Juul adlı elektronik sigara şirketi FDA tarafından kınandı

Haber Editörü
Bugün yayımlanan bir bildiriye göre US Food and Drug Administration kurumu yani FDA; Juul adlı elektronik sigara şirketini, öğrencilere elektronik sigaranın tamamıyla güvenli olduğunu söylediği ve elektronik sigaraların normal sigaralara göre %99 oranında daha güvenli olduğunu iddia ettiği için eleştiri yağmuruna tuttu.
Juul şirketi ürünlerini tütün ürünlerinden daha az zararlı olarak pazarlama girişiminde bulunda ve ürünlerinin tütünle ilişkili hastalıklara sebep olma açısından daha az riske sahip olduğunu belirtti ancak bu iddialar ancak FDA onayından geçerse yapılabiliyor yani Juul kurumu yetkisi dışında bir açıklamaya kalkışmış durumda bulunuyor.
Juul; ceza riskiyle karşı karşıya
FDA; Juul şirketinin CEO'su Kevin Burns'e yazdığı mektupta şirketi, ürünlerini güvenli olarak pazarladığı için eleştirdi ve bu iddiaların okul çocuklarında, bu tür ürünlerin kullanımını artıracağı gerekçesiyle şirketi kınadı.
Ayrıca FDA, Juul şirketinin yaptığı ihlalleri düzeltmesini talep ediyor. Şirketin FDA kurumuna cevap vermek ve yanlışlarını düzeltmek için 15 günü bulunuyor. Eğer şirket FDA kurumunu bu süre içerisinde ikna edemez ve yanlışlarını düzeltmezse şirketin cezalarla karşı karşıya kalacağı düşünülüyor ve şirketin ürünleri potansiyel olarak tehlikeye girmiş bulunuyor.
Juul sözcüsünün Engagdet kurumuna yaptığı açıklamalara göre şirket FDA'nın gönderdiği mektupları inceliyor ve FDA ile tamamen işbirliği içerisine girmek yani FDA'nın bildirdiği doğrultuda ilerlemek istiyor.
Ayrıca Bkz. "Enflamatuar hastalıkların tedavisinde yağ baloncuklarının kullanılması planlanıyor"
Ayrıca Juul adlı şirket, genç bireylerin elektronik sigara kullanımının durdurulması projesini engellemeye çalıştığı için Şubat ayında FDA tarafından suçlanmıştı.
https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/juul-labs-inc-590950-09092019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sevgili gencler, juul gibi bu isi laboratuvar ortaminda sterilize sekilde ust duzey malzemeler kullanarak ureten bir ureticinin likiti bile sagliga bu kadar ciddi zararlar verirken ne oldugu belirsiz yerli ureticilerin yada cinlilerin sacma sapan urunlerini kullanarak kendinizi zehirlemeyin.
Nikotin cogu durumda sonu olmayan cikmaz bir yoldur, ne sizi sigaradan kurtarir ne de bagimliliktan..