyor
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