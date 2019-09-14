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Trump yönetimi aromalı elektronik sigara likitlerini yasaklamayı planlıyor

Trump yönetimi, elektronik sigara tüketimini azaltmak için aromalı sigaraların satışını yasaklayabileceğini duyurdu. FDA; tütün aroması içermeyen elektronik sigaraları pazardan çıkarmayı hedefliyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Trump yönetimi, gençlerde elektronik sigara tüketimini azaltmak için aromalı elektronik sigaraların satışını yasaklayabileceğini duyurdu. The New York Times gazetesinde yayımlanan bildiriye göre Department of Health and Human Services (HHS) kurumu, FDA kurumunun, tütün aroması içermeyen elektronik sigara ürünlerini pazardan çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. FDA'nın önümüzdeki haftalarda konu hakkındaki güncel durumu paylaşması bekleniyor.

Genç bireylerin elektronik sigara tüketim oranı artıyor


Yeni karar; genç bireylerdeki elektronik sigara tüketimi artışı sebebiyle verildi. National Youth Tobacco Survey anketi verilerine göre lise öğrencilerinin 4'te birinden fazlası elektronik sigara tüketiyor ve bu kullanıcıların çoğunluğu meyve ve nane aromalı ürünleri tercih ediyor. Trump yönetiminin meyve aromalı ürünleri kaldırmayı planladığı ve elektronik sigara pazarını bu ürünlerden arındırmak üzere çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.

Elektronik sigara tüketiminin sonuçları yeni ortaya çıkmaya başladı. Raporlara göre sayısı 450'yi aşan kişide elektronik sigara tüketimiyle ilişkilendirilen ileri derecede akciğer rahatsızlığı ortaya çıktı ve 3 kişi hayatını kaybetti.

Michigan eyaleti aromalı elektronik sigaraları yasakladı


Michigan eyaleti aromalı elektronik sigaraları yasaklayan ilk eyalet oldu ve geçtiğimiz günlerde Juul adlı elektronik sigara şirketi, elektronik sigaranın güvenli olduğunu iddia ettiği gerekçesiyle FDA kurumu tarafından sert bir dille uyarılmıştı.

Yeni atılan adımlar umut vadetse de aromalı likitlerin yasaklanmasının gençlerdeki kullanım oranını düşürüp düşürmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Ayrıca Bkz. "Juul adlı elektronik sigara şirketi FDA tarafından kınandı"

FDA'nın planı henüz kesinleşmemekle birlikte bazı ürünlerin piyasa onayı alması halinde pazarda yer alabileceği düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2019/09/11/the-trump-administration-plans-to-ban-flavored-e-cigs-to-curb-te/ Yorum Yaz
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SergeantMajorT 2 sa.
Sigara yasaklansın arkadaşlara şunu diyorum.
Sigaradan alınan vergi nerdeyse başka hiçbir şeyden alınmıyor. Bugünden yarına insanlar sigarayı bıraksalar, bakın öbür eşya ve tüketim vergiler nerelere kadar çıkıyor.
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titan321 1 sa. yeni yorumcu SergeantMajorT
Getirisi götürüsünü karşılamıyor. İlgili bakan bununla ilgili son zamlarda rakamları verdi. 40 milyar vergi topluyorsa atıyorum 60 milyar sigaradan kaynaklı sağlık sorununa ödüyoruz diyor.
Bu durumda sigaranın da yasaklı narkotik torbasında yerini almaması gerektir.
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Angel of the Lord 2 sa.
Neden tütün sigarası değil de elektronik sigara yasaklanıyor acaba? Mantıklı bir açıklaması var mı?
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titan321 1 sa. yeni yorumcu Angel of the Lord
Belgeseli var sigara tarihinin izlerseniz fikir sahibi olursunuz sanırım.
50-60 larda az sayıda bilim adamı sigaraya savaş açmış. Sağlığa zararlı olduğunu kanıtlamış. Kapitalist sigara baronları o dönem bunları susturmuş. Mesele çok açık özetle.
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ylcn123 3 sa.
Söz konusu gençlerin sağlıklı olması
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serafon 3 sa.
asıl sigarayı yasaklayın
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