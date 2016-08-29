Türk Telekom’a ikinci FETÖ operasyonu

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Darbe girişiminin ardından Türk Telekom’a da sıçrayan FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde göz altına alınan yöneticiler önce serbest bırakılmış, sonrasında da şirket tarafından çalışanların görevlerine geri döndüğü açıklanmıştı. Bu durumun hemen ardındansa bahsi geçen şirket yöneticilerinin kendi rızaları ile istifalarını vererek görevlerinden ayrıldıkları duyurulmuştu.
53 Şüpheli Göz Altına Alındı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise bugün Türk Telekom çalışanlarının da aralarında bulunduğu 89 kişi hakkında göz altı kararı verildiği öğrenildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 53 şüpheliyi göz altına aldı. Göz altına alınmayan ve yerleri tespit edilmeye çalışılan diğer 36 zanlı içinse çalışmalar sürüyor. Daha önce de yürütülen ilk operasyonda Türk Telekom tarafında göz altına alınanlardan 11’i tutuklanmıştı.
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Örgüt mensuplarının birbiri arasında haberleşme için kullandıkları ve şimdilerde uygulama mağazalarında yer almayan Bylock isimli yazılım üzerinden yapılan yazışmalara istinaden bu göz altı kararlarının uygulandığı da gelen bilgiler arasında. Soruşturma, yakalanan örgüt mensuplarının telefonlarındaki veriler üzerinden yürütülüyor.
Örgüt mensuplarının birbiri arasında haberleşme için kullandıkları ve şimdilerde uygulama mağazalarında yer almayan Bylock isimli yazılım üzerinden yapılan yazışmalara istinaden bu göz altı kararlarının uygulandığı da gelen bilgiler arasında. Soruşturma, yakalanan örgüt mensuplarının telefonlarındaki veriler üzerinden yürütülüyor.
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ulan AKK de Fetö oyunu çıkarsa iyi olur ya. :D
O yuzden turk telekom net karinin tamamini ortaklarina direk temettu olarak dagitiyor. Yatirim icin butce falan ayrilmiyor kisacasi. Buradan binasinda kablo tv superonline fiber olup da Turk Telekom u kullanan arkadaslara cagrim.
Elin arap sirketini kurtarmak icin calismayin. Gidin farkli alt yapilara yonelin. Alt yapi yoksa vodafone net superonline adsl kullanin. Evet Turk telekom, turk telekomun alt yapisini kullanan sirketlere surekli engel cikariyor abonelikleri geciktiriyor ya da port yok diyip gonderiyor ama sabredin bekleyin.
Elinde bu kadar dini kullanma gücü olan bir iktidar var ülkenin,Tek bir emirle tüm cemaatler darmadağan olur ve halkın sesi çıkmaz.Çıksa bile din elden gidiyor diyemez sonuçta kendi seçtikleri iktidar.
Cemaatler tamamda tarikatlar ayrı iş.. Hem kültürel olarak miraslar hemde Cumhuriyetin ilk yıllarında bile kökten temizlenememişler..
Yani anlattığın gibi tek duze değil olay uzun iş....
Örnek vereyim : Çin Halk Cumhuriyeti gibi sosyalizmin en baskıcı olduğu devletlerde bile shaolin rahipleri ayakta... Devlet düzenine karşı olduğu için aslında anarşist yapısı olan Taoizim ayakta... Miskinliği savunan budizim bile ayakta hatta bu devlet tarafından destekleniyor batı kültürüne karşı vs vs..
Turkiyede tarikatler bir şekilde ayakta kalacaktır..
Cemaatler evet onların itlaf edilmesi gerekiyor bence o ayrı konu..
akpli mv olsam dediğinden yürür ne gazlardım yaaa :D:D
Aynen. Halkı galeyana getirmek için kurulmuş bir tuzak. Böylece darbe gecesi bu gibi durumlardan şikayetçi halk darbeye sözde destek verecekti.
Valla bak.
Kaldırın şu AKK yi yoksa sonunda ben yürümeye başlayacağım. Yemin ederim tank gibi adamım olay çıkar bak.
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