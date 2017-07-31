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Trump davasına yönelik emsal niteliğinde karar

Virginia'daki bir mahkemede görülen davada yargıç; seçilmiş kamu görevlilerinin, vatandaşları eleştiriler yorumları yüzünden engellemelerinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bu ayın başında ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kişi, Trump'a dava açmış ve başkanın kendilerini engellenmesinin hukuka aykırı olduğunu iddia etmişti. Bu davayla birlikte yeni bir tartışmanın fitilli de ateşlenmişti: Kamu görevlileri vatandaşları sosyal medya hesaplarından engelleyebilir mi, engelleyemez mi? Kimileri kamu görevlilerine ait sosyal medya hesaplarının adeta dijital bir belediye binası olduğunu bu nedenle engellemenin söz konusu olamayacağını dile getirirken bazıları da ki görevlilerinin de sosyal medya hesaplarını özgürce kullanabileceğini savunuyordu. 


 
Konuyla ilgili emsal niteliğinde bir karar Virginia'daki federal mahkemeden geldi. Federal mahkemenin önüne giden davada bir ABD vatandaşı; Loudoun Bölgesi Denetleme Kurulu Başkanı Phlyyis Randall'a, kendisini Facebook'tan engellediği gerekçesiyle dava açtı. Yargıç James Cacheris; Randall'ın, eleştirel yorumlar nedeniyle vatandaşları engellenmesinin ABD Anayasası'nın Birinci Değişiklik Maddesi'ne aykırı olduğunu açıkladı. Cacheris kararında "Seçilmiş yetkililer hakkındaki yorumların bastırılması; Birinci Değişiklik Maddesi'ni çiğneyen, bakış açısı ayrımcılığının ta kendisidir." dedi. 


Yorumları Düzenleme Hakkına Sahipler

Bu karar karşın mahkeme, Randall'ın vatandaşı sadece 12 saatliğine Facebook'tan engellediğine dikkat çekerek bir cezaya gerek görmediğini açıkladı. Ayrıca Yargıç Cacheris'e göre Randall ve diğer yetkililer Facebook hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda yorumları düzenleme(paylaşımı yoruma kapatma ya da yorumları silme gibi) hakkına sahipler ve bu durum anayasaya aykırı değil. Yine de yetkililer bu hakkı kullanırken amaca uygun davranmak zorunda, keyfi bir şekilde yorumlarda değişiklik yapamazlar. Randall'ın avukatları ise halen Randall'ın Facebook hesabının hükümeti temsil etmediğini savunuyor. 


Bu kararla birlikte gözler New York'ta, Trump'a karşı açılan davaya çevrildi. Virginia'daki mahkemenin almış olduğu bu kararın Trump davasını da etkileyebileceği ve mahkemeden Trump aleyhinde bir karar çıkabileceği düşünülüyor. 

https://arstechnica.com/tech-policy/2017/07/politician-dinged-for-blocking-critical-constituent-from-facebook-page/ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 1 yıl
Bu ayın başında ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kişi, Trump'a dava açmış ve başkanın kendilerini engellenmesinin hukuka aykırı olduğunu iddia etmişti. Bu davayla birlikte yeni bir tartışmanın fitilli de ateşlenmişti: Kamu görevlileri vatandaşları sosyal medya hesaplarından engelleyebilir mi, engelleyemez mi? Kimileri kamu görevlilerine ait sosyal medya hesaplarının adeta dijital bir belediye binası olduğunu bu nedenle engellemenin söz konusu olamayacağını dile getirirken bazıları da ki görevlilerinin de sosyal medya hesaplarını özgürce kullanabileceğini savunuyordu.
Adamın özeli sonuçta, resmi bir işe nede olsa o hesap üzerinden süreç başlatılmıyor ne alaka.
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ceo-tr 1 yıl
Bence saçma olmuş.
şimdi düşünün belediye başkanısınız. şahsi facebook vb hesabınızda aile, arkadaş vs paylaşım yapıyorsunuz.
birde başkan olduğunuz için ayrı belediyenin facebook vs. hesabı var. belediye ile ilgili paylaşım yorum yapıyorsunuz.
şimdi vatandaş gelip şahsi hesabınızda kötü yorum yaparsa engellemezmisiniz. diğerinde engellerse tamam. sonuçta kamunun. vatandaşa yönelik. ama ilki şahsi.
trump a karşı sempetim veya antipatim yok ama adam haklı bence. kendi kişisel hesabı.
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Captain_Ivy 1 yıl
Değişik bir durum. Engellemesi çocukluk olmuş, gider başka bi hesap açar gene yapacağını yapar o insan. Belki 7 kişi de aynı kişidir.
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__BadblooD__ 1 yıl
Dusunce ve ifade ozgurlugu her kosulda korunmali, politik ve idari statun ne olursa olsun, vatandaslarindan ustun degilsin, farkli bir kariyer yolu izlemis ve yine vatandaslarin secimiyle vergilerinin nereye nasil harcanacagiyla, cikarlari icin kararlar almakla yukumlu devlet memurusun ABD hukukunun bunun farkinda olup bu yonde bir karar almasi insani mutlu ediyor ama hukumetle el ele vatandaslarin bu haklarini cignemekten ve cignetmekten cekinmeyen Turk hukumeti ve hukuku insanlik icin utanc kaynagi olmaya devam ediyor uzucu.
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pspoor 1 yıl
Adamlar sirf Trump düsmani olabilmek icin, hukukun, yarginin icine ettiler. Bati dünyasi da artik sona geliyor, yalandan baska birşey kalmamis ellerinde...
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ardaq 1 yıl pspoor
pspoor

Adamlar sirf Trump düsmani olabilmek icin, hukukun, yarginin icine ettiler. Bati dünyasi da artik sona geliyor, yalandan baska birşey kalmamis ellerinde...

kartlar yeniden dağıtılıyor di mi :D
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