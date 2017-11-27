Huawei: Hakimiyetimizi Apple’a borçluyuz

Akıllı telefon pazarında son dönemin en gözde ve en yenilikçi firmalarından olan Huawei, Apple’ı geçerek ikinci sıraya çıkma mücadelesine devam ediyor. Firmanın patronu ise yiğidi öldür hakkını yeme cinsinden bir açıklama yaptı.

Bir devrin kapılarını açtı

Huawei’nin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei, firma olarak önemli bir konumda olmalarını Apple’a borçlu olduklarını ifade etti. Zehngfei, Apple’ın üç alanda önemli adımlar attığını ve kendinden sonraki üreticilere de yol gösterdiğini ifade etti.

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Apple’ın teknoloji dünyasında kapılarını açtığı adımlar ise dünyanın ilk kişisel bilgisayarını satışa sunmak, iPhone ve iPod Touch ürünlerini tanıtmak ve görüntü işleme teknolojileri geliştirmek. Zehngfei, bu imkanları kullanarak kendilerinin de pazar liderlerinden birisi olduğunu ifade ediyor.

Son dönemde özellikle Çin pazarı olmak üzere satışlarda düşüş yaşayan ve büyük yükselişler kaydedemeyen Apple’ın en büyük hatası kendisine aşırı güveni ve kibiri oldu. Zehngfei, kullanıcılarına karşı kibirli davranan Apple’ın bu yüzden satışlarını arttıramadığını belirtiyor. Apple’ın düşüş yaşaması ülkede Huawei ve Oppo gibi yerli üreticilerin daha rahat hareket etmesini sağladı. Böylece kısa sürede Çin’in hâkimi Çinli üreticiler oldu.

Apple’ın iPhone satışlarında eskisi gibi yükseliş yaşayamadığı ve büyük pazarlarda düşüş yaşadığı bir gerçek. Ne varki firma önemli bir eşiğe gelmiş durumda. Doğrudan kar marjına oynayan iPhone X konsepti tutarsa bundan sonra Apple’ın yüksek satışlar yapmasına gerek kalmayacak zira daha düşük bir rakamla iPhone X satışları gelirlere çok büyük katkılar yapacak. Bundan sonra iPhone X tarzında 1000$’lık modeller ve yine aynı konsepte sahip iPad modelleri görmemiz sürpriz olmayacaktır.