Tübitak, parlayan yıldızı işte böyle görüntüledi

Tübitak Ulusal Gözlemevi, bilinmeyen bir sebepten ötürü parlaklığını artıran Gaia16aye isimli yıldızın maksimum parlaklığa ulaştığı anları en net olarak yakalayan gözlemevi oldu.