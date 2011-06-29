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Transcend yüksek kaliteli komponentlere yer verdiği endüstriyel belleklerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Transcend, endüstriyel kullanım alanları ve profesyoneler uygulamaları için geliştirdiği SO-DIMM ve Long DIMM formundaki yeni bellek modüllerini duyurdu. SO-DIMM serisi altında DDR, DDR2 ve DDR3 modülleri sunan Transcend, Long DIMM serisi altında ise sadece DDR3 bellek modülleri sunuyor.

Sunucu ve iş istasyonları gibi 7/24 tam yük altında çalışan sistemlerde kullanlmak üzere hazırlana yüksek kararlılık odaklı yeni belleklerde daha kalın baskılı devre kartlarına ve normallerden 10 kez daha kalın olarak yapılandırılmış 30u" kalınlığındaki altın kontaklara yer veriliyor. -40C ile +85C gibi geniş bir ısı aralığında çalışmak üzere tasarlanan belleklerde endüstriyel tip kapasitörler kullanılıyor. 

Transcend'in endüstriyel tip SO-DIMM modülleri 512MB DDR 400MHz, 1~2GB DDR2 533/667/800MHz, ve 1~4GB DDR3 1333MHz olarak, Long-DIMM (normal masaüstü bilgisayar ve sunucular için olan tip) 1~4GB DDR3 1333MHz olmak üzere farklı hızlı ve kapasite seçeneklerine sahip. Ömür boyu garanti ile sunulan yeni belleklerin kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.

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met@lrock 8 yıl
-40C ile +85C gibi geniş bir ısı aralığında çalışmak üzere tasarlanan belleklerde endüstriyel tip kapasitörler kullanılıyor
Bu gerçekten iyimiş Ama herzaman soylerim favorim Corsair ramlar dir. Kaliteden ve performanstan ödün vermeyen tek marka
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umutarslan.com 8 yıl
bluray film ripliyorum.bazen tam yükte 10-12saat sürüyor. kingston hyprx var bende bi sorun yapmadılar şimdiye kadar.şimdi sırf bilmem neyi war diye bu marka bir ram alacağımı düşünmüyorum.sonuçta ömür boyu benle yaşamicak.2 yılda bir sistem değişiliyo 2.ele en zararsız nasıl satarım onu düşünüyorum hep :D
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séquestre 8 yıl
Sıkıymış..
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acbold 8 yıl
transcend aman benden uzak dur...
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Turkforce 8 yıl
Batuist
çok merak ettim kaç DH üyesi yada okurunu ilgilendirecek bir haber acaba? yok cidden merak ettim..!

Birçok konudaki yorumunlarına hak veriyordum ama bu konuda tekrar düşün istersen.
Donanım veya pc ile ilgisi olmadığı halde otomobil vb. bilumum gereksiz haberlerin yanında bu çok insanı ilgilendirebilecek bir haber bence.
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zouzouni 8 yıl

Turkforce

Batuist

çok merak ettim kaç DH üyesi yada okurunu ilgilendirecek bir haber acaba? yok cidden merak ettim..!


Birçok konudaki yorumunlarına hak veriyordum ama bu konuda tekrar düşün istersen.

Donanım veya pc ile ilgisi olmadığı halde otomobil vb. bilumum gereksiz haberlerin yanında bu çok insanı ilgilendirebilecek bir haber bence.

Katılıyorum, o kadar gereksiz otomobil vb. haberlerin yanında bu gayet gerekli bir haber.
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Batuist 8 yıl
Turkforce

Batuist

çok merak ettim kaç DH üyesi yada okurunu ilgilendirecek bir haber acaba? yok cidden merak ettim..!


Birçok konudaki yorumunlarına hak veriyordum ama bu konuda tekrar düşün istersen.

Donanım veya pc ile ilgisi olmadığı halde otomobil vb. bilumum gereksiz haberlerin yanında bu çok insanı ilgilendirebilecek bir haber bence.

haberin gereksizliğinden bahsetmedim ben gerçekten bunu merak ettiğimden yazdım hatta bunuda belirttim yazıda.. yani merak ettiğim DH okurunun yüzde kaçlık bir dilimi bu habere cidden ilgi duyar ve bunu bir kenara not edip gerektiğinde bu bilgileri kullanır merak ettim.

Normalde buradaki haberler ürün bilgileri yol göstericidir. en azından benim için.. bende bu ürünü merak ettim. mesela bir ekran kartı olsa 1GHz işlemcili gtx560 oldukça geniş bir kesim bunu en azından aklında bir kenara not alır.. DHtada sonuçta istatistikler mevcuttur hangi haber ne kadar tık alıyor ne kadar yorumlanıyor vesaire.. düşünün ki böyle bir ürünün kullanıcısı profesyonel olarak bu işi yaptığından kendi ürün grubuna ait bilgileri internet teknoloji haberlerinden takip etmez .. mesela yine düşünün ki dünyada en yüksek teknoloji tıp ve uzay araştırmalarında kullanılıyor.. siz hastanelerin kardiyoloji bölümlerinde emar çeken servet değerindeki cihazlardan hastanelerin, doktorların bu cihazlardan internetteki haberler yoluyla mı haberdar olduğunu düşünüyorusunuz, tabiki hayır. profesyonel pazarlarda ürünler birebir pazarlanır. profesyonel pazara hitap eden firmalarda kurumsal müşteri portföyü vardır ve ilişkiler ikilidir. yani direkt temsilciler vasıtası ile ürün tanıtımları yapılıp pazarlanır ve zaten işin ehli, konuya hakim kimselerdir.

Bu PC dünyasında da aynıdır. Süper bilgisayar oluşturacak bir firmanın hangi işlemciyi seçeceğine internetteki haberlere bakarak kimse karar vermez.. yada bir banka serverlarını kuracağı zaman DH gibi sitelere giripte hangi rami alsam diye araştırma yapmaz. Bu cihazlar profesyonel pazara hitap ettiği için işleyiş perakende sektöründen çok daha farklıdır. O yüzden bende merak ettim çok mu yanlış? yoksa birisi anlatsın bizde engin bilgilerinden faydalanalım..
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Mc_Leopard 8 yıl
Batuist
çok merak ettim kaç DH üyesi yada okurunu ilgilendirecek bir haber acaba? yok cidden merak ettim..!

Ağa Gayet gerekli bir konu olmuş. Bu ortamdaki herkez sizin gibi evde-ofiste sadece PC başında sadece PC kullanan (!) insanlar değil. 7/24 PC acık bulunduran elemanlarda var, overclock yapan elemanlarda var, sunucu barındıran elemanlarda var, grafiker elemanlar var, rander alan elemanlar var.
Şimdi bir daha bakın gerekli mi ?
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Batuist 8 yıl
çok merak ettim kaç DH üyesi yada okurunu ilgilendirecek bir haber acaba? yok cidden merak ettim..!
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