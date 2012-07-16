Türk Telekom Grubu, 2Ç2012'de 3,182 milyar TL gelir elde etti

TTNet, Avea, Sobee ve Türk Telekom gibi ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarının oluşturduğu Türk Telekom grubu, 2012 2.çeyrek finansal sonuçlarını resmi olarak açıkladı. Açıklanan verilere göre konsolide yatırım tutarı çeyrek bazda %67 artarak 667 milyon TL'ye satış gelirleri ise %7,5 (Ç/Ç) artarak 3,182 milyar TL'ye yükselirken; 81 ilde fiber internete geçiş projesi kapsamında fiber internetin ulaştığı hane sayısı 1,26 milyona yükseldi.
İlk çeyrekteki 405 milyon TL'lik konsolide yatırım tutarı ile birlikte 2012'nin ilk yarısında gerçekleşen konsolide yatırım tutarı 1 milyarı TL'yi aşarken; faaliyet karı ise çeyrek bazda %2,7'lik artış ile 840 milyon TL'ye ulaştı.
Yılın ilk yarısında çalışan sayısı 1323 kişi artarak 36209 kişiye yükseldiği Türk Telekom Grubu'nun tepe yöneticisi Hakan Kanafani, grubun güçlü operasyonel ve finansal performansını sürdürdüğünü ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye'nin lider telekomünikasyon ve yakınsama teknolojileri grubu olarak Türk Telekom Grubu milyonlarca sabit hat ve mobil segment müşterisine yenilikçi paket ürünler ve katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyor
Türk Telekom Grubu'nun 2012'nin 2.çeyreğindeki finansal gelişmeleri şöyle;
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Şimdi ne denirki sana....Telekomun ve grubunun yaptığı gelir değil Milletten haksız yere aldığı paralardan ibaret..sen milletin değilde özelleşip bu milleti sömüren kurumun tarafındaysan zaten sana yakışanı söylemişsin...
bizde bize yakışanı söylüyoruz..
Bizden aldıkları bizi müşkül duruma düşürdükleri veremedikleri hizmetin parasını fahiş bir şekilde alıp gelir diye açıklayıp övünenleri ve onların yaptıklarını hoş görenleri Allaha havale ediyoruz...Hakkımız Haram Olsun..Haksızlığa alkış tutanlarında onlardan farkı yok...Telekom çalışanları dışında kimse hak vermez bu açıklanan gelirlerin temiz olduğuna... hak ederek aldıkları tek bir hizmetleri yok...telefon, sabit ücreti konuş konuşma 20 TL ve bu ücret sabit değil ne hikmetse 50 kuruş gibi rakamlarla 3-5 ayda bir yükseliyor..
İnternet Paketleri Aşikar..Net Limitsiz denilen Paketi 49 TL den 2011 'in son aylarında 55 TL ye yükseltti.. Yetmedi 2012 yılının 1 Nisan günü şakasını yapıp 59 TL'ye yükseltti..sorarsanız Güncelleme yaptı..Milleti saf yerine koyan bunlar değilmi..şimdide Telekom yüzde 13 varan indirimler yapacakmış sorması ayıp bu kadar zamdan sonra acaba o yüzde 13 indirimle kimin gözünü boyuyacak...senin gibiler o indirimide göklere çıkarır..