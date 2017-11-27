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Türk Telekom internet eğitim seferberliği için dünyanın çapı kadar yol yaptı

Çanakkale’den Ağrı’ya kadar 38 ilde yaklaşık 5 bin kişiye internet eğitimi verildi. Katılımcıların yüzde 12’si proje sayesinde ilk kez internetle tanışma imkanı buldu.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk Telekom’un internet teknolojileri üzerine vatandaşlarımıza eğitim vermek amacıyla başlattığı Teknoloji Seferberliği kampanyası kapsamında önemli bir rekora imza atıldı.

Türk Telekom, başta kadınlar olmak üzere internet teknolojisini ve mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak ve temel internet kullanımını öğretmek üzere 7 Eylül tarihinde Ordu’da eğitimlere başlamıştı.

Büyük seferberlik

Akıllı sınıf olarak tasarlanan Gezici Eğitim Tırında ve duruma göre Telekom il ve bölge müdürlüklerinde verilen eğitimler ile 5 bin kişiye farkındalık aşılandı. Eğitim dolaylı olarak 20 bin kişiye ulaştı. 51 gün boyunca 38 ilde birbirinden farklı kişi ve gruplara eğitim verildi. Eğitimler günde ikişer saat olmak üzere en az 2 kez yapıldı.

Proje kapsamında Giresun Belediyesi temizlik işçilerinden Şanlıurfa’da siber suçlarla mücadele şubesi ekibine, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep şubesine bağlı engelli gençlerden Kütahya Belediyesi peyzaj işçisi kadınlara, İstanbul’da ve İzmir’de Down ve serebral palsi hastası çocukların ailelerinden şehit yakınlarına, işini sosyal medyada büyütmek isteyen esnaftan el emeğini internetten satmak isteyen kadınlara kadar çok çeşitli profildeki kullanıcıya internet eğitimi verildi.

Ayrıca Bkz. "Huawei: Hakimiyetimizi Apple’a borçluyuz"

Türk Telekom Akademi’den 70 eğitmenin yanı sıra 50 Türk Telekom çalışanı da gönüllü olarak eğitmenlere destek verdi. Toplam 120 eğitmen proje kapsamında 311 saat eğitim verdi.

Eğitime 14 yaşındaki en genç katılımcı Kütahya’dan, 86 yaşındaki en yaşlı katılımcı ise Bursa’dan katıldı. Özellikle 35-44 yaş arası kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde katılımcılar en çok e-devlet işlemleri, sosyal medyanın ve internetin nasıl güvenli kullanılacağına dair soru sordular.

Akıllı telefon sahipliğinin yüzde 89 olduğu katılımcı profilinin yüzde 88’i internet kullandığını belirtirken bu katılımcıların yüzde 72’si ise interneti sosyal medya ve haber okumak için kullandığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 88’i ilk kez e-devletin nasıl kullanılacağını bu eğitimlerde öğrenirken; yüzde 12’si ise proje kapsamında ilk kez internetle tanıştı.

Proje kapsamında kronolojik olarak Ordu, Iğdır, Giresun, Artvin Hopa, Trabzon, Erzincan, Ardahan, Bingöl, Muş, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Denizli, Gaziantep, Rize, Şanlıurfa, Muğla, Hatay, Adana, Uşak, Mersin, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Manisa, Nevşehir, Kayseri, Antalya, İzmir, Çanakkale, Isparta, Konya, Bursa, Kütahya, Ankara, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’da eğitim verildi. Son eğitim 28-29 Kasım tarihlerinde Samsun’da verilecek.

 

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skynet 1 yıl en beğenilen
ya he he
yıllardır 5 kuruş yatırım yapmadan milletten sömürdükleri paraları ne yaptılar ???
1 Yanıt Yanıtla +36
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Ferucci 1 yıl
Boş işlerler uğraşacaklarına fiber altyapı döşesinler. Şehrin göbeğinde oturuyorum internet alt yapım 24Mbps kadar destekliyor.
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StarSOzi 1 yıl
Çapsız şirketten çapından büyük işler
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Spider_hip 1 yıl
Ya ben de Türk Telekom'u Oger gibi satın almak istiyorum. Hükümetimiz özelleştirme adı altında bana da devletin içinden Türk Telekom'u satın alacak kadar krediyi sonra belki geri öderim diye veri versinler aynen Oger'e yaptıkları gibi. Sonra zaten söz beni bulurlar ve ben geri öderim. Yerim yurdum belli. Hawaii de falan olurum o krediyi aldıktan sonra. Hawaii küçük bir ada zaten, adreste veriyorum. Kaçmıyoruz ya. Sözde arap, asıl İngiliz istihbaratı MI-6 nın arkasında olduğu Oger'den benim neyim eksik.
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ApsinteX 1 yıl
2017 Yılındayız.. Merkezi sayılabilecek bir bölgedeyim.16 Mbsp internet paketi aldık.Tabi bu hız değerleri teorik. En fazla olsun 10'u görelim ama ne mümkün! Sadece 0,45 Kbps inanılmaz değil mi? Bu durumdan sonra klasik olarak yaşadığım dejavu döngüsüne girip müşteri hizmetleri arıyorum. Müşteri temsilcisi papağan muhabbetine başlıyor. Ben içimden söylüyorum o da arkasından aynı cümleleri tekrar ediyor. Daha sonra bana söz hakkı doğuyor ve söylüyorum. Hanımefendi 16 teorik tamam ama 0,45' de çok ironik değil mi? Cevap yok.. sessizliğin ardından. Beyefendi altyapınızın santrale uzaklığı yüzünden en fazla alacağınız hız değeri 7 Mbps tamam ama 0,45 neden? Yine sessizlik.. Modem de ve PC'de sorun olmasın yada telefonunuzda? Saçmalamayın ben bu cihazları sadece evde kullanmıyorum problem yok. Sonrasın da temsilcinin söylediği cevap isterseniz ''ELİT'' ha ha ha ha :))))) hizmetimiz olan arıza çözme problemi için arkadaşları 24 TL karşılığında yönlendirebilirim. Tabi ben her zaman ki gibi sakinliğimi kaybettim.. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz!Sizden kaynaklı bir problem yüzünden neden ben ücret ödüyorum?Beyefendi benim elimden bir şey gelmez. Nasıl gelmez? Siz bu kurumun temsilcisi değilmisiniz? Yine sessizlik. Bakın siz üstünüze alınmayın. Nasıl olsa bu ses kaydı dinleniyor değil mi? Benim ailem Türktelekom mobil ve internet kullanıyor.. sizden bir çok cihaz aldılar. Şimdi bu şirket ve müşteri deneyimini güçlendirmek için kaydedilen konuşmayı dinleyen kişiler. İyi duyun! Tüketici hakem heyetine gider, tüm her şeyi iptal ettirir oda yetmez sizi dava ederim! Şeklinde çıkıştım oda ne 3 dakika sonra hızım 7 Mbps' çıktı.. Ulan her yeri sahtekar olmuş çok paraya pire kadar hizmet veren bu saçma firma ne ile övünebilir? Yapmadıkları ile mi? Yoksa hiç yapmayacakları ile mi? Ben hayatımda bunlar kadar iğrenç ve absürt bir firma görmedim. Hala ülkenin 3/4'ünde Turgut Özal'ın yaptığı kablolar ile internet erişimi sağlanıyor. Bende dahil yazık bu ülkenin insanlarına hak mı bu, bu reva mı? Beli bükülmüş vatandaşa?.
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erturkcan2 1 yıl
Kota eğitimi de veriyorlar mı? x gb 9 tl, xx gb 19 tl devlet sahip çıkmasa şuan hala hızımız 3'e düşüyor olacaktı. Şaka gibi, sen bırak dünyayı mars'ı dahi gezsen boş.
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12 Angry Men 1 yıl
önce kendilerini eğitsinler.
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Ferucci 1 yıl
Boş işlerler uğraşacaklarına fiber altyapı döşesinler. Şehrin göbeğinde oturuyorum internet alt yapım 24Mbps kadar destekliyor.
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MustafaC53 1 yıl
Böyle saçma istatistiklerle bizi kandıramassınız. Bende 1,5 ayda motosikletimle Türkiyenin bir ucundan bir ucuna gidiyorum kilometre olarak. Ne büyük iş başarıyormuşum bee helal banaa.
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StarSOzi 1 yıl
Çapsız şirketten çapından büyük işler
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skynet 1 yıl en beğenilen
ya he he
yıllardır 5 kuruş yatırım yapmadan milletten sömürdükleri paraları ne yaptılar ???
1 Yanıt Yanıtla +36
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Tensi 1 yıl skynet
skynet

ya he he
yıllardır 5 kuruş yatırım yapmadan milletten sömürdükleri paraları ne yaptılar ???

Bu egitim veriyoruz dedikleri her harcamayi masrafa ekleyip vergiden dusuyorlar. Siskin maliyetler, dusuk vergiler. Ne guzel cark.
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