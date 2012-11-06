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Tumblr, aylık 20 milyar sayfa gösterimine ulaştı

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağlarla tamamen entegre olan ve oldukça basit yazı hazırlama imkanı sunan Tumblr blog hizmeti, kurucusu 17 yaşındaki David Karp'ı da tarihin en önemli girişimcileri arasına yazdırmayı başardı.

Karp bugün yaptığı açıklamada Tumblr bloglarının aylık 20 milyar sayfa gösterimine ulaştığını duyurdu. Geçen yıl Eylül ayında bu rakam 13 milyar olarak ölçülmüştü.

Bu derece büyük trafiğe rağmen Tumblr henüz bir gelir modeli belirlemedi. Kullanıcıları reklam ağları ile boğmak istemeyen girişim, sadece ana kontrol panelinde küçük bir bölümde sponsor reklamlarına yer veriyor. Bu reklamların günlük gösterimi ise 120 milyon civarında.

Karp, dünyanın her yerindeki kullanıcıların içerikleriyle ön plana çıkacakları bir platform olarak kalmak istediklerini ve reklam pastasını büyüterek bu hedefleri ile çakışmak istemediklerini belirtti.

Tumblr'ın aldığı yatırımlar toplamda 125 milyon dolara yükselmişti.  

http://techcrunch.com/2012/11/05/tumblr-20-billion-pageviews/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Anakhaa 6 yıl
bende telefona indirdim ama yanlış mı yaptım yoksa. ya şu twitter ı zaten bir türlü aktif kullanmadım belki bunda daha farklı olur herşey :D ümitliyim :D
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deneme123deneme 6 yıl
harika fotoğraflar var
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nurettinaz 6 yıl
Hani kaoatacaktı bunu twitter adamlar kendilerinden daha çok tıklanma almış neredeyse ayıptır yaw!
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Burning Desire 6 yıl
Tumblr'a üye olmayın paralı
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IceRulez 6 yıl
ben 17 yaşında amelelik yapıyordum.bir sahilde bir orda bir burda.
çocuğa bak tumblr sitesini kuruyor . o da insan bende insanım fakat aradaki fark bir insanın neler yapabileceğini bilen ve bu insanı destekleyen bir ailesinin olmasıdır heralde
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jay jay justified 6 yıl
Erotik ve pornografik içeriğin etkisi büyük. Azımsanamayacak kadar hem de.
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kralkarga 6 yıl
saçlarını bıyık yapan kızları yasaklasınlar bakın o zaman kaça düşüyo o sayı
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