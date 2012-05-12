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Transcend, mSATA formundaki MSA720 serisi SSD'lerini satışa sunmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,5b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Transcend, mSATA (mini-PCIe) formunda geliştirdiği MSA720 serisi SSD'lerini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Dizüstü bilgisayar, ultrabook ve tablet bilgisayar kullanıcılarının hedef alındığı MSA720 serisi SSD'ler, SATA-III (6 Gbps) arabirimini destekliyor, SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC tipi NAND Flash bellek yongası kullanıyor. 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen SSD'ler, saniyede 560 MB'a varan sıralı okuma ve  saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. SSD'lerin rastgele 4K yazma performansları ise 91.000 IOPS olarak açıklanmış.
3 yıl garanti kapsamında piyasaya sürülmesi planlanan MSA720 serisi SSD'lerin fiyat bilgisi verilmemiş.

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07ugur 7 yıl
Performans istenyenlere ideal bir ssd.
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tufanuyaroglu 7 yıl
Sevgili arkadaşlar. Notebook'un arka kapağını açtım ve zannedersem boş bir mini pci-e girişine sahibim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Masaüstü PC'ler kadar olmasa da Laptoplarda Mini PCI-Exp girişine takılabilecek epey farklı türde aygıt buldum.

1.GPS Modülü (US $16.80)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ebay.com/...

2.HD Decoder (US $21.75)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ebay.com/...

3.TV Tuner (US $28.99)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ebay.com/...

4.SSD Depolama (?)
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>>> Bunların içerisinde en çok istediğim SSD. Bilgisayarımdaki mevcut HDD'ye ve DVD'ye dokunmadan bir yükseltme yapmak iyi olur diye düşünüyorum.
Tavsiye ve görüşlerinize ihtiyacım olacak.

Laptopun iç fotoğrafını yazıya ekledim. Herhangibir uyum ve performans sorunu yaşamadan 32-64 veya 128 GB mSATA SSD'yi (Sata III) bu laptop'a takıp 400-500 MB/s gibi hızları elde edebilir miyim.

Yanıtlarsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar.

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CmrHun 7 yıl
ssd için 2.5" gereksiz büyük bir boyut. m-sata soketli belleklere daha da ağırlık vermeleri gerekiyor. Şimdilik son kullanıcıya düşen ise güç tüketimi ve fiyatların daha da aşağı inmesini beklemek.
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tufanuyaroglu 7 yıl
Arkadaşlar "Dell Studio 1535" bilgisayarım var. Harddisk yenileyeceğim. SSD fiyatları epey makul düzeylere iniyor. Niyetim oydu aslında ama, anakart SATAII olduğu için SATAIII olan bir SSDden maksimum 200-250 MB/s hız verimi alabileceğim. Tam araştırırken bunu gördüm. Acaba mSATA olan bir SSD'yi laptopumda kullanabilmem mümkün mü. Zannedersem boşta böyle bir giriş mevcut. Bir de hız olarak 500 MB civarındaki hızları benim laptopda görebilme şansım olur mu?
Zaten düşündüğüm sadece işletim sistemini kurabileceğim büyüklükte bişey. 32-64 GB mSATA bile rahatça işimi görür.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Yarım TB'larda da ciddi düşüşler var, 479$, bu hızla düşerse 3 aya 2 tane 256 GB'dan ucuz olur. F/P 1 kere yarım TB'lara geçerse gerçek SSD devri başlar.
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-Pisagor- 7 yıl
Fiyatı uçuk mu olur acaba
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ozspina1107 7 yıl
Bu sefer fiyatı Crucial kırmış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hacı.basat 7 yıl
Genelde fiyatları OCZ kırardı değil mi? 199 doları gören modeller arasında OCZ yok. Bu sefer fiyatı Crucial kırmış. 209 dolarda kalmış.
Gerçi OCZ geçen aylarda 185 dolara kampanya yapmış ama bir malın istenildiği anda alınabilen fiyatı esastır.
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abdulmusavvir 7 yıl
Hızlar güzel gerçekten ama 2.5" 256 GB SSD'ler yurtdışında 199$'ı görmüşken önce onları düşünürüm, daha şekil.
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berkaylive 7 yıl
bence 3,5 luk diskler daha iyi
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Freeline 7 yıl
yürü Beee trans 91.000 iops kim tutar seni fiyatlarıda iyi olursa tabletlere ilaç
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_bluescream_ 7 yıl
560 mb :O
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