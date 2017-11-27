Türk Telekom internet eğitim seferberliği için dünyanın çapı kadar yol yaptı

Türk Telekom’un internet teknolojileri üzerine vatandaşlarımıza eğitim vermek amacıyla başlattığı Teknoloji Seferberliği kampanyası kapsamında önemli bir rekora imza atıldı.

Türk Telekom, başta kadınlar olmak üzere internet teknolojisini ve mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak ve temel internet kullanımını öğretmek üzere 7 Eylül tarihinde Ordu’da eğitimlere başlamıştı.

Büyük seferberlik

Akıllı sınıf olarak tasarlanan Gezici Eğitim Tırında ve duruma göre Telekom il ve bölge müdürlüklerinde verilen eğitimler ile 5 bin kişiye farkındalık aşılandı. Eğitim dolaylı olarak 20 bin kişiye ulaştı. 51 gün boyunca 38 ilde birbirinden farklı kişi ve gruplara eğitim verildi. Eğitimler günde ikişer saat olmak üzere en az 2 kez yapıldı.

Proje kapsamında Giresun Belediyesi temizlik işçilerinden Şanlıurfa’da siber suçlarla mücadele şubesi ekibine, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep şubesine bağlı engelli gençlerden Kütahya Belediyesi peyzaj işçisi kadınlara, İstanbul’da ve İzmir’de Down ve serebral palsi hastası çocukların ailelerinden şehit yakınlarına, işini sosyal medyada büyütmek isteyen esnaftan el emeğini internetten satmak isteyen kadınlara kadar çok çeşitli profildeki kullanıcıya internet eğitimi verildi.

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Türk Telekom Akademi’den 70 eğitmenin yanı sıra 50 Türk Telekom çalışanı da gönüllü olarak eğitmenlere destek verdi. Toplam 120 eğitmen proje kapsamında 311 saat eğitim verdi.

Eğitime 14 yaşındaki en genç katılımcı Kütahya’dan, 86 yaşındaki en yaşlı katılımcı ise Bursa’dan katıldı. Özellikle 35-44 yaş arası kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde katılımcılar en çok e-devlet işlemleri, sosyal medyanın ve internetin nasıl güvenli kullanılacağına dair soru sordular.

Akıllı telefon sahipliğinin yüzde 89 olduğu katılımcı profilinin yüzde 88’i internet kullandığını belirtirken bu katılımcıların yüzde 72’si ise interneti sosyal medya ve haber okumak için kullandığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 88’i ilk kez e-devletin nasıl kullanılacağını bu eğitimlerde öğrenirken; yüzde 12’si ise proje kapsamında ilk kez internetle tanıştı.

Proje kapsamında kronolojik olarak Ordu, Iğdır, Giresun, Artvin Hopa, Trabzon, Erzincan, Ardahan, Bingöl, Muş, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Denizli, Gaziantep, Rize, Şanlıurfa, Muğla, Hatay, Adana, Uşak, Mersin, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Manisa, Nevşehir, Kayseri, Antalya, İzmir, Çanakkale, Isparta, Konya, Bursa, Kütahya, Ankara, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’da eğitim verildi. Son eğitim 28-29 Kasım tarihlerinde Samsun’da verilecek.