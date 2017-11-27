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Huawei: Hakimiyetimizi Apple’a borçluyuz

Teknoloji dünyası bugün önemli bir yere geldiyse buna en büyük katkılardan birini şüphesiz Apple yapmıştır. Bilgisayar dünyası olsun, akıllı telefon dünyası olsun firma çok şeyi değiştirdi.
1 yıl
5,9b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında son dönemin en gözde ve en yenilikçi firmalarından olan Huawei, Apple’ı geçerek ikinci sıraya çıkma mücadelesine devam ediyor. Firmanın patronu ise yiğidi öldür hakkını yeme cinsinden bir açıklama yaptı.

Bir devrin kapılarını açtı

Huawei’nin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei, firma olarak önemli bir konumda olmalarını Apple’a borçlu olduklarını ifade etti. Zehngfei, Apple’ın üç alanda önemli adımlar attığını ve kendinden sonraki üreticilere de yol gösterdiğini ifade etti.

Ayrıca Bkz. "Snapchat iki yeni reklam modeli başlattı"

Apple’ın teknoloji dünyasında kapılarını açtığı adımlar ise dünyanın ilk kişisel bilgisayarını satışa sunmak, iPhone ve iPod Touch ürünlerini tanıtmak ve görüntü işleme teknolojileri geliştirmek. Zehngfei, bu imkanları kullanarak kendilerinin de pazar liderlerinden birisi olduğunu ifade ediyor.

Son dönemde özellikle Çin pazarı olmak üzere satışlarda düşüş yaşayan ve büyük yükselişler kaydedemeyen Apple’ın en büyük hatası kendisine aşırı güveni ve kibiri oldu. Zehngfei, kullanıcılarına karşı kibirli davranan Apple’ın bu yüzden satışlarını arttıramadığını belirtiyor. Apple’ın düşüş yaşaması ülkede Huawei ve Oppo gibi yerli üreticilerin daha rahat hareket etmesini sağladı. Böylece kısa sürede Çin’in hâkimi Çinli üreticiler oldu.

Apple’ın iPhone satışlarında eskisi gibi yükseliş yaşayamadığı ve büyük pazarlarda düşüş yaşadığı bir gerçek. Ne varki firma önemli bir eşiğe gelmiş durumda. Doğrudan kar marjına oynayan iPhone X konsepti tutarsa bundan sonra Apple’ın yüksek satışlar yapmasına gerek kalmayacak zira daha düşük bir rakamla iPhone X satışları gelirlere çok büyük katkılar yapacak. Bundan sonra iPhone X tarzında 1000$’lık modeller ve yine aynı konsepte sahip iPad modelleri görmemiz sürpriz olmayacaktır.

 

https://www.gizmochina.com/2017/11/26/huawei-founder-thanks-apple-creating-room-dominate-market/ Yorum Yaz
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Sazankiller 1 yıl en beğenilen
palavra yagcilik dram herseyden biraz var.
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scapin 1 yıl
Haberin giriş cümlesini okumaya başladım ve hemen usulca yazara baktım ve sonuc şaşırtmadı :)
1 Yanıt Yanıtla +15
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DokuzKuyrukluTilki 1 yıl okan855
8 yılda ne kadar yol kat ettiklerini görsen dibin düşer. 2.5 senedir orta/giriş seviyesi G7'yi kullanıyorum garanti bitince sıkıldım rom attım 7.1.2 ile akıyor telefon. Başkasına yapsan telefon ölür.
8 yılda ne kadar yol kat ettiklerini görsen dibin düşer. 2.5 senedir orta/giriş seviyesi G7'yi kullanıyorum garanti bitince sıkıldım rom attım 7.1.2 ile akıyor...
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DH Misafiri 1 yıl
Satış sayısı olarak Apple'ı geçti zaten.(Gerçi haberde belirtildiği gibi Apple artık kar markajını arttırma politikası izliyor)Telefonları da gayet kaliteli.
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dijitall 1 yıl
LG v30 almak için Almanya ya gezmeye gittiğimde orada da ürünün satışının başlamaması nedeniyle mecburi bir telefon aldım. İşlemcisine dikkat ederek orta karar bir cihaz aldım ki oda Huawei Nova 2 oldu. Cihazı kullandıkça hayranlığım arttı. Malzeme kalitesi de çok iyi ve şık. Düşünün en son Note 7 almış biri olarak konuşuyorum. Adamlar gelişiyor, kaliteleri de artıyor. Mate 10 pro denedim deli güzel cihaz yapmışlar beyler.....
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vaskin77 1 yıl
Artık kesinlikle eminim... Bu adamın maaşını DonanımHaber vermiyor, maaşını Apple 'dan alıyor.
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mahmut294 1 yıl
Yanlış söyledin dostum. Bugününü Google'ın size beleş verdiği android işletim sistemine borçlusun tek yaptığınız telefon üretmek onu da zaten adam akıllı beceremiyorsunuz bari yediğiniz kaba tükürüp Google gibi şirketin hakkını verin.
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scapin 1 yıl
Haberin giriş cümlesini okumaya başladım ve hemen usulca yazara baktım ve sonuc şaşırtmadı :)
1 Yanıt Yanıtla +15
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kadirirdem 1 yıl scapin
Güzel tespit etmişsin kardeş,tebrikler :)
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belekbeach 1 yıl
1-2 yıla huawei 1.liğe oynar yeni serilerde neredeyse kullanıp ta pişman olanı görmedim
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Erkin59 1 yıl belekbeach
belekbeach

1-2 yıla huawei 1.liğe oynar yeni serilerde neredeyse kullanıp ta pişman olanı görmedim

Hiç bir şekilde samsungun önüne geçemez. Neden derse huawei kendisine has bir şeyler yapmak konusunda son derece beceriksiz. Telefonları bence hiç şık değil yani çok standart alalede herhangi bir telefon gibi . Ayrıca çinden gelen oneplus ve xiaomi markaları varken payı daha uzun yıllar öyle dişe dokunur olacağını sanmıyorum .
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DokuzKuyrukluTilki 1 yıl okan855
8 yılda ne kadar yol kat ettiklerini görsen dibin düşer. 2.5 senedir orta/giriş seviyesi G7'yi kullanıyorum garanti bitince sıkıldım rom attım 7.1.2 ile akıyor telefon. Başkasına yapsan telefon ölür.
1 Yanıt Yanıtla +11
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coreytoddgray2 1 yıl DokuzKuyrukluTilki
DokuzKuyrukluTilki
8 yılda ne kadar yol kat ettiklerini görsen dibin düşer. 2.5 senedir orta/giriş seviyesi G7'yi kullanıyorum garanti bitince sıkıldım rom attım 7.1.2 ile akıyor telefon. Başkasına yapsan telefon ölür.

Gercekten mi?
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okan855 1 yıl
Bundan 8 yıl evvel huawei marka modem almıştım bayağıda iyi para vermiştim.1 yıl düzgün çalıştı ondan sonra kendi kendine bozuldu.Bu modem üreticisinden telefon falan alınmaz,birde utanmadan sıkılmadan telefon arayüzünü apple dan çalmışlar hala konuşuyorlar.
4 Yanıt Yanıtla +2
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Her isi ters giden adam 1 yıl okan855
okan855
Bundan 8 yıl evvel huawei marka modem almıştım bayağıda iyi para vermiştim.1 yıl düzgün çalıştı ondan sonra kendi kendine bozuldu.Bu modem üreticisinden telefon falan alınmaz,birde utanmadan sıkılmadan telefon arayüzünü apple dan çalmışlar hala konuşuyorlar.

Valla hocam alakasi yok. P9 lite kullaniyorum kiz arkadasima da 1.5 sene once honor 7 aldirmistim ikisi de tas gibi benim cihazda 4 aylikdaha bir sikinti gostermediler
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vebo 1 yıl okan855
apple da bilgisayar uretiyordu.telefon uretecegini duyurdugunda kimse ciddiye almamisti.hatta nokia dalga gecmisti.simdi nokia ya bak apple a bak.
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ogzhnakcy90 1 yıl okan855
okan855
Bundan 8 yıl evvel huawei marka modem almıştım bayağıda iyi para vermiştim.1 yıl düzgün çalıştı ondan sonra kendi kendine bozuldu.Bu modem üreticisinden telefon falan alınmaz,birde utanmadan sıkılmadan telefon arayüzünü apple dan çalmışlar hala konuşuyorlar.

9 yıllık forum hayatımda gördüğüm en cahil en boş yorum. Keşke üyeleri engelleme özelliği olsa da boyle gereksiz üye ve mesajları görmesek.
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Sazankiller 1 yıl en beğenilen
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