Transcend, mSATA formundaki MSA720 serisi SSD'lerini satışa sunmaya hazırlanıyor

Transcend, mSATA (mini-PCIe) formunda geliştirdiği MSA720 serisi SSD'lerini satışa sunmaya hazırlanıyor.







Dizüstü bilgisayar, ultrabook ve tablet bilgisayar kullanıcılarının hedef alındığı MSA720 serisi SSD'ler, SATA-III (6 Gbps) arabirimini destekliyor, SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC tipi NAND Flash bellek yongası kullanıyor. 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen SSD'ler, saniyede 560 MB'a varan sıralı okuma ve saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. SSD'lerin rastgele 4K yazma performansları ise 91.000 IOPS olarak açıklanmış.

3 yıl garanti kapsamında piyasaya sürülmesi planlanan MSA720 serisi SSD'lerin fiyat bilgisi verilmemiş.