Juul adlı elektronik sigara şirketi FDA tarafından kınandı

Bugün yayımlanan bir bildiriye göre US Food and Drug Administration kurumu yani FDA; Juul adlı elektronik sigara şirketini, öğrencilere elektronik sigaranın tamamıyla güvenli olduğunu söylediği ve elektronik sigaraların normal sigaralara göre %99 oranında daha güvenli olduğunu iddia ettiği için eleştiri yağmuruna tuttu.

Juul; ceza riskiyle karşı karşıya



Ayrıca Bkz.

"Enflamatuar hastalıkların tedavisinde yağ baloncuklarının kullanılması planlanıyor"

https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/juul-labs-inc-590950-09092019

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şirketi ürünlerini tütün ürünlerindenpazarlama girişiminde bulunda ve ürünlerinin tütünle ilişkili hastalıklara sebep olma açısındanbelirtti ancak bu iddialar ancakyanikurumu yetkisi dışında bir açıklamaya kalkışmış durumda bulunuyor.şirketinin'su'e yazdığı mektupta şirketi, ürünlerini güvenli olarak pazarladığı içinve bu iddiaların okul çocuklarında, bu tür ürünlerin kullanımını artıracağı gerekçesiyleAyrıca FDA, Juul şirketinin yaptığı ihlalleri düzeltmesini talep ediyor.ve şirketin ürünleri potansiyel olarak tehlikeye girmiş bulunuyor.sözcüsününkurumuna yaptığı açıklamalara göre şirket'nın gönderdiği mektupları inceliyor veyani'nın bildirdiğiilerlemek istiyor.Ayrıca Juul adlı şirket, genç bireylerin elektronik sigara kullanımının durdurulması projesini engellemeye çalıştığı için