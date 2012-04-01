Transcend'den PATA arabirimli SSD sürücü: PSD320

USB bellek, taşınabilir sabit disk, flash bellek kartı ve SSD gibi birbirinden farklı veri depolama çözümleri sunan Transcend, Paralel ATA / IDE arabirimini kullanan SSD sürücüsü PSD320'yi tanıttı. Günümüzde her ne kadar SATA-III (6 Gbps) arabirimi standart hale gelmeye başlasa da Transcend, eski bilgisayarlara sahip tüketicileri göz ardı etmemeye çalışmış.



MLC tipi NAND Flash bellek yongasına sahip olan PSD320, saniyede 104 MB'a varan okuma, saniyede 93 MB'a varan yazma hızı sunuyor. Üç yıl garantiyle satılan SSD'ler ihtiyaca göre 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Transcend, fiyata dair açıklama ise yapmamış.

