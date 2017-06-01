Donald Trump resmen açıkladı! ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor

ABD başkanı Donald Trump nihayet beklenen açıklamayı yaptı. Bugün TSİ 22.30'da Beyaz Saray'da canlı bir basın toplantısı düzenleyen Trump, ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini resmen tüm dünyaya duyurdu. Paris anlaşması, Dünya'nın geleceğini iklim değişikliğinin potansiyel etkilerinden kurtarmak adına son şans olarak görülüyordu.
Trump'ın Paris anlaşmasından çekileceği yönündeki iddialar son günlerde ABD gündeminde en çok konuşulan konulardan birisiydi. Başta Elon Musk ve Tim Cook olmak üzere hem teknoloji dünyasından hem de birçok dünya liderinden çekilmemesi yönünde çeşitli ikazlar alan Trump, her şeye rağmen yine de iklim değişikliğine karşı savaşta yer almamaya karar verdi.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk'tan Donald Trump'a tehdit: "İklim anlaşması iptal olursa ben yokum!""
Geçtiğimiz yılın Nisan ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 195 ülkenin ortak kararıyla imzalanan Paris anlaşmasında yer almayan sadece 2 ülke bulunuyordu. Donald Trump'ın bugünkü kararından önce sadece Suriye ve Orta Amerika ülkesi Nikaragua Paris anlaşmasına katılmamıştı.
Trump'ın Paris anlaşmasından çekileceği yönündeki iddialar son günlerde ABD gündeminde en çok konuşulan konulardan birisiydi. Başta Elon Musk ve Tim Cook olmak üzere hem teknoloji dünyasından hem de birçok dünya liderinden çekilmemesi yönünde çeşitli ikazlar alan Trump, her şeye rağmen yine de iklim değişikliğine karşı savaşta yer almamaya karar verdi.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk'tan Donald Trump'a tehdit: "İklim anlaşması iptal olursa ben yokum!""
Anlaşmayı imzalamayan sadece 2 ülke vardı
Geçtiğimiz yılın Nisan ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 195 ülkenin ortak kararıyla imzalanan Paris anlaşmasında yer almayan sadece 2 ülke bulunuyordu. Donald Trump'ın bugünkü kararından önce sadece Suriye ve Orta Amerika ülkesi Nikaragua Paris anlaşmasına katılmamıştı.
Donald Trump'ın basın toplantısının tamamı:
http://edition.cnn.com/2017/06/01/politics/trump-paris-climate-decision/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
küresel ısınma problemi şudur, sahra çölüne kar yağdı yakın zamanda,
sıcak iklimlerin soğuması, soğuk iklimlerin ısınması durumuna denir,
adam zırcahil , keşke iklim bilimi okusa biraz !
"Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak." demiş şef seattle hiç mi duymadın?