Transcend, mSATA formundaki MSA720 serisi SSD'lerini satışa sunmaya hazırlanıyor

Haber Editörü
Transcend, mSATA (mini-PCIe) formunda geliştirdiği MSA720 serisi SSD'lerini satışa sunmaya hazırlanıyor.
Dizüstü bilgisayar, ultrabook ve tablet bilgisayar kullanıcılarının hedef alındığı MSA720 serisi SSD'ler, SATA-III (6 Gbps) arabirimini destekliyor, SandForce SF-2281 kontrolcü ve MLC tipi NAND Flash bellek yongası kullanıyor. 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen SSD'ler, saniyede 560 MB'a varan sıralı okuma ve saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. SSD'lerin rastgele 4K yazma performansları ise 91.000 IOPS olarak açıklanmış.
3 yıl garanti kapsamında piyasaya sürülmesi planlanan MSA720 serisi SSD'lerin fiyat bilgisi verilmemiş.
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Masaüstü PC'ler kadar olmasa da Laptoplarda Mini PCI-Exp girişine takılabilecek epey farklı türde aygıt buldum.
1.GPS Modülü (US $16.80)
ebay.com/...
2.HD Decoder (US $21.75)
ebay.com/...
3.TV Tuner (US $28.99)
ebay.com/...
4.SSD Depolama (?)
>>> Bunların içerisinde en çok istediğim SSD. Bilgisayarımdaki mevcut HDD'ye ve DVD'ye dokunmadan bir yükseltme yapmak iyi olur diye düşünüyorum.
Tavsiye ve görüşlerinize ihtiyacım olacak.
Laptopun iç fotoğrafını yazıya ekledim. Herhangibir uyum ve performans sorunu yaşamadan 32-64 veya 128 GB mSATA SSD'yi (Sata III) bu laptop'a takıp 400-500 MB/s gibi hızları elde edebilir miyim.
Yanıtlarsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar.
Zaten düşündüğüm sadece işletim sistemini kurabileceğim büyüklükte bişey. 32-64 GB mSATA bile rahatça işimi görür.
Gerçi OCZ geçen aylarda 185 dolara kampanya yapmış ama bir malın istenildiği anda alınabilen fiyatı esastır.