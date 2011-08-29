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Türk Telekom Akademi imzalı "Eğitim ve Gelişim Zirvesi" dünyaca ünlü konuğuyla 21 Eylül'de

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Kurumsal eğitim dünyasını buluşturacak olan Türk Telekom Akademi'nin gönüllü çabalarla başlayan girişim ve düşünce platformu olan Türkiye Eğitim ve Geliştirme Platformu (TEGEP) imzalı "Eğitim ve Gelişim Zirvesi" dünyaca ünlü bir konuğu ağırlayacak.

21 Eylül 2011 tarihinde İstanbul Hilton Convention Center'da düzenlenecek olan Eğitim ve Gelişim Zirvesi, "Değerlerle Eğitmek" ana başlığı altında yapılacak. Tam gün sürecek zirvede değer katan bir eğitimin nasıl yapılandırılacağı tartışılacak etkinlikte yöneticiler, uzmanlar, profesyoneller, danışmanlar, eğitimciler ile eğitimi alanların bireysel ve kurumsal bazda bir araya gelmesi, başarılı uygulamaların paylaşılması, farklı sorunlar için yeni çözüm yollarının bulunması ve ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve gelişim alanındaki çalışmaların paylaşılması hedefleniyor.

Bu yıl ilki düzenlenen ve Türkiye ile dünyadaki eğitim ve gelişim faaliyetlerini yakından takip etmek ve hatta yön vermek amacıyla, zirvenin geleneksel hale getirilmesi ve her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmesi amaçlanan etkinliğin bu yılki ünlü konuğu ise Amazon'un en çok satanlar listesinde yer alan "How Winners Sell ?" (Kazananlar Nasıl Satar ?) kitabının yazarı dünyaca ünlü satış gurusu Dave Stein olacak. Satış dünyasına verdiği eğitimler ile damgasını vuran Stein, üç ana başlıkta paylaşacağı sunumda katılımcılara eğitim süreçleriyle ilgili püf noktalar hakkında bilgilendirecek.

Etkinliğin diğer bir ünlü konuğu ise iletişim psikolojisi alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Doğan Cüceloğlu olacak.


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Ömer 7 yıl
Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu (TEGEP), bir düşünce platformu olarak 2011 yılında kuruldu. Öğrenme kültürünün toplumun tüm kesimlerinde yayılmasını temel hedefi olarak belirledi. Bunun gerçekleşmesi adına kurumlar, eğitimciler, akademisyenler ve eğitim alanlarla işbirliği içinde fikir üretmenin, araştırma geliştirme yapmanın, ilkeler belirlemenin gerekli olduğuna inandı. Bu yolda bilimselliği, şeffaflığı, yerelliği ve değer katan olmayı değerleri olarak benimsedi.

TEGEP, eğitim ve gelişimin geleceğini bu alanda söyleyecek sözü, verebilecek desteği olan herkesle beraberce şekillendirmek istiyor. Öğrenmeye ve gelişime açık olan herkesi platforma üye olmaya çağırıyor. Ortak bir aklın oluşumu ve sürekli tazelenmesi adına konferans ve zirveler düzenliyor; projeler hazırlıyor, araştırmalara öncülük ediyor. Uluslararası kurumlar ve uzman kişilerle işbirliği yapıyor.

TEGEP sürekli eğitim ve gelişime ve en önemlisi de sizlere “merhaba” diyor…
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