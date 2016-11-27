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Tübitak, parlayan yıldızı işte böyle görüntüledi

Tübitak Ulusal Gözlemevi, bilinmeyen bir sebepten ötürü parlaklığını artıran Gaia16aye isimli yıldızın maksimum parlaklığa ulaştığı anları en net olarak yakalayan gözlemevi oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz Ağustos ayında Gaia16aye isimli bir yıldıza ait "parlaklık değişimi" duyurusu yapmıştı. ESA'nın Gaia uzay teleskobuyla keşfedilen yıldız; yaklaşık 3 aydır, bilinmeyen bir sebepten ötürü sürekli olarak parlaklığını artırmaya devam ediyordu. Yıldızdan maksimum ışığın geldiği anları en net olarak yakalayan gözlemevi ise Tübitak Ulusal Gözlemevi oldu.

Konu hakkında AA muhabirine konuşan Tübitak başkanı Arif Ergin, Gaia16aye yıldızındaki bu ilginç değişimi Tübitak Ulusal Gözlemevinin de 3 teleskobuyla birlikte sıkı bir şekilde takip ettiğini belirtirken elde edilen gözlem bulgularının Türkiye adresiyle dünyaya duyrulduğunu söyledi.

Ayrıca Bkz. "Güneş aniden kaybolsaydı bizleri neler bekliyor olurdu?"

"Araştırmaların sonuçları karanlık enerjinin anlaşılmasına yardımcı olacak"

Tübitak olarak yaklaşık 30 farklı gözlemevine ait teleskoplarla yıldızı 24 saat boyunca izlediklerini belirten Ergin, yıldızın gizemi hakkında da bazı ifadelere yer verdi. Uzmanların Gaia16aye yıldızındaki parlaklık değişiminin nedenleriyle ilgili tartıştıklarını söyleyen Tübitak başkanı,"Gözlemler arttıkça işin sırrı çözülmeye başladı. Işık eğrisinin şekli, Gaia16aye yıldızındaki parlaklık artışının nedeni, yıldızla gözlemci arasında görünmeyen, fakat uzayı büken bilinmeyen iki cisme işaret ediyor ve ikili mikro mercekleme olduğunu söylüyor. Bu da demektir ki teleskopla, yıldız arasında görünmeyen küçük kütleli, fakat çekimlerinin ışığı bükecek kadar güçlü olduğu anlaşılan iki cisim var." sözlerini kullandı.

Araştırmaların önemine de dikkat çeken Ergin, son olarak,"Araştırmaların sonuçları, kozmolojik bilgi için önemli ve karanlık enerjinin anlaşılmasına da ışık tutacak. Gaia16aye ile bizim aramızdaki bu görünmeyen ve tanımlanamayan yıldız kütleli cisim, bir kara deliğin işareti olabilir, yakınında ikinci büyük bir cisim de olabilir. Nötron yıldızı içeren bir çift yıldız, Jüpiter gibi büyük kütleli gezegeni olan ikili bir sistem ya da karanlık madde için bir delil sayılabilir mi? Bunlardan hangisinin doğru olduğu devam eden gözlemlerden çıkarılacak." şeklinde konuştu.
 

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FightForBeer 3 yıl en beğenilen
Papaz yıldızıysa onu önce imam yıldızına çevirmek gerek. Aksi taktirde görüntülemek günah olur.
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12 Angry Men 3 yıl
Adamlar marsa koloni kurmayı düşünüyorlar. Bunlar teleskopla ışık görmüşler.
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Parola_18 3 yıl joven
joven

İslam dinine hakareti maharet sayan zavallılar herzamanki gibi fütursuzca o küçücük
beyinleri ile din düşmanlığı yapmaktan geri kalmıyorlar

suç onlarda deil dostum doğurup soğaga atanlarda yada doğurup adamlık öğretmeyen ebeveyinlerin de çogu zaten travma lı loser tipler
jovenİslam dinine hakareti maharet sayan zavallılar herzamanki gibi fütursuzca o küçücükbeyinleri ile din düşmanlığı yapmaktan ge...
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DH Misafiri 3 yıl
Eskiden boyle gozlem yoktu kendi islemcimizi kendi nasamizin meyveleri bunlar hizla ilerliyoruz..inadina inadina....cok cahilsiniz cok...
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brshr 3 yıl
Marsa koloni kurulunca hayatınızda ne değişecek, yıldız görüntülemesi yapsanız hayatınızda ne değişecek de dalga geçiyorsunuz. anlamak mümkün değil.
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General. 3 yıl
Uzay bile bizi bölmeye çalıyor, ışık parladı millet birbirine girdi.
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sukrugzdm 3 yıl

Çomar dayanışması :))

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dalavere34 3 yıl
Arkadaslar bosa tartismayin , arkadasin tepkisi fazla olabilir. Fakat bu tubitak kurumumun icinin bosaltildigi etkisizlestirildigini gercegini ortadan kaldirmaz.

Ulkenin egitim kalitesi belli son siralarsa geziyoruz boyle bir durumda bilim ve teknigin gelismesi imkansiz.Z eki insanlar ise beyin gocu ile Turkiyeyi terkediyorlar bunun nedeni hem teknolojiye destek olunmamasi hemde siyasi ortamin bilgi ve dusunceye ortam saglamamasidir.


Özgur dusuncenin olmadigi biat kulturunun oldugu yerde bilimsel gelisme olmaz. Ancak avrupaya amerikaya bakip adamlar yapiyor ağbii dersiniz.
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hollowman_ 3 yıl
ülke her anlamda gelişiyor. hergün istisnasız bilişim, teknoloji, silah sanayii alanında gelişmelere dair bir haber var ama ülkenin aşağılık kompleksli, herşeyi makaraya sarmayı, dinle dindarlarla dalga geçmeyi matah bir iş sayan, işe yaramaz sürüsü istisnasız her habere ekşiyor. hepsinde bi süper zeka, modernist pozları. sorsan memlekete bi faydası olmamış, anca boş eleştiri, basit görme, hafife alma. dün uçak iniş takımı yapılması haberiyle dalga geçen adam, bugün yerli eğitim uçağının envantere girecek olmasıyla da dalga geçiyor. hep bir dünyanın en haklı insanı pozları. işe yaramaz boş beleş ahmaklar.
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_dilemma 3 yıl
Aynen tübitak deyince bana da bir gülme geliyor. Bence adı tüpü-tak falan gibi bir şey olmalı. Her ne kadar bilimle uğraşan insanlarımız olsa da Türkiye ve bilim kelimesi bir arada komik duruyor. ne demişti başbakanımız " Yıldırım “Bulut diye bir şey var…” diye başladığı konuşmasında gençlere “Bu bilişim… Fazla kafa yorarsan sıyırırsın” diye ilginç öğütlerde bulunuyor." bir tane de hisli bakanımız vardı "Ben o ses kayıtlarını ilk dinlediğimde çok açık bir montaj olduğunu hissettim. Bu çok açık ve net bir montaj. Teknik incelemeyi gerektirmeyecek kadar açık bir montaj olduğu ortada" dedi. " şeklinde idi. örnekler çoğaltılabilir. en azından b...kumuzda boncuk bulduk diye çıkmadılar. :)
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lord87 3 yıl
yorumlara bakıyorum da gerçekten gençlik içler acısı durumda. Tübitak gözlem yaptı diye dalga geçmeye çalışıyor.
neymiş nasa marsa gidiyormuş, sanki nasa marsa gitti diye yıldızları gözlemeyi bıraktı. Hiç haber okumadan hemen yoruma sarılıyorsunuz. Böyle devam edin.
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CENS. 3 yıl
Haber NASA ile alakalı olsaydı gör o zaman nağmeleri, yazık yazık.
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Ah bir de burunlarının dibindeki zehir gibi parlayan yıldızları görebilseler keşke!
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tübitak ulusal gözlemevi, gaia uzay teleskobu ve
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