Transcend yüksek kaliteli komponentlere yer verdiği endüstriyel belleklerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Transcend, endüstriyel kullanım alanları ve profesyoneler uygulamaları için geliştirdiği SO-DIMM ve Long DIMM formundaki yeni bellek modüllerini duyurdu. SO-DIMM serisi altında DDR, DDR2 ve DDR3 modülleri sunan Transcend, Long DIMM serisi altında ise sadece DDR3 bellek modülleri sunuyor.





Sunucu ve iş istasyonları gibi 7/24 tam yük altında çalışan sistemlerde kullanlmak üzere hazırlana yüksek kararlılık odaklı yeni belleklerde daha kalın baskılı devre kartlarına ve normallerden 10 kez daha kalın olarak yapılandırılmış 30u" kalınlığındaki altın kontaklara yer veriliyor. -40C ile +85C gibi geniş bir ısı aralığında çalışmak üzere tasarlanan belleklerde endüstriyel tip kapasitörler kullanılıyor.





Transcend'in endüstriyel tip SO-DIMM modülleri 512MB DDR 400MHz, 1~2GB DDR2 533/667/800MHz, ve 1~4GB DDR3 1333MHz olarak, Long-DIMM (normal masaüstü bilgisayar ve sunucular için olan tip) 1~4GB DDR3 1333MHz olmak üzere farklı hızlı ve kapasite seçeneklerine sahip. Ömür boyu garanti ile sunulan yeni belleklerin kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.