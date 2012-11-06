Tumblr, aylık 20 milyar sayfa gösterimine ulaştı





Sosyal ağlarla tamamen entegre olan ve oldukça basit yazı hazırlama imkanı sunan Tumblr blog hizmeti, kurucusu 17 yaşındaki David Karp'ı da tarihin en önemli girişimcileri arasına yazdırmayı başardı.





Karp bugün yaptığı açıklamada Tumblr bloglarının aylık 20 milyar sayfa gösterimine ulaştığını duyurdu. Geçen yıl Eylül ayında bu rakam 13 milyar olarak ölçülmüştü.





Bu derece büyük trafiğe rağmen Tumblr henüz bir gelir modeli belirlemedi. Kullanıcıları reklam ağları ile boğmak istemeyen girişim, sadece ana kontrol panelinde küçük bir bölümde sponsor reklamlarına yer veriyor. Bu reklamların günlük gösterimi ise 120 milyon civarında.





Karp, dünyanın her yerindeki kullanıcıların içerikleriyle ön plana çıkacakları bir platform olarak kalmak istediklerini ve reklam pastasını büyüterek bu hedefleri ile çakışmak istemediklerini belirtti.





Tumblr'ın aldığı yatırımlar toplamda 125 milyon dolara yükselmişti.

http://techcrunch.com/2012/11/05/tumblr-20-billion-pageviews/