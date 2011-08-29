Türk Telekom Akademi imzalı "Eğitim ve Gelişim Zirvesi" dünyaca ünlü konuğuyla 21 Eylül'de

Kurumsal eğitim dünyasını buluşturacak olan Türk Telekom Akademi'nin gönüllü çabalarla başlayan girişim ve düşünce platformu olan Türkiye Eğitim ve Geliştirme Platformu (TEGEP) imzalı "Eğitim ve Gelişim Zirvesi" dünyaca ünlü bir konuğu ağırlayacak.

21 Eylül 2011 tarihinde İstanbul Hilton Convention Center'da düzenlenecek olan Eğitim ve Gelişim Zirvesi, "Değerlerle Eğitmek" ana başlığı altında yapılacak. Tam gün sürecek zirvede değer katan bir eğitimin nasıl yapılandırılacağı tartışılacak etkinlikte yöneticiler, uzmanlar, profesyoneller, danışmanlar, eğitimciler ile eğitimi alanların bireysel ve kurumsal bazda bir araya gelmesi, başarılı uygulamaların paylaşılması, farklı sorunlar için yeni çözüm yollarının bulunması ve ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve gelişim alanındaki çalışmaların paylaşılması hedefleniyor.

Bu yıl ilki düzenlenen ve Türkiye ile dünyadaki eğitim ve gelişim faaliyetlerini yakından takip etmek ve hatta yön vermek amacıyla, zirvenin geleneksel hale getirilmesi ve her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmesi amaçlanan etkinliğin bu yılki ünlü konuğu ise Amazon'un en çok satanlar listesinde yer alan "How Winners Sell ?" (Kazananlar Nasıl Satar ?) kitabının yazarı dünyaca ünlü satış gurusu Dave Stein olacak. Satış dünyasına verdiği eğitimler ile damgasını vuran Stein, üç ana başlıkta paylaşacağı sunumda katılımcılara eğitim süreçleriyle ilgili püf noktalar hakkında bilgilendirecek.

Etkinliğin diğer bir ünlü konuğu ise iletişim psikolojisi alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Doğan Cüceloğlu olacak.