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Türk Telekom Grubu, 2Ç2012'de 3,182 milyar TL gelir elde etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Türk Telekom Grubu, 2Ç2012'de 3,182 milyar TL gelir elde etti
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TTNet, Avea, Sobee ve Türk Telekom gibi ülkemizin önde gelen teknoloji firmalarının oluşturduğu Türk Telekom grubu, 2012 2.çeyrek finansal sonuçlarını resmi olarak açıkladı. Açıklanan verilere göre konsolide yatırım tutarı çeyrek bazda %67 artarak 667 milyon TL'ye satış gelirleri ise %7,5 (Ç/Ç) artarak 3,182 milyar TL'ye yükselirken; 81 ilde fiber internete geçiş projesi kapsamında fiber internetin ulaştığı hane sayısı 1,26 milyona yükseldi.

İlk çeyrekteki 405 milyon TL'lik konsolide yatırım tutarı ile birlikte 2012'nin ilk yarısında gerçekleşen konsolide yatırım tutarı 1 milyarı TL'yi aşarken; faaliyet karı ise çeyrek bazda %2,7'lik artış ile 840 milyon TL'ye ulaştı.

Yılın ilk yarısında çalışan sayısı 1323 kişi artarak 36209 kişiye yükseldiği Türk Telekom Grubu'nun tepe yöneticisi Hakan Kanafani, grubun güçlü operasyonel ve finansal performansını sürdürdüğünü ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin lider telekomünikasyon ve yakınsama teknolojileri grubu olarak Türk Telekom Grubu milyonlarca sabit hat ve mobil segment müşterisine yenilikçi paket ürünler ve katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyor

Türk Telekom Grubu'nun 2012'nin 2.çeyreğindeki finansal gelişmeleri şöyle;

Türk Telekom Grubu, 2Ç2012'de 3,182 milyar TL gelir elde etti
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Provisional 6 yıl en beğenilen
Hepsinin Allah belasını versin. Dünyadan yok olmasını istediğim ilk şey TTNET. Batsa sabaha kadar sokakta kutlama yapardım.
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senbilme 6 yıl
DH Misafiri
Helal olsun sana TT. Türkiyenin lokomotifi, gözbebeği, incisi ...Bu arada bazı densizlerin yapacağı hakaret ve kötü sözlerden dolayı şahsım, DH üyeleri ve DH yönetimi adına TTye özürlerimi iletmeyi şimdiden bir borç biliyorum.

Şimdi ne denirki sana....Telekomun ve grubunun yaptığı gelir değil Milletten haksız yere aldığı paralardan ibaret..sen milletin değilde özelleşip bu milleti sömüren kurumun tarafındaysan zaten sana yakışanı söylemişsin...
bizde bize yakışanı söylüyoruz..
Bizden aldıkları bizi müşkül duruma düşürdükleri veremedikleri hizmetin parasını fahiş bir şekilde alıp gelir diye açıklayıp övünenleri ve onların yaptıklarını hoş görenleri Allaha havale ediyoruz...Hakkımız Haram Olsun..Haksızlığa alkış tutanlarında onlardan farkı yok...Telekom çalışanları dışında kimse hak vermez bu açıklanan gelirlerin temiz olduğuna... hak ederek aldıkları tek bir hizmetleri yok...telefon, sabit ücreti konuş konuşma 20 TL ve bu ücret sabit değil ne hikmetse 50 kuruş gibi rakamlarla 3-5 ayda bir yükseliyor..
İnternet Paketleri Aşikar..Net Limitsiz denilen Paketi 49 TL den 2011 'in son aylarında 55 TL ye yükseltti.. Yetmedi 2012 yılının 1 Nisan günü şakasını yapıp 59 TL'ye yükseltti..sorarsanız Güncelleme yaptı..Milleti saf yerine koyan bunlar değilmi..şimdide Telekom yüzde 13 varan indirimler yapacakmış sorması ayıp bu kadar zamdan sonra acaba o yüzde 13 indirimle kimin gözünü boyuyacak...senin gibiler o indirimide göklere çıkarır..
DH MisafiriHelal olsun sana TT. Türkiyenin lokomotifi, gözbebeği, incisi ...Bu arada bazı densizlerin yapacağı hakaret ve kötü sözlerden dolayı...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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fatihcanery 6 yıl
bu firmayı sevmeyen beğensin desem bu mesajım rekor rıkar,Hız desen vasat para desen fahiş fiyat.işin kötü tarafı indirim yapacakları yere zam yaptılar 60 olan faturamı 69 yaptılar.neyse kurtuldum şükürler olsun,alternatif dsl hizmetleri yaygınlaşsa iyi olacak kablo nettir ,uydu(Çanak) internet servisleri,3g mobile .... bu hırsızlara para kaptırmasak
bu firmayı sevmeyen beğensin desem bu mesajım rekor rıkar,Hız desen vasat para desen fahiş fiyat.işin kötü tarafı indirim yapacakları yere zam yaptılar 60 olan ...
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Ciddiyetsiz 6 yıl
efendim gönlüm elbette ki bu rakamlar hatta daha fazlasında kar elde etmesi ve kaliteli hizmet vermesi. ancak gel gelelim fahiş fiyata aldığımız hizmet ortada iken... resmen kazıklayıp sonra bak şu kadar kar ettik deyip böbürleniyorlar bir de. neyse çok şey söylerim de söylemim.
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tafesan 6 yıl
Telekoma sövüyorsunuz da asıl sövülmesi gereken alan firmadır.Bilmiyorum farkındamısınız ama Telekom yabancılara (malum hükümet sayesinde) bedavaya gitti.Adam devralırken kasada olan para ile bu seneki karları birleşince bedava almış oldu yabancılar telekomu. Artık dünyada 1 senede kendini amorti eden böyle bir alış veriş nerede oluyor siz düşünün...böyle bizi daha çok satarlar.
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Capt. Awesome 6 yıl
Hemen hemen hiç ev telefonu kullanmayıp her ay 30 Lira yatırsak, 1 mbit bile olmayan hıza her ay 65 Lira ödersek bu firma bu karların kat kat fazlasını yapar.

Eğer bir firma gerçekten iyi olsa idi bu haberin altına yapılan yorumların en azından %80'i olumlu olurdu ama ne yazik ki bunu görmüyoruz ve görebileceğimizi de sanmıyorum.
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Sedat. 6 yıl
Ttnet İnsanlara tecavüzden iyi para kaldirmiş.. ALLAH BELANİZİ VERSİN İNŞALLAH....
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automatik2200 6 yıl
lokum işi ne oldu bilgisi olan varmı acaba?
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redoano 6 yıl
Allah belanı versi Türk Telekom. Bana soktuğun kazık sahibinin çocuğundan çıksın..
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DH Misafiri 6 yıl
hckr
TTde çalışan bir arkadaş bulur telefon numarasını alırız.Yeter artık.

adam turplar vadisi terk :D
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DH Misafiri 6 yıl
hckr
DH Misafiri ntvmsnbc.com/... Adresinde Kotasız internette en düşük hız 3 Mbit olacak başlıklı bir haber yayınlanmış. Haberin içeriğinde sadece adsl bağlantılardan bahsediliyor. Fiber optik bağlantılar da düzenlemeye dahil midir? Düzenleme ne zaman uygulanmaya başlar? DH yetkililerinden konuyu araştırıp haber yapmalarını rica ediyorum.
Kaldırın artık şu misafir üyeliği ya da bunların ipsi herkese gözüksün.TTde çalışan bir arkadaş bulur telefon numarasını alırız.Yeter artık.

sen ne diyosun la hekır okan bozması
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[Harun] 6 yıl
1 mb ile bağlandığım günleri daha unutmadım ttnet , sana verdiğim paralar haram zıkkım olsun , en kısa zamanda iflas edip batmanız dileğiyle..
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MrNobody 6 yıl




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DH Misafiri 6 yıl
Turktelekom-ttnet grubu sana verdiğim paraların tamamı sonuna kadar h... haram zıkkım olsun. O paraları yiyen, pazarlama stratejilerini, fiyatları belirleyen tüm şahıslar, bu şirketlerin en üstündeki kapitalist masonlar hepiniz umarım en yakın zamanda hakkın rahmetine kavuşursunuz. Saygılar...
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DH Misafiri 6 yıl
burunlarından fitil fitil gelsin inşallah.ttnet geçtiğim 2007 senesinde 4gb kotayı aştım diye 3 aylık fatura için 190tl ödemiştim.bi de sözde sınırsız tarifeye geçtınız hemen diyolar ama 2 ay sonra geçırıyolar.ordan da bı 2 aylık kota aşım parası sokumuşlardı evlat acısı gibi.
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