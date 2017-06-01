Donald Trump resmen açıkladı! ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor

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"Elon Musk'tan Donald Trump'a tehdit: "İklim anlaşması iptal olursa ben yokum!""

Anlaşmayı imzalamayan sadece 2 ülke vardı

ABD başkanı Donald Trump nihayet beklenen açıklamayı yaptı. Bugün TSİ 22.30'da Beyaz Saray'da canlı bir basın toplantısı düzenleyen Trump,Paris anlaşması, Dünya'nın geleceğini iklim değişikliğinin potansiyel etkilerinden kurtarmak adına son şans olarak görülüyordu.Trump'ın Paris anlaşmasından çekileceği yönündeki iddialar son günlerde ABD gündeminde en çok konuşulan konulardan birisiydi. Başta Elon Musk ve Tim Cook olmak üzere hem teknoloji dünyasından hem de birçok dünya liderinden çekilmemesi yönünde çeşitli ikazlar alan Trump, her şeye rağmen yine de iklim değişikliğine karşı savaşta yer almamaya karar verdi.Geçtiğimiz yılın Nisan ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 195 ülkenin ortak kararıyla imzalanan Paris anlaşmasında yer almayan sadece 2 ülke bulunuyordu. Donald Trump'ın bugünkü kararından önce sadece Suriye ve Orta Amerika ülkesi Nikaragua Paris anlaşmasına katılmamıştı.