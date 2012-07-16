Türk Telekom Grubu, 2Ç2012'de 3,182 milyar TL gelir elde etti

TTNet, Avea, Sobee ve Türk Telekom gibi ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarının oluşturduğu Türk Telekom grubu, 2012 2.çeyrek finansal sonuçlarını resmi olarak açıkladı. Açıklanan verilere göre konsolide yatırım tutarı çeyrek bazda %67 artarak 667 milyon TL'ye satış gelirleri ise %7,5 (Ç/Ç) artarak 3,182 milyar TL'ye yükselirken; 81 ilde fiber internete geçiş projesi kapsamında fiber internetin ulaştığı hane sayısı 1,26 milyona yükseldi.

İlk çeyrekteki 405 milyon TL'lik konsolide yatırım tutarı ile birlikte 2012'nin ilk yarısında gerçekleşen konsolide yatırım tutarı 1 milyarı TL'yi aşarken; faaliyet karı ise çeyrek bazda %2,7'lik artış ile 840 milyon TL'ye ulaştı.

Yılın ilk yarısında çalışan sayısı 1323 kişi artarak 36209 kişiye yükseldiği Türk Telekom Grubu'nun tepe yöneticisi Hakan Kanafani, grubun güçlü operasyonel ve finansal performansını sürdürdüğünü ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin lider telekomünikasyon ve yakınsama teknolojileri grubu olarak Türk Telekom Grubu milyonlarca sabit hat ve mobil segment müşterisine yenilikçi paket ürünler ve katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyor

Türk Telekom Grubu'nun 2012'nin 2.çeyreğindeki finansal gelişmeleri şöyle;