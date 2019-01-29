Tüketim ürünlerinde depozitolu şişe dönemi başlıyor

Geçmiş yıllarda depozitolu şişe politikasını hatırlayanlar olacaktır. Süt ve meşrubat gibi içeceklerde uygulanan depozito yönteminde şişenin maliyeti ürün fiyatına yansıyor ve kullanıcı şişeyi iade ettiğinde maliyetini geri alıyordu.

Depozito sistemi

Şimdilerde artık üreticiler tek kullanımlık ürün paketlerine odaklanmış durumda ancak çevreye verilen zarar nedeniyle depozito sistemi geri dönebilir. Tesco, Unilever, P&G, Nestle ve Pepsi gibi yaklaşık 25 büyük firma önemli bir teste başlıyor.

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Depozitolu ürün paketlerini test etmek isteyen firmalar Loop adındaki bir girişimle iş birliği yaptı. Loop girişimi ortağı olan markaların ürünlerini dağıtıyor, depozitolu paketleri topluyor ve yeniden kullanıma hazır hale getiriyor. Yani tüm işlemler Loop üzerinden yürüyor.

Proje kapsamında Loop dönüştürülebilir bir ürün kutusu hazırladı. Bu kutunun içerisinde markaların ürünleri olacak. Kullanıcılar biten ürünlerin paketlerini bu kutuya koyacak ve Loop da yeni kutuyla eskisini değiştirecek.

Mayıs ayında New Jersey, Pennsylvania ve New York şehirlerinin yanı sıra Paris ve Londra’da da testler yapılacak. Ürünlerin fiyatları tek kullanımlık versiyonlar ile aynı ancak depozitolar 1$-10$ arasında değişiyor. Ayrıca kargo ücreti de 20$. Ürün sayısı artarsa kargo masrafı da düşüyor.

Testlerin nasıl sonuçlar vereceği merak konusu. Loop daha çok tüketim ürünleri sevkiyatı konusunda uzman olduğu için gittiğiniz marketteki ürünlerde bunu bulamayabilirsiniz ancak ilgi yüksek olursa yaygın bir kullanım da söz konusu olabilir.