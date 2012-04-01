Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend'den PATA arabirimli SSD sürücü: PSD320

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,5b
1
7
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
USB bellek, taşınabilir sabit disk, flash bellek kartı ve SSD gibi birbirinden farklı veri depolama çözümleri sunan Transcend, Paralel ATA / IDE arabirimini kullanan SSD sürücüsü PSD320'yi tanıttı. Günümüzde her ne kadar SATA-III (6 Gbps) arabirimi standart hale gelmeye başlasa da Transcend, eski bilgisayarlara sahip tüketicileri göz ardı etmemeye çalışmış.
MLC tipi NAND Flash bellek yongasına sahip olan PSD320, saniyede 104 MB'a varan okuma, saniyede 93 MB'a varan yazma hızı sunuyor. Üç yıl garantiyle satılan SSD'ler ihtiyaca göre 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Transcend, fiyata dair açıklama ise yapmamış.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
selahattın ısık 7 yıl en beğenilen
6-7 yıl önce araba parası ile taşınabilir iş istasyanları alıp mecburen ıde hdd kullanan özel ve tüzel kişiler bayram edecek..Bize mantıksız gelmesi son derece doğal..
6-7 yıl önce araba parası ile taşınabilir iş istasyanları alıp mecburen ıde hdd kullanan özel ve tüzel kişiler bayram edecek..Bize mantıksız gelmesi son derece...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Vaad ettikleri performans lar çok iyi, ancak bunların fiyatları büyük sıkıntı yani kısa bir zamanda yayılacak bir teknoloji değil tabi.. :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabitelli 7 yıl
İyi de araba parası verilip alınan ve inatla halen çalıştırılan iş istasyonlarına bu odunu almak yerine pci to sata ile daha sağlıklı bir çözüm getirilemez mi.??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 7 yıl
Biz bu sorunu cd sürücüsüne nstor (ide to sata) takarak çözmüştük , keşke daha önce çıksaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asalet03 7 yıl
Bence henüz çok erken bunları almak için biraz daha zamanı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
rabitelli
PATA??? Niye..? Satanın hayatımıza girmesi 6-7 yıl oluyor neredeyse. Ondan daha yaşlı makinalara da böyle bir upgrade ne kadar mantıklı olur..? Başka bi amaçları vardır diyecem ama ne? Yani ben şimdi gidip 10yaşındaki internette gezerkene bile takılıp duran takozuma bu yatırımı yapar mıyım? Hayır. Yok aga bunların başka bi bildiği var.

bana da mantıksız geldi fakat @sél@h@ttin arkadaşımızın dediği gibi hitap ettiği bir kitle vardır muhakkak yoksa eski bir bilgisayara bunu almak bilgisayarın şimdiki maliyetinden fazla olacaktır bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabitelli 7 yıl
PATA???
Niye..?

Satanın hayatımıza girmesi 6-7 yıl oluyor neredeyse. Ondan daha yaşlı makinalara da böyle bir upgrade ne kadar mantıklı olur..?

Başka bi amaçları vardır diyecem ama ne?

Yani ben şimdi gidip 10yaşındaki internette gezerkene bile takılıp duran takozuma bu yatırımı yapar mıyım? Hayır.
Yok aga bunların başka bi bildiği var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 7 yıl
6-7 yıl önce araba parası ile taşınabilir iş istasyanları alıp mecburen ıde hdd kullanan özel ve tüzel kişiler bayram edecek..Bize mantıksız gelmesi son derece doğal..
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1: Asus Tytan Oyuncu Bilgisayarı Video İnceleme 7 yıl Corsair Carbide 500R Kasa Video İnceleme 7 yıl Logitech iPad klavye kasası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim