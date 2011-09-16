Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom Okulları Projesi, ülkemizin geleceğine katkı yapmaya devam ediyor

7 yıl
13,8b
1
42
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ülkemizin en önemli teknoloji şirketlerinden Türk Telekom'un "Türkiye'ye Değer" sloganıyla imza attığı Türk Telekom Okulları Projesi meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu proje dahilinde açılan okullardan biri olan Van Türk Telekom Fen Lisesi'nde eğitim görerek ortaöğretim hayatlarını tamamlayan 47 öğrenci üniversiteli oldu.

Van Türk Telekom Fen Lisesi'nde eğitim alan 47 öğrencinin 9'u mimar ve mühendislik olmak üzere, tıp, diş hekimliği, eczacılık, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi çeşitli bölümlere girmeye hak kazandı. Hatırlanacağı gibi aynı proje kapsamında açılan Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nden mezun olan 49 öğrencinin 49'u da üniversiteye girmeye hak kazanmış ve bu öğrencilerin 17'si geleceğin doktorları olarak üniversite kapısından girmişti.

Türk Telekom'un Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile hayata geçirilen "Türk Telekom Okulları Projesi" toplam 76 adet eğitim binasını kapsıyor. 30 bini aşkın öğrenciye modern eğitim imkanlarını sunan proje, ayrıca, Türkiye’de eğitim alanında bugüne kadar hayata geçirilen en büyük sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekiyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cingozzz 7 yıl en beğenilen
Türk telekom asıl işi olan net ve tel hariç herşeyle uğraşıyor. Senelerdir millete attığı kazığı unutturmak için göstermelik şeyler yapıyor. Türk telekomun "biz yaptık" diye hava attığı bu tür şeyleri, orta sınıf zenginlikte bir insan bile yapıyor zaten. Neyin havasını yapıyorsunuz?
Türk telekom asıl işi olan net ve tel hariç herşeyle uğraşıyor. Senelerdir millete attığı kazığı unutturmak için göstermelik şeyler yapıyor.Türk t...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iamburak 7 yıl
Dünyanın en yavaş internetlerinden birisi,Dünyanın en pahalı interneti,Dünyanın en arızalı interneti.
Türk Telekoma etmediğim küfür kalmamıştır heralde.Artık ağzınla kuş tutsa bana yaranamaz onlardan gelcek olan hayır gelmez olsun.
Bi insanla bu kadar dalga geçilmez.
Dünyanın en yavaş internetlerinden birisi,Dünyanın en pahalı interneti,Dünyanın en arızalı interneti.Türk Telekoma etmediğim küfür kalmamıştır heralde.Ar...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yonto123 7 yıl
Allah belani versin ttnet yillardiir 1mbitte kopma yasiodum 2 yil ust uste ariza kaydi birakarak kurdurdum su saha dolabini 16mbit kullaniyorum allaha sukur 2 yil ne cektim senden ttnet allah belani versin ttnet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gladiotürk 7 yıl
Türk milletinden aldığınız tüm haksız paralar çoluğundan çocuğundan çıksın araptelekom!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kotusih 7 yıl
minareyi calan kilifini hazirlar al sana kilif yapmis adamlar.
bu t. telekomun hic kabalari kasinmiyormu onune gelen sovuyo ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kantlock 7 yıl
bende bir ttnetliyim hizim iyiydi siirtte umarim ankaradada hizim dusmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kantlock 7 yıl
bende bir ttnetliyim hizim iyiydi siirtte umarim ankaradada hizim dusmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
sen önce bizim altyapılara bir katkı yapta sonra biz sana yapacapımız katkıyı düşünürüz. gerçi i,mdiye kadar türk telekoma yaptığımız katkıdan iliğimiz kurudu bir deri bir kemik kaldık ama artık kemiğimizide alırsın ne yapalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.b. 7 yıl
her ay 70 tl ödüyorum. türk telekomun Allah belasını versin. bu işe birisi dur demeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LaikDemokratGencim 7 yıl
türk telekoma laf atanların neden laf attığı çok bariz belli. fiyatları pahalı olsa bile hizmeti gayet iyi. şu anda yayladayım ve mis gibi 8 mbit kullanıyorum
şehirdeki evimdede süperonline fiber var ayda 50 lira 20 mbit.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumasi 7 yıl
Benden çal...Sonrada hayır işlerinde kullan..Ne büyük ne güzel şirketsin sen TTNET :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Ttnet gidip avrupaya fiber dÃ¶Å?eyip cem yÄ±lmazÄ± reklamlarda oynatacaÄ?Ä±na gitsin Ã¶nce Å?u 50 yÄ±llÄ±k bakÄ±r kablolarÄ± deÄ?iÅ?tirsin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 7 yıl
Bizim altyapı işleri ne oldu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bat-333 7 yıl
La bi gidin şu interneti halledin sayfalar zor yüklemiyor bu kazık fiyata. Şu yapılan işin hiç bi önemi yok gözümde önce ana işini başarıyla yap.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 7 yıl
TTNET destek hesabımız ile donanımhaberdeyiz yazıyor yukarıda. İnşallah bu mesajları görüyorlardır...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Death Time 7 yıl gunescan
gunescan

TTNET destek hesabımız ile donanımhaberdeyiz yazıyor yukarıda. İnşallah bu mesajları görüyorlardır...


görüyodur görmesine de, sallıyo mudur orası muamma.

adamlar mahkeme kararını takmadı. bizi mi takar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 7 yıl
Ayda 20 TL hava parası harcı alıyor yapsın bir zahmet. Arada bir göz boyamak lazım tabi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13817 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, türk telekom
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarlarını inceledik 7 yıl Asus WL-330N3G router video inceleme 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -13- 7 yıl HTC'nin 10.1-inç büyüklüğündeki ilk tableti Jetstream'i inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim