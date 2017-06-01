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Donald Trump resmen açıkladı! ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor

Elon Musk ve Tim Cook'un ikazlarını dinlemeyen Donald Trump Paris anlaşmasından çekileceğini resmen açıkladı. Trump, anlaşmanın ABD ekonomisine ve Amerikan vatandaşlarına zarar verdiğini düşünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD başkanı Donald Trump nihayet beklenen açıklamayı yaptı. Bugün TSİ 22.30'da Beyaz Saray'da canlı bir basın toplantısı düzenleyen Trump, ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini resmen tüm dünyaya duyurdu. Paris anlaşması, Dünya'nın geleceğini iklim değişikliğinin potansiyel etkilerinden kurtarmak adına son şans olarak görülüyordu.

Trump'ın Paris anlaşmasından çekileceği yönündeki iddialar son günlerde ABD gündeminde en çok konuşulan konulardan birisiydi. Başta Elon Musk ve Tim Cook olmak üzere hem teknoloji dünyasından hem de birçok dünya liderinden çekilmemesi yönünde çeşitli ikazlar alan Trump, her şeye rağmen yine de iklim değişikliğine karşı savaşta yer almamaya karar verdi.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk'tan Donald Trump'a tehdit: "İklim anlaşması iptal olursa ben yokum!""

Anlaşmayı imzalamayan sadece 2 ülke vardı


Geçtiğimiz yılın Nisan ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 195 ülkenin ortak kararıyla imzalanan Paris anlaşmasında yer almayan sadece 2 ülke bulunuyordu. Donald Trump'ın bugünkü kararından önce sadece Suriye ve Orta Amerika ülkesi Nikaragua Paris anlaşmasına katılmamıştı.

Donald Trump'ın basın toplantısının tamamı: 


http://edition.cnn.com/2017/06/01/politics/trump-paris-climate-decision/index.html Yorum Yaz
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IceRulez 2 yıl
adam cahil, küresel ısınma probleminin gerçekten ısınma olduğunu düşünüyor.

küresel ısınma problemi şudur, sahra çölüne kar yağdı yakın zamanda,

sıcak iklimlerin soğuması, soğuk iklimlerin ısınması durumuna denir,

adam zırcahil , keşke iklim bilimi okusa biraz !
adam cahil, küresel ısınma probleminin gerçekten ısınma olduğunu düşünüyor.küresel ısınma problemi şudur, sahra çölüne kar yağdı yakın zamanda,...
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dr20mouse 2 yıl
Şirket gibi ülke yönetiyor adam paranın derdinde hala. Trump kardeş insanı yaşat ki devlet yaşasın diye hiç bir özlü söz duymadın mı?
"Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak." demiş şef seattle hiç mi duymadın?
Şirket gibi ülke yönetiyor adam paranın derdinde hala. Trump kardeş insanı yaşat ki devlet yaşasın diye hiç bir özlü söz duymadın mı?"Son ırmak kuruduğunda...
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haberelectro 2 yıl
Trump a cahil diyenler bu kararin sadece onun karari oldugunu dusununce asil cahilligi yapmis oluyor.
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Exterminio 2 yıl haberelectro
Bence asıl sen cahilliğini göstermeye başlamışsın. Onun kararı değil de kimin kararı arkadaşım? Kendi seçim kampanyasında Meksika sınırına duvar dikmeliyiz küresel ısınma Çinlilerin uydurduğu bir yalandır diyen Trump değil miydi?
Yukarıdaki yorumunda da, VW'ye ceza kesenler bunlar değil miydi demişsin, kararın siyasi olduğu ortaya çıktı demişsin. O karardaki siyasi ve ekonomik etkenleri görmeyen yoktu zaten. Devletleri de birer insanmış ve kendi akılları varmış gibi görmeyi bırakalım, komik oluyor. Sanki dünyanın gizli sırlarını çözmüşsünüz gibi konuşuyorsunuz.
Bunlar hep çok film izleyip çok komplo teorisine inanmaktan...
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haberelectro 2 yıl
Egzostan fazla gaz saldi diye Volkswagenin anasini belleyenler degil mi bunlar? Isin siyasi oldugu ortaya cikmis oldu.
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Sealine 2 yıl

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Arapkahvesi 2 yıl
Siteye gel, millet amerikan başkanını cehaletle falan suçluyo asdfgsdf
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Exterminio 2 yıl Arapkahvesi
İlkokul ağzıyla konuşan dolmuş burası

Trump da bütün dünyanın alay konusuyken burada cahil denmesi normal. Amerikada gece yarısı komedi programlarının ratinglerini zıplatan başkandır kendisi.
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Hasegawa 2 yıl
Bir Kanada Basbakakanina var bir de bu davara. Bizim de ulke olarak Kanada Basbakani gibi adama ihtiyacimiz var ama gel gor ki kimlerin eline kaldik. "Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı, okuma oranı arttıkça kendisine afakanlar bastığını söyledi ve cahil, okumamış halka daha çok güvendiğini belirtti. Arı, ülkeyi ayakta tutacak olanların okumamış cahil halk olduğunu söyledi." Bize de bunlar kaldi.
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Antikaruh 2 yıl
Küresel ısınma yok diyen, iklimlerde bir sıkıntı yok diyen ağır cahildir. Mayıs ayının sonunda kalorifer açmak zorunda kaldım

25 yaşımdayım henüz böyle bir şey görmedim.
Açık açık dünyanın dengesi yok oluyor.
Ha Trump'ın derdi o değil zaten. Burada cahil diyen arkadaşlar falan olmuş ama Trump açık açık demişti gerek sanayi gerek üretim gerek içe dönük politikalar olarak Amerika'yı şahlandıracağım diye. Yani adam kısa vadeli düşünüyor ve bir tek Amerika'nın çıkarını düşünüyor.
Bunun önüne nasıl geçilir ? Yarın öbür gün bütün dünya kritik seviyelere dayandığında yada zarar gördüğünde topluca Amerika'ya baskı yapar (o güce ulaşabilirlerse) ve yaptırım uygularlar.
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eulogy 2 yıl Antikaruh
TurtleTut
Küresel ısınma yok diyen, iklimlerde bir sıkıntı yok diyen ağır cahildir. Mayıs ayının sonunda kalorifer açmak zorunda kaldım

25 yaşımdayım henüz böyle bir şey görmedim.
Açık açık dünyanın dengesi yok oluyor.
Ha Trump'ın derdi o değil zaten. Burada cahil diyen arkadaşlar falan olmuş ama Trump açık açık demişti gerek sanayi gerek üretim gerek içe dönük politikalar olarak Amerika'yı şahlandıracağım diye. Yani adam kısa vadeli düşünüyor ve bir tek Amerika'nın çıkarını düşünüyor.
Bunun önüne nasıl geçilir ? Yarın öbür gün bütün dünya kritik seviyelere dayandığında yada zarar gördüğünde topluca Amerika'ya baskı yapar (o güce ulaşabilirlerse) ve yaptırım uygularlar.

Hocam bir ayrıntıyı belirtmek isterim :)
Forumda küresel ısınma yok diyen bir kişi dahi yok sanırım.
Tartışma daha çok küresel ısınmanın varlığından ziyade küresel ısınmaaya yol açan sebepler üzerine. Fosil yakıtların küresel ısınmadaki rolü üzerine.
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poyraz61. 2 yıl
Ağaoğlunun amerikan versiyonunun başkan olmuş hali
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iso227 2 yıl
adamın tipe bak peresenk maykıla benziyor.bizim kahveci ile bir okey atsada kendine gelse
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Eeltorm 2 yıl
Trump iyice saçmaladı, pis redneck.
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RaptorFX 2 yıl
abd başkanlık seçimleri sonrası şahane bir yorum vardı:
"Biz küçük amerika olacağız derken adamlar büyük Türkiye oldu" diye.
Tespitin dibi bence.
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Barış26 2 yıl RaptorFX
RaptorFX
abd başkanlık seçimleri sonrası şahane bir yorum vardı:
"Biz küçük amerika olacağız derken adamlar büyük Türkiye oldu" diye.
Tespitin dibi bence.

Yalnız arada çok büyük bir fark var. Amerika'da başkanın gücü bizdeki gibi mutlak değil. Yarın öbür gün isterlerse Trump'ı indirebilirler. Adamlarda yargı bağımsız, Senato'nun ciddi gücü var.
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