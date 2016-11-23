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Güneş aniden kaybolsaydı bizleri neler bekliyor olurdu?

Yeryüzü'ndeki yaşamın kaynağı Güneş bilinmeyen bir sebepten ötürü birden bire yok olsaydı bizleri neler bekliyor olurdu? İşte Einstein'ın bile üzerinde kafa yorduğu bu sorunun cevabı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,4b
1
63
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güneş, tek bir saniye içerisinde tam 100 milyar hidrojen bombasına denk enerji üretebilen ve tam 333.000 Dünya kütlesinde dev bir cisim. Dünya üzerindeki yaşamın hala devam ediyor oluşunu ona borçluyuz. Peki bu koca kütle, bilinmeyen bir sebepten ötürü birden bire yok olsaydı bizleri neler bekliyor olurdu?

Ayrıca Bkz. "Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı"

Yerçekiminin hızı

İlk bakışta bizler için biraz gülünç görünen bu soru aslında insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük bilim insanları Isaac Newton ve Albert Einstein’ın bile üzerine kafa yordukları bir gizemmiş. “Güneş birden bire kaybolsaydı bunu Dünya üzerindeki bizler ne zaman hissederdik?” sorusuna cevap arayan bu iki bilim insanı kütleçekimine getirdikleri iki farklı bakış açısı nedeniyle bu soruyu da farklı yorumlamışlar.

Einstein’ın 1915 yılında yayınladığı genel görelilik kuramından önce, yani Newton’un kütleçekim teorilerinin tamamiyle doğru kabul edildiği yıllarda, bilim insanları Güneş tarafından Dünya’ya uygulanan kütleçekiminin hiç bekleme olmaksızın aniden hissedildiğini düşünüyorlardı. Yani bu teoriye göre Güneş’in birden bire yok olması halinde Dünya da tam olarak aynı saniyede uzayda serbestçe dolanmaya başlamalıydı.

Tabi Newton’un bu kütleçekim teorisini ışığın hızıyla birlikte düşündüğümüzde işler biraz daha garipleşiyor. Zira ışık Newton’un teorisindeki kütleçekim gibi aniden hareket edebilen bir şey değil. Saniyede 300.000 km hızla hareket eden ışığın Yeryüzü’ne ulaşması da yaklaşık 8 dakika sürüyor. Dolayısıyla Güneş'in birden bire yok olması durumunda bizler yine de tam 8 dakika boyunca hala gökyüzünde aslında var olmayan bir Güneş görmeye devam ediyoruz. Yani Newton bakış açısına göre Güneş yok olur, önce bunu hissederiz, ancak bu durumu gözlerimizle görmemiz yaklaşık 8 dakikamızı alır.

Ancak Einstein’in genel görelilik kuramında da açıkladığı gibi kütleçekimi aslında ani hissedilen bir şey değil. O da ışık gibi tam olarak ışık hızında hareket ediyor. Bir başka deyişle 333.0000 Dünya kütlesindeki Güneş aniden kaybolsa dahi biz tam 8 dakika boyunca bu durumun varlığından haberdar olamıyoruz. Güneş, hala bizi aydınlatmaya ve çekim kuvveti uygulamaya devam ediyor.

Brian Green’in konu üzerine yaptığı küçük açıklamayı aşağıdaki YouTube penceresinden izleyebilirsiniz. Yazının devamındaysa Güneş’in yok olduğundan bihaber yaşadığımız bu 8 dakikalık zaman diliminden sonrasını ele alacağız.

Sonsuz Karanlık

Güneş’in aniden yok olduğunu hissedemediğimiz bu 8 dakikalık farkındasızlığın ardından artık Dünya’yı ve üzerindeki yaşamı bekleyen karanlık gelecek de kendini göstermeye başlıyor. Uzay boşluğunda serbestçe dolanmaya başlayan Dünya, güneş ışığı alamadığı için sonsuz bir karanlığa gömülüyor. SolarCentre’ın hazırladığı aşağıda görmüş olduğunuz grafikten de anlaşılacağı üzere dokuzuncu dakika itibariyle uydumuz Ay’ı bile göremez hale geliyoruz. Öyle ki artık gökyüzünde yıldızlardan başka bir şey yok.

Dünya’nın sağlam atmosferi bir süreliğine bizleri koruyacak olsa da tabi ortalama sıcaklık değerleri de yavaş yavaş düşmeye başlayacak. İlk birkaç gün çok fazla bir şey hissetmiyoruz, ancak yalnızca iki ay içerisinde ortalama sıcaklık -123 dereceye kadar iniyor. Dört ay sonraysa sıcaklık değerleri -198 dereceyi görüyor. Yani yalnızca bir iki ay içerisinde insanların yüzeyde yaşama şanşları kalmıyor. Sadece bazı büyük ağaçlar ve mikroorganizmalar hayatta kalabiliyorlar.

Güneş’siz geçen birkaç hafta sonunda insanların yaşamaya devam edebilmeleri içinse tek bir çözüm kalıyor: Okyanuslar altında yaşamak. Zira okyanusların en derin bölgeleri hala Dünya çekirdeği tarafından bir nebze olsun ısı alabiliyorlar. Yaşam burada bir süre daha devam edebilir, ancak elbette bu da bizleri kurtarmaya yetmeyecek.

Yalnızca 2 ay içerisinde donmaya başlayan okyanuslar tam 1000 yıl sonundaysa tamamiyle buz kütlelerine dönüşüyorlar. Sıcaklık değelerinin -240 dereceye kadar düştüğü bu noktada artık Dünya atmosferi de tamamiyle çöküyor ve Yeryüzü uzay radyasyonlarına karşı savunmasız kalıyor.

Ayrıca Bkz. "Dünya'nın sonu gelirse ne yaparız? İşte Güneş Sisteminin en yaşanılabilir 6 noktası"

Güneş 5 milyar yıl daha bizimle

Tabi bu yazıda ele aldığımız tüm bu olaylar tamamiyle bilim insanlarının merakları sonucu ortaya çıkmış varsayıma dayalı hayali durumlar. Gerçeğe dönücek olursak yıldızımız Güneş’in yaklaşık 5 milyar yıl daha yaşamaya devam edeceğini söyleyebiliriz; ancak yine de muhtemelen bunun 4 milyar yılında insanlık diye bir şey kalmayacak. Zira 1 milyar yıl içerisinde inanılmaz seviyelerde ısınacak olan Güneş, Yeryüzü’ndeki okyanusları kaynama seviyesine kadar ısıtacak ve dolayısıyla Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek. Tabi o zamanları da muhtemelen bizler görmeyeceğiz.

SolarCentre'nin çok güzel bir şekilde hazırladığı grafik:

http://www.thesolarcentre.co.uk/blog/2016/11/16/if-the-sun-disappeared/ Yorum Yaz
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aycibin 3 yıl en beğenilen jad06
jad06
5 milyar ömrü demeleri saçma herşey Allah'ın ol demesiyle olur

daha manyetik alan nedir,momentum nedir,kütle çekim kuvveti nedir desen bilmezler;sonra da bişey anlamadan Einstein,Hawking gibi dehaların teoremlerine laf ederler."Bir delil ile 40 alimi yendim. Ama 40 delil ile 1 cahili yenemedim." lafı hakkaten bizim ülkedenin acı gerçeği.
işte bu ortaçağ zihniyeti yüzünden bilim ortadoğuya yüzyıllardır uğramıyor.
jad065 milyar ömrü demeleri saçma herşey Allah'ın ol demesiyle olurdaha manyetik alan nedir,momentum nedir,kütle çekim kuvveti ...
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3 Yanıt Yanıtla +93
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bkadem 3 yıl jad06
jad06

5 milyar ömrü demeleri saçma herşey Allah'ın ol demesiyle olur

Bilim adamları hiçbir zaman kesinlikle 5 Milyar sonra Güneş nova patlaması yapıp yok olacak demediler. Sadece bilimsel hesaplamalar bizi o sonuca doğru götürür derler. Yani bilimsel öngörü yaparlar. Bu açıdan bakıldığında bunun neresi din veya Allah ile çatışıyor? Her bilimsel konunun altına zaten Kuran'da bu vardı, Allah ne derse o olur demenin mantığı nedir? Neden din ile bilimi zorla çatışmaya sürüklüyorsunuz ki? İslam dinide Allah'ın ilk emri oku olduğuna göre demek ki Allah düşünmemizi ve yarattığı her şeyi okuyarak, araştırarak anlamamızı istiyor. Sizin mantığınıza göre zaten Her şeyi Allah yapıyor. Bizim hiçbir şey araştırmaya gerek yok. O zaman koskoca evreni boşuna yaratmış oluyor? Ben inanan birisiyim ama sığ düşünceleri kabul etmiyorum.
jad065 milyar ömrü demeleri saçma herşey Allah'ın ol demesiyle olurBilim adamları hiçbir zaman kesinlikle 5 Milyar sonr...
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2 Yanıt Yanıtla +51
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alemburda34 3 yıl
Çinde hava kirliliginden maske taktiklari dusunulecek olursa bu gidisle gunes yerinde dursada biz hava kirliliginden goremeyecegiz.
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DH Misafiri 5 ay
kardeş kardeş dönecekler. bizede uzay gemisi masrafı olmadan ekonomimiz etkilenmeden yürüyerek marsa gececeğiz.
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axe190780 6 ay
kütle çekimi ortadan kalktığı andır. yan güneşin yok olması , dünya yörüngesinden çıkıp boşluk da savrulacak.. şuan da zaten boşlukda hareket ediyor ama güneş kütle çekimi sayesinde diğer gezegenlerin de bir arada tutup ve yörüngesin de hareket etmesin sağlıyor güneş yok olduğunda k bu olmaycak 8 dakikadan önce yörüngeden çıkan merkür ve venüs un bize çarpma ihitmali çok yüksek
kısaca dünya nasıl hareket edecek ..
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MonitörKertenkelesi 6 ay
Güneşin yok olması, ışığın olmaması ve -250 derece soğuklar evet insan dahil bir çok bitki ve hayvanı yok edecek ama dünyada bu şartlar altında yaşayan bir çok mikroorganizma da var, sanırım geriye sadece onlar kalacak ve dünya artık onların olacak.
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sukrugzdm 3 yıl

Bu yobaz zihniyeti ile yaşarsak, ki zaten ahiret hayati icin yaşıyoruz... mal gibi çalisip uretmeye, ev almak, araba almak, vb hic bir maddesel seylere gerek yok, sadece magaraya kapan, Kuran oku, namaz kil, su ic, ekmek ye, öl ve cennete hurilerin kucağına git :) ya birakin bu isleri.. Bence bilim, yaratanin ilmini tam olarak bilemesek bile ona ulasmak icin calismak, anlamaya caba sarfetmek baslibasina bir ibadet, maalesef arapci, yobaz, insanlari kolelestirmek belli kaliplara sokmak isteyen bu zihniyetler ile 1 adim ileri gidemeyiz, zaten bu zihniyetlerin tecavuz, hirsizlik, yolsuzluk gibi seylerle ilgili duruslari belli, ulkenin suanki durumu gayet ortada..!
1 Yanıt Yanıtla +1
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berserkbil 3 yıl sukrugzdm
Orijinalden alıntı: sukrugzdm

Bu yobaz zihniyeti ile yaşarsak, ki zaten ahiret hayati icin yaşıyoruz... mal gibi çalisip uretmeye, ev almak, araba almak, vb hic bir maddesel seylere gerek yok, sadece magaraya kapan, Kuran oku, namaz kil, su ic, ekmek ye, öl ve cennete hurilerin kucağına git :) ya birakin bu isleri.. Bence bilim, yaratanin ilmini tam olarak bilemesek bile ona ulasmak icin calismak, anlamaya caba sarfetmek baslibasina bir ibadet, maalesef arapci, yobaz, insanlari kolelestirmek belli kaliplara sokmak isteyen bu zihniyetler ile 1 adim ileri gidemeyiz, zaten bu zihniyetlerin tecavuz, hirsizlik, yolsuzluk gibi seylerle ilgili duruslari belli, ulkenin suanki durumu gayet ortada..!


Senin inancının kaynağı Kuran olamaz veya Hz.Peygamber(a.s.m).
Sen dinden bahsedildiğinde bilim olmaz, gerek yoktur diye anlayanlardansan sen dinsizlere daha yakın bir görüş paylaşırsın. Etrafında telefon kullanmayan kaç insan var din yüzünden. Üniversite lerde milyonlarca dindar olan genç var. Sen konuşurken hem dindar diyorsun bu dinsizlerin sözlerini kullanıyorsun.
Yobazlık asıl onların hiçbir şey yapmayıp suçu dindarların ahirete çalışmalarını boşa vakit harcanması görüp onlara yüklemeleridir.
Dikkat et senin dediğinin aynısını bu paylaşımda kaç tane inançsız paylaşmış.
Kendine bari dindarım dediğinde az sayıda olan ve çalışmayan dindarları eleştirirken dinsizlere destek olmayacak şekilde ifade et.
Dünyanın üç yüzünden biri olan eğlenceler, para, mal, ve Allah rızanı kazanmak için vesile olabilecek şekilde değilde sadece kendisi veya ülkesi veya ailesi için elde ettiği bilgi, bulduğu alet, keşfettiği bilmem ne olan bu Yüzünü başta Kur'an ı Kerimin, Peygamber efendimizin (a.s.m.), ve büyük zatların haber vermesinden Dolayı Dünyanın bu yüzüne pistir gereksizdir hiçbir hayrı yoktur dediğini bil veya sen bu yüzünü kastetmiş olabileceğini düşünüp iyi niyetle yaklaş.
Kendine dindarım diyen öncelikle dinsizlerin olduğu yerde dindara dinsiz gibi vurmaz. Yoksa dinsizlerle aynı ifade kullandığından münafıklık alameti ortaya çıkar.
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B J K 3 yıl
Çok fantastik bir makale olmuş
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CoderAlp 3 yıl
Einstein'a katılıyorum. Bence de dünya direk olarak yok olurdu. 8dk meselesi olmazdı.
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cherkesomer 3 yıl
bana teorilerle gelmeyin güneş patlarsa puf diye giderse vay efendim dünya durursa la daha bikaç sene öncesine kadar gezegen dediğinize şimdi gaz kümesi diyorsunuz tutmuş güneşe ömür biçiyorsunuz. insanlığa faydanız sıfır! anca saçma konularda reklam yapıp nobel peşinde koşan akılküpleri. burdada çokmuş onlardan vay efendim orta doğuya bilim uğramamış! sana uğradıysa şu kıtlığa enerji sıkıntısına susuzluğa çağre bulda dağıtalım. lise 1 fizik kitabının konu başlıklarını yazıp artistlik yapmakla olmuyor. bi manyetik hızlı tren icat et bi deniz suyunu içilebilir hale getiren ucuz yollu makina yap da alkışlayak. ama yok 5milyar yıl sonra patlıcaz biliyomusunuz şak şak şak! uranyumu zenginleştirip atom bombasını icad edenin adıyla ödül versin avrupa amerika sen gel ortadoğuya medeniyetsiz geri kalmış de! yerli malıyla dalga geç zırnık desteğin faydan olmasın bütün paranı yabancı firmaların ürünlerine yatır sonra gelişmiyoruz! bilim adamlarının bu işimize yaramaz diye bulduğu ürünleri reklamla bize iteleye iteleye bi hal oldukları dünyada (örnek ufo ısıtıcı) sen gelişmişsin ya o yeter tüm ortadoğuya.
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redwolf0 3 yıl
Dünyaya bir şey olursa Amerika ve Rusya bir şekilde uzaya kaçar bizde ölümü bekleriz
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Ridianod 3 yıl
Troll hesap olduğu belli olan kişileri ciddiye alıp cevap bile yazmayın. Bazı insanlar çatışma çıkmasından hoşlanıyor. Söz de zıt görünen şeyleri söyleyip ortalığı geriyorlar ama aynı zihniyete sahip 30 küsür beğeni almış bu yorumdaki insanlar için din'de yapmayın etmeyin bunlar boş işler gibi bir ibare yok biliyorsunuz. Bu şekilde bir orta asya nesli planlanmış olacak ki herkes körü körüne gidiyor. Güneşin ömrü yıllardır izlediği istikrara bakarak 5 milyar yıldır evet fakat o sürede gerçekleşebilecek diğer ihtimaller göz ardı edilerek söylenir. İnsan yaşı ortalaması TR de 60 küsürdür ama bir kaza yaparsın 20 30 unda gidersin. Böyle araştırmalar bir adım daha ileri gitmemiz için önemli. Belki dolaylı yoldan bir katkısı olmayabilir ama başka bir kapı açmayacağıda belli değil. Zamanında pislik einstein atom'dan elde edilen enerjiyi keşfetmeseydi belki de şu an alternatif enerji kaynaklarında çok daha ileri gitmiş durumda olurduk. Büyük bir enerji ve yıkım gücü elde edilince insanlık o konuya daha çok yöneldi. Daha bu senelerde güneş panelinde verimlilik artırmaya vs başladık. O zamanki enerji nükleerin kapısını açmıştı. şimdi bindiğimiz dalı kirletip mahvediyoruz diye alternatiflerin kapısını açmaya çalışıyoruz.
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