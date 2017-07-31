Trump davasına yönelik emsal niteliğinde karar

Bu ayın başında ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kişi, Trump'a dava açmış ve başkanın kendilerini engellenmesinin hukuka aykırı olduğunu iddia etmişti. Bu davayla birlikte yeni bir tartışmanın fitilli de ateşlenmişti: Kamu görevlileri vatandaşları sosyal medya hesaplarından engelleyebilir mi, engelleyemez mi? Kimileri kamu görevlilerine ait sosyal medya hesaplarının adeta dijital bir belediye binası olduğunu bu nedenle engellemenin söz konusu olamayacağını dile getirirken bazıları da ki görevlilerinin de sosyal medya hesaplarını özgürce kullanabileceğini savunuyordu.





Konuyla ilgili emsal niteliğinde bir karar Virginia'daki federal mahkemeden geldi. Federal mahkemenin önüne giden davada bir ABD vatandaşı; Loudoun Bölgesi Denetleme Kurulu Başkanı Phlyyis Randall'a, kendisini Facebook'tan engellediği gerekçesiyle dava açtı. Yargıç James Cacheris; Randall'ın, eleştirel yorumlar nedeniyle vatandaşları engellenmesinin ABD Anayasası'nın Birinci Değişiklik Maddesi'ne aykırı olduğunu açıkladı. Cacheris kararında "Seçilmiş yetkililer hakkındaki yorumların bastırılması; Birinci Değişiklik Maddesi'ni çiğneyen, bakış açısı ayrımcılığının ta kendisidir." dedi.





Yorumları Düzenleme Hakkına Sahipler

Bu karar karşın mahkeme, Randall'ın vatandaşı sadece 12 saatliğine Facebook'tan engellediğine dikkat çekerek bir cezaya gerek görmediğini açıkladı. Ayrıca Yargıç Cacheris'e göre Randall ve diğer yetkililer Facebook hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda yorumları düzenleme(paylaşımı yoruma kapatma ya da yorumları silme gibi) hakkına sahipler ve bu durum anayasaya aykırı değil. Yine de yetkililer bu hakkı kullanırken amaca uygun davranmak zorunda, keyfi bir şekilde yorumlarda değişiklik yapamazlar. Randall'ın avukatları ise halen Randall'ın Facebook hesabının hükümeti temsil etmediğini savunuyor.





Bu kararla birlikte gözler New York'ta, Trump'a karşı açılan davaya çevrildi. Virginia'daki mahkemenin almış olduğu bu kararın Trump davasını da etkileyebileceği ve mahkemeden Trump aleyhinde bir karar çıkabileceği düşünülüyor.

https://arstechnica.com/tech-policy/2017/07/politician-dinged-for-blocking-critical-constituent-from-facebook-page/