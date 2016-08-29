Türk Telekom’a ikinci FETÖ operasyonu

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Darbe girişiminin ardından Türk Telekom’a da sıçrayan FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde göz altına alınan yöneticiler önce serbest bırakılmış, sonrasında da şirket tarafından çalışanların görevlerine geri döndüğü açıklanmıştı. Bu durumun hemen ardındansa bahsi geçen şirket yöneticilerinin kendi rızaları ile istifalarını vererek görevlerinden ayrıldıkları duyurulmuştu.

53 Şüpheli Göz Altına Alındı

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise bugün Türk Telekom çalışanlarının da aralarında bulunduğu 89 kişi hakkında göz altı kararı verildiği öğrenildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 53 şüpheliyi göz altına aldı. Göz altına alınmayan ve yerleri tespit edilmeye çalışılan diğer 36 zanlı içinse çalışmalar sürüyor. Daha önce de yürütülen ilk operasyonda Türk Telekom tarafında göz altına alınanlardan 11’i tutuklanmıştı.

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Örgüt mensuplarının birbiri arasında haberleşme için kullandıkları ve şimdilerde uygulama mağazalarında yer almayan Bylock isimli yazılım üzerinden yapılan yazışmalara istinaden bu göz altı kararlarının uygulandığı da gelen bilgiler arasında. Soruşturma, yakalanan örgüt mensuplarının telefonlarındaki veriler üzerinden yürütülüyor. Örgüt mensuplarının birbiri arasında haberleşme için kullandıkları ve şimdilerde uygulama mağazalarında yer almayanisimli yazılım üzerinden yapılan yazışmalara istinaden bu göz altı kararlarının uygulandığı da gelen bilgiler arasında. Soruşturma, yakalanan örgüt mensuplarının telefonlarındaki veriler üzerinden yürütülüyor.