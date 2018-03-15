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Türk Telekom Selfy’den Google Play kredili yeni tarifeler

Türk Telekom'un gençlere özel alt markası Selfy, yenilenen logosu ile ilk kampanyasını duyurdu. Google ile ortak bir proje geliştiren Selfy, tariflerinde her ay Google Play kredisi hediye edecek.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom Selfy’den Google Play kredili yeni tarifeler
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Türk Telekom’un gençlere özel markası Selfy’nin logosu yenilendi. Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre Selfy yenilenen logosuyla yeni teklifler sunacak. Bu kapsamda Türk Telekom, Google ile ortak bir proje geliştirerek , “Selfy Google Play Tekliflerini” lanse etti. Selfy tarifelerinde aboneler, aylık Google Play kredisine sahip olacak.

Bu anlaşma ile birlikte dünyada ilk defa bir Telekom şirketi, abonelerine aylık internet, SMS ve dakikanın yanında Google Play kredisi veriyor. Seçilen tarifeye göre her ay 5 TL veya 10 TL değerinde Google Play kredisi hediye edilecek. Bakiye sayesinde kullanıcılar oyun, film, müzik, kitap ve uygulama içi öğeler satın alabilecek.

İçerisinde 5 GB internet + 750 dk + 5000 SMS bulunan 25 TL değerindeki tarife abonelerine 5 TL, 10 GB + 750 dk + 5000 SMS bulunan 39 TL değerindeki tarife abonelerine ise 10 TL değerinde bakiye hediye edilecek. Bu bakiyeler her ay yenilenecek. Bu kampanya sayesinde kullanıcılar dilediği ürünü ücretsiz satın alabilecek, uygulama geliştiriciler de gelir elde edecek.

Tarife ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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bautahn 1 yıl
Appstoreda geçerliyse tamam yoksa ne alakam var google play google şeyiyle hiç kullanmadım google hizmeti bi reklamına tıklarım arada başka yok google saçmalamış bari yandex diskime yada icloda ek gb veya apple müzik üyelik falan olsaydı ben napıcam google bilmemnede
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gcb1903 1 yıl
O 5 lirayı tarifeden düş 20 liraya 5GB+750 dk ver efsane ol.
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farevel 1 yıl
iOS işin de yapsınlar görelim
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Marty.McFLY 1 yıl
Bi kaç uygulama aldıktan sonra para vermeye değer uygulama bulamıyorsunuz kanmayın bu tarifeye.
Anketlerden 32 lira birikti öylece yatıyor.
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Marrusia 1 yıl Marty.McFLY
Marty.McFLY
Bi kaç uygulama aldıktan sonra para vermeye değer uygulama bulamıyorsunuz kanmayın bu tarifeye.
Anketlerden 32 lira birikti öylece yatıyor.

Sen bulamiyor olabilir misin

Substrarum temalari dergi abonenik vs ise yariyor
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mkyb 1 yıl
Bu tarifeyi kullananların tek dikkat etmesi gereken her ay Google Play'e girip aylık miktarınızı cüzdana aktarmanız. Cüzdana aktarmazsanız hakkınız siliniyor.
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keremec 1 yıl
Ben de google play kredisi ile paket alınacabilecek sandım. Valla 10 tl var hesapta ama nasıl değerlendirebilirim bilmiyorum.
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hareketliperde 1 yıl
konumu görüp habermi yaptınız :)
forum.donanimhaber.com/...
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theJuDGe_41 1 yıl hareketliperde
Türk Telekom'dan edindiğimiz bilgilerden sonra haber yaptık :)
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