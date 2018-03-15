Türk Telekom Selfy’den Google Play kredili yeni tarifeler

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Türk Telekom’un gençlere özel markası Selfy’nin logosu yenilendi. Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre Selfy yenilenen logosuyla yeni teklifler sunacak. Bu kapsamda Türk Telekom, Google ile ortak bir proje geliştirerek , “Selfy Google Play Tekliflerini” lanse etti. Selfy tarifelerinde aboneler, aylık Google Play kredisine sahip olacak.

Bu anlaşma ile birlikte dünyada ilk defa bir Telekom şirketi, abonelerine aylık internet, SMS ve dakikanın yanında Google Play kredisi veriyor. Seçilen tarifeye göre her ay 5 TL veya 10 TL değerinde Google Play kredisi hediye edilecek. Bakiye sayesinde kullanıcılar oyun, film, müzik, kitap ve uygulama içi öğeler satın alabilecek.

İçerisinde 5 GB internet + 750 dk + 5000 SMS bulunan 25 TL değerindeki tarife abonelerine 5 TL, 10 GB + 750 dk + 5000 SMS bulunan 39 TL değerindeki tarife abonelerine ise 10 TL değerinde bakiye hediye edilecek. Bu bakiyeler her ay yenilenecek. Bu kampanya sayesinde kullanıcılar dilediği ürünü ücretsiz satın alabilecek, uygulama geliştiriciler de gelir elde edecek.

Tarife ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.