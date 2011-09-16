Türk Telekom Okulları Projesi, ülkemizin geleceğine katkı yapmaya devam ediyor

Ülkemizin en önemli teknoloji şirketlerinden Türk Telekom'un "Türkiye'ye Değer" sloganıyla imza attığı Türk Telekom Okulları Projesi meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu proje dahilinde açılan okullardan biri olan Van Türk Telekom Fen Lisesi'nde eğitim görerek ortaöğretim hayatlarını tamamlayan 47 öğrenci üniversiteli oldu.

Van Türk Telekom Fen Lisesi'nde eğitim alan 47 öğrencinin 9'u mimar ve mühendislik olmak üzere, tıp, diş hekimliği, eczacılık, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi çeşitli bölümlere girmeye hak kazandı. Hatırlanacağı gibi aynı proje kapsamında açılan Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nden mezun olan 49 öğrencinin 49'u da üniversiteye girmeye hak kazanmış ve bu öğrencilerin 17'si geleceğin doktorları olarak üniversite kapısından girmişti.

Türk Telekom'un Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile hayata geçirilen "Türk Telekom Okulları Projesi" toplam 76 adet eğitim binasını kapsıyor. 30 bini aşkın öğrenciye modern eğitim imkanlarını sunan proje, ayrıca, Türkiye’de eğitim alanında bugüne kadar hayata geçirilen en büyük sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekiyor.