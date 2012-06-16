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Transcend'den PATA uyumlu yeni SSD sürücü

6 yıl
30,1b
1
7
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eski nesil sistemlerine performans takviyesi yapmak isteyen kullanıcılar için Tayvan merkezli bellek üreticisi Transcend yeni bir SSD depolama sürücüsü hazırladı. PSD520 model adını taşıyan katı halli depolama sürücüsünün en dikkat çekici yanı, diğer pek çok modelden farklı olarak SATA yerine PATA/IDE arayüzünü kullanıyor olması. Bilindiği üzere PATA arabirimi SATA öncesinde en çok kullanılan depolama arayüzüydü ancak daha yüksek veri transfer hızı getiren SATA arabiriminin çıkışıyla birlikte gündemdeki yerini kaybeden bir teknoloji olmuştu.
Hali hazırda PATA uyumlu SSD depolama sürücüsüne sahip olan Transcend yeni modelinde farklılık yaratıyor ve  MLC yerine daha yüksek kaliteli SLC yani Single Level Cell tipi NAND Flash bellek yongalarına yer veriyor. Bu yongalar özellikle uzun süreli kullanımlar için daha yüksek kararlılık, daha yüksek kullanım ömrü ve yazma başarımı açısından daha yüksek performans sergillemekle birllikte aynı zamanda daha da maliyetliler. Özellikle kritik uygulamalar için kurumsal pazara yönelik sunucu ve iş istasyonlarında tercih edilebilecek çok daha uzun ömürlü bir ürün sunmuş oluyor. 
Transcend tarafından yapılan açıklamaya göre PSD520 SSD depolama sürücüsü, 119MB/saniye seviyesinde okuma ve 102MB/saniye seviyesinde yazma hızlarını desteklemekte. Bu hızlar 500MB+/saniye seviyesinde okuma ve yazma hızlarına sahip SSD sürücüler ile kıyaslandığında düşük gibi görünse de cihazın PATA uyumlu bir sürücü olduğunu da unutmamak gerekiyor. 
Ultra DMA 0~6, PIO 0~4, multi-word DMA 0~2 modu desteği ile PDS250, 2.5" 44pin PATA sabit diskler yada eski IDE tabanlı SSDler ile sorunsuz olarak kolaylıkla değiştirilebiliyor. Bu sayede kullandığınız PATA/IDE arabirimli cihaz ne olursa olsun SSDnin hız, dayanıklılık ve sessizlik gibi diğer avantajlarına ekstra uzun ömürlü olarak bu yeni model ile sahip olabiliyorsunuz. 
SSD'lerin temel karakteristiklerinden biri olarak hareketli parça içermeyen sürücü, darbe ve titreşimlerin cihazınız üzerinde oluşturabileceği hiçbir negatif durumdan etkilenmiyor ve performansını her ortamda koruyor. SSD'deki verilerinizi daha iyi korumak amacıyla içerdiği Advancend Power Shield  (Gelişmiş Güç Teknolojisi) teknolojisi sayesinde ani güç kesintilerinde data kayıpları engelleniyor. Ek olarak entegre ECC (Error Correction Code- Hata Doğrulama Kodu) ile veri transferi sırasında hatasız çalışma da sağlanıyor.
Transcend PSD520 2.5" PATA SSD 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB olarak 4 farklı kapasite seçeneği  pazara sunulmuştur. Endüstriyel uygulamalarda ve alanlarda kullanılmak üzere talebe bağlı olarak -45 - +80C gibi endüstriyel standartlarla kullanılabilecek şekilde üretilebiliyor.

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hayyam_karadenizli 6 yıl
1 TB SSD OCZ RevoDrive'ın fiyatı 399 dolar. amazon.com/...
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1963bursa 6 yıl
256 GB'ı 179 dolara satılıyorken 64 GB kapasite yetersiz, pata bile olsa kapasite de ve fiyatta rekabet şu an şart. Bu da 179$ 256 GB linki. amazon.com/...
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raptor32 6 yıl
Server sistemeelr için düşünmüşlerdir.
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artenis 6 yıl
Bu benım kullandığım WD, Cavier Black ( 500gb/ 64mb önbellek) ile aynı hızda :)
WD: 102 yazma - 102 okuma - test sonuçları -
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depelerx 6 yıl
İyi düşünmüşler, herkes sürekli yeni bilgisayar alamıyor...
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Krabu 6 yıl
illaki hitap ettiği kesim vardır olmasa zaten yapmazlardı ama şöyle birşey de var ki daha yeni teknolojiyi ucuza satmaya çalışmak varken eski teknoloji üstünden prim yapmaya çalışmak bana hiç uygun gelmiyor. Transcend biraz da olsa ucuza satıyor SSD leri ama alınabilir olmaları için daha çok yolları var
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alikiziltoprak 6 yıl
Yeni teknolojiyi dayatma stratejisi gütmüyor bazı firmalar.. İşte böyle olmalı, eskiye dönük yeni teknoloji kullanımına imkan sunmalı. Çok iyi düşünülmüş bence.
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