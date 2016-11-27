Tübitak, parlayan yıldızı işte böyle görüntüledi

Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz Ağustos ayında Gaia16aye isimli bir yıldıza ait "parlaklık değişimi" duyurusu yapmıştı. ESA'nın Gaia uzay teleskobuyla keşfedilen yıldız; yaklaşık 3 aydır, bilinmeyen bir sebepten ötürü sürekli olarak parlaklığını artırmaya devam ediyordu. Yıldızdan maksimum ışığın geldiği anları en net olarak yakalayan gözlemevi ise Tübitak Ulusal Gözlemevi oldu.
Konu hakkında AA muhabirine konuşan Tübitak başkanı Arif Ergin, Gaia16aye yıldızındaki bu ilginç değişimi Tübitak Ulusal Gözlemevinin de 3 teleskobuyla birlikte sıkı bir şekilde takip ettiğini belirtirken elde edilen gözlem bulgularının Türkiye adresiyle dünyaya duyrulduğunu söyledi.
Ayrıca Bkz. "Güneş aniden kaybolsaydı bizleri neler bekliyor olurdu?"
Araştırmaların önemine de dikkat çeken Ergin, son olarak,"Araştırmaların sonuçları, kozmolojik bilgi için önemli ve karanlık enerjinin anlaşılmasına da ışık tutacak. Gaia16aye ile bizim aramızdaki bu görünmeyen ve tanımlanamayan yıldız kütleli cisim, bir kara deliğin işareti olabilir, yakınında ikinci büyük bir cisim de olabilir. Nötron yıldızı içeren bir çift yıldız, Jüpiter gibi büyük kütleli gezegeni olan ikili bir sistem ya da karanlık madde için bir delil sayılabilir mi? Bunlardan hangisinin doğru olduğu devam eden gözlemlerden çıkarılacak." şeklinde konuştu.
Konu hakkında AA muhabirine konuşan Tübitak başkanı Arif Ergin, Gaia16aye yıldızındaki bu ilginç değişimi Tübitak Ulusal Gözlemevinin de 3 teleskobuyla birlikte sıkı bir şekilde takip ettiğini belirtirken elde edilen gözlem bulgularının Türkiye adresiyle dünyaya duyrulduğunu söyledi.
Ayrıca Bkz. "Güneş aniden kaybolsaydı bizleri neler bekliyor olurdu?"
"Araştırmaların sonuçları karanlık enerjinin anlaşılmasına yardımcı olacak"Tübitak olarak yaklaşık 30 farklı gözlemevine ait teleskoplarla yıldızı 24 saat boyunca izlediklerini belirten Ergin, yıldızın gizemi hakkında da bazı ifadelere yer verdi. Uzmanların Gaia16aye yıldızındaki parlaklık değişiminin nedenleriyle ilgili tartıştıklarını söyleyen Tübitak başkanı,"Gözlemler arttıkça işin sırrı çözülmeye başladı. Işık eğrisinin şekli, Gaia16aye yıldızındaki parlaklık artışının nedeni, yıldızla gözlemci arasında görünmeyen, fakat uzayı büken bilinmeyen iki cisme işaret ediyor ve ikili mikro mercekleme olduğunu söylüyor. Bu da demektir ki teleskopla, yıldız arasında görünmeyen küçük kütleli, fakat çekimlerinin ışığı bükecek kadar güçlü olduğu anlaşılan iki cisim var." sözlerini kullandı.
Araştırmaların önemine de dikkat çeken Ergin, son olarak,"Araştırmaların sonuçları, kozmolojik bilgi için önemli ve karanlık enerjinin anlaşılmasına da ışık tutacak. Gaia16aye ile bizim aramızdaki bu görünmeyen ve tanımlanamayan yıldız kütleli cisim, bir kara deliğin işareti olabilir, yakınında ikinci büyük bir cisim de olabilir. Nötron yıldızı içeren bir çift yıldız, Jüpiter gibi büyük kütleli gezegeni olan ikili bir sistem ya da karanlık madde için bir delil sayılabilir mi? Bunlardan hangisinin doğru olduğu devam eden gözlemlerden çıkarılacak." şeklinde konuştu.
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suç onlarda deil dostum doğurup soğaga atanlarda yada doğurup adamlık öğretmeyen ebeveyinlerin de çogu zaten travma lı loser tipler