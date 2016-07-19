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Tumblr hamlesi, Yahoo’yu 700 milyon dolar zarara soktu

Yılın ilk çeyreğinde, Yahoo’nun mali tablolarında Tumblr için 230 milyon dolar civarında bir zarar oluştuğu açıklanmıştı. Yılın ikinci çeyreğinde de, 480 milyon dolar civarında bir zarar oluştu.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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2013 yılında blog platformunun yükselen yıldızı Tumblr’ı bünyesine kattığında, gelecek için pembe tablolar çizilmişti. 1.1 milyar dolar bedel ile, patron Marissa Mayer’in en büyük satın alım hamlesi olan Tumblr, firmaya zarar ettirmeye başladı.

Gerek platformun gelirlerinin beklentilerin altında kalması, gerekse de Twitter gibi sosyal medya devlerine karşı etkisiz bir mücadele sürdürmesi, Tumblr’ın hayal kırıklığı yaratmasına neden oldu. Mayer, her ne kadar satın alındığı dönemde, zarara girmeyeceklerini açıklasa da, firmanın toplam zararı 700 milyon doları geçti.

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Yılın ilk çeyreğinde, Yahoo’nun mali tablolarında Tumblr için 230 milyon dolar civarında bir zarar oluştuğu açıklanmıştı. Yılın ikinci çeyreğinde de, 480 milyon dolar civarında bir zarar oluştu. Böylece zarar, toplamda 700 milyon doları geçti. Yahoo’nun ise yılın ikinci çeyreğinde düşüş beklentilerinin aksine, gelirlerde artış yaşadığı görüldü. Firma, yıl bazında yüzde 6 civarında büyüyerek, 1.31 milyar dolar gelir elde etti.  

Diğer taraftan Yahoo’nun varlıklarının satışı için henüz net bir gelişme ortada yok. Mayer, stratejik alternatifler üzerinde önemli bir mesafe aldıklarını ifade ediyor ancak satış sürecinin hangi aşamada olduğuna dair bilgi vermiyor. Son olarak, Verizon’un 3 milyar dolarlık bir teklif verdiği ve Twitter’ın da ciddi bir teklif yapmak üzere olduğu gündeme gelmişti. 

http://money.cnn.com/2016/07/18/technology/yahoo-q2-earnings-tumblr/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 2 yıl
Yahoo'nun bu hali ne olacak...
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BekirTemel 2 yıl
kayda değer bir zarar
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Marquis-de-Sade` 2 yıl
Nasıl zarar ediyor her gece girdiğim tek site tumblr :)
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Damenda 2 yıl
Mayer dev bir firmayı yok etti.
Şimdi satmak çok mantıklı zararın neresinden dönseler kârdır.
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