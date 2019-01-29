Tüketim ürünlerinde depozitolu şişe dönemi başlıyor

Geçmiş yıllarda depozitolu şişe politikasını hatırlayanlar olacaktır. Süt ve meşrubat gibi içeceklerde uygulanan depozito yönteminde şişenin maliyeti ürün fiyatına yansıyor ve kullanıcı şişeyi iade ettiğinde maliyetini geri alıyordu.
Depozito sistemi
Şimdilerde artık üreticiler tek kullanımlık ürün paketlerine odaklanmış durumda ancak çevreye verilen zarar nedeniyle depozito sistemi geri dönebilir. Tesco, Unilever, P&G, Nestle ve Pepsi gibi yaklaşık 25 büyük firma önemli bir teste başlıyor.Ayrıca Bkz. "Silikon Vadisindeki büyük dolandırıcılık film konusu oldu"
Depozitolu ürün paketlerini test etmek isteyen firmalar Loop adındaki bir girişimle iş birliği yaptı. Loop girişimi ortağı olan markaların ürünlerini dağıtıyor, depozitolu paketleri topluyor ve yeniden kullanıma hazır hale getiriyor. Yani tüm işlemler Loop üzerinden yürüyor.
Proje kapsamında Loop dönüştürülebilir bir ürün kutusu hazırladı. Bu kutunun içerisinde markaların ürünleri olacak. Kullanıcılar biten ürünlerin paketlerini bu kutuya koyacak ve Loop da yeni kutuyla eskisini değiştirecek.
Mayıs ayında New Jersey, Pennsylvania ve New York şehirlerinin yanı sıra Paris ve Londra’da da testler yapılacak. Ürünlerin fiyatları tek kullanımlık versiyonlar ile aynı ancak depozitolar 1$-10$ arasında değişiyor. Ayrıca kargo ücreti de 20$. Ürün sayısı artarsa kargo masrafı da düşüyor.
Testlerin nasıl sonuçlar vereceği merak konusu. Loop daha çok tüketim ürünleri sevkiyatı konusunda uzman olduğu için gittiğiniz marketteki ürünlerde bunu bulamayabilirsiniz ancak ilgi yüksek olursa yaygın bir kullanım da söz konusu olabilir.
https://www.ubergizmo.com/2019/01/unilever-pepsi-and-nestle-testing-reusable-packaging-delivery-service/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asgari ücret 1.000 TL olmalı.
Adam 40 yıl önce 20 yıl çalışıp emekli olmuş 40 yıldır yatarak maaş alıyor.
Emekli adama fazla para gerekmez.
Meselâ bizim emekli maaşımız 5.000 TL.
Çok fazla düşsün 2.000 TL ye yeter.
Başkanım acil ekonomik tedbirler alınız millet para fazlalığından 3 er telefon alıyor, kıymet bilmiyor.
Tam destek böyle uygulamalara.
Birde bundan 35 yıl önce evlilik vergisi kanun çıktı ama uygulanmadı. Oda hayata geçirebilirse mükemmel olur.
Meselâ evli insanlar yıllık 500 TL vergi vermeli.
Başka fikirlerimde var.
Şu dakika başlasa bile en ücra köşelere kadar yayılan plastikleri ileride çocuklarımız bize söve söve temizleyecekler.