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Türk Telekom’a ikinci FETÖ operasyonu

Türk Telekom cephesinde sular durulmuyor. Kısa bir süre önce göz altına alınan şirket yöneticilerinin ardından şimdi de 100’e yakın çalışan hakkında göz altı kararı verildi. İşte detaylar:
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom’a ikinci FETÖ operasyonu
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Darbe girişiminin ardından Türk Telekom’a da sıçrayan FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde göz altına alınan yöneticiler önce serbest bırakılmış, sonrasında da şirket tarafından çalışanların görevlerine geri döndüğü açıklanmıştı. Bu durumun hemen ardındansa bahsi geçen şirket yöneticilerinin kendi rızaları ile istifalarını vererek görevlerinden ayrıldıkları duyurulmuştu.

53 Şüpheli Göz Altına Alındı 

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise bugün Türk Telekom çalışanlarının da aralarında bulunduğu 89 kişi hakkında göz altı kararı verildiği öğrenildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 53 şüpheliyi göz altına aldı. Göz altına alınmayan ve yerleri tespit edilmeye çalışılan diğer 36 zanlı içinse çalışmalar sürüyor. Daha önce de yürütülen ilk operasyonda Türk Telekom tarafında göz altına alınanlardan 11’i tutuklanmıştı.

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Örgüt mensuplarının birbiri arasında haberleşme için kullandıkları ve şimdilerde uygulama mağazalarında yer almayan Bylock isimli yazılım üzerinden yapılan yazışmalara istinaden bu göz altı kararlarının uygulandığı da gelen bilgiler arasında. Soruşturma, yakalanan örgüt mensuplarının telefonlarındaki veriler üzerinden yürütülüyor.

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deoksiriboz1001 2 yıl en beğenilen
AKK da fetöcülerin oyunu. sayın c.başkanım bu oyunu görün ve derhal bu uygulamayı durdurun.
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Parola_18 2 yıl
adamlar virüs gibi heryere köksalmışlar bu kadar elemanın heryere çöreklenmesi olacak iş deil 40 yıldır ince ince işlenmiş bir örgüt büyük bela atlattık bunu gelecekte daha iyi anlayaagız
adamlar virüs gibi heryere köksalmışlar bu kadar elemanın heryere çöreklenmesi olacak iş deil 40 yıldır ince ince işlenmiş bir örgüt büyük bela atlattık bunu ...
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Yanıtla +39
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sniper23 2 yıl
AKK Fetönün icadıdır. Devletimiz bunu hemen kaldırmalıdır.
Yanıtla +22
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DigitalWorld 2 yıl
Allah Allah.
ulan AKK de Fetö oyunu çıkarsa iyi olur ya. :D
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mcrew 2 yıl
Turk Telekom cok fena kâr eden bir sirket. Fakat %55 hissesi olan arap ortaklari iflasin esiginde. Yurt disindaki calisanlarina aylardir maas veremiyor.

O yuzden turk telekom net karinin tamamini ortaklarina direk temettu olarak dagitiyor. Yatirim icin butce falan ayrilmiyor kisacasi. Buradan binasinda kablo tv superonline fiber olup da Turk Telekom u kullanan arkadaslara cagrim.

Elin arap sirketini kurtarmak icin calismayin. Gidin farkli alt yapilara yonelin. Alt yapi yoksa vodafone net superonline adsl kullanin. Evet Turk telekom, turk telekomun alt yapisini kullanan sirketlere surekli engel cikariyor abonelikleri geciktiriyor ya da port yok diyip gonderiyor ama sabredin bekleyin.
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Blue_Low 2 yıl
AKK Paralel Yapının İhanetidir Derhal Kaldırılmalı
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kadirirdem 2 yıl
Umarım bu olanlar AKK yi kaldırır...
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nazarka 2 yıl
Allah sonumuzu hayrelesin,hertarafimiz düşman,elbet bitecek bu kotu günlerde.
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Crashlone 2 yıl
Bu kafayla olacak iş değil bunlardan boşalan kadrolara yine gerici biatçı diğer cemaat adamları dolacak.Araları bozulunca kıçıkırık şeyhlerinden gelen bir emirle babalarını öldürür bunlar.FETO gibi ülkede 10'larca Cemaat var ve bunların bir temsilcisi TV'lerde boy gösterip duruyor Kadim cübbesiyle.

Elinde bu kadar dini kullanma gücü olan bir iktidar var ülkenin,Tek bir emirle tüm cemaatler darmadağan olur ve halkın sesi çıkmaz.Çıksa bile din elden gidiyor diyemez sonuçta kendi seçtikleri iktidar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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ddnet 2 yıl Crashlone
Crashlone
Bu kafayla olacak iş değil bunlardan boşalan kadrolara yine gerici biatçı diğer cemaat adamları dolacak.Araları bozulunca kıçıkırık şeyhlerinden gelen bir emirle babalarını öldürür bunlar.FETO gibi ülkede 10'larca Cemaat var ve bunların bir temsilcisi TV'lerde boy gösterip duruyor Kadim cübbesiyle.

Elinde bu kadar dini kullanma gücü olan bir iktidar var ülkenin,Tek bir emirle tüm cemaatler darmadağan olur ve halkın sesi çıkmaz.Çıksa bile din elden gidiyor diyemez sonuçta kendi seçtikleri iktidar.

Cemaatler tamamda tarikatlar ayrı iş.. Hem kültürel olarak miraslar hemde Cumhuriyetin ilk yıllarında bile kökten temizlenememişler..

Yani anlattığın gibi tek duze değil olay uzun iş....

Örnek vereyim : Çin Halk Cumhuriyeti gibi sosyalizmin en baskıcı olduğu devletlerde bile shaolin rahipleri ayakta... Devlet düzenine karşı olduğu için aslında anarşist yapısı olan Taoizim ayakta... Miskinliği savunan budizim bile ayakta hatta bu devlet tarafından destekleniyor batı kültürüne karşı vs vs..

Turkiyede tarikatler bir şekilde ayakta kalacaktır..

Cemaatler evet onların itlaf edilmesi gerekiyor bence o ayrı konu..
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GaripCo 2 yıl
Taşıyacam hattımı 5 lira ucuz diye fetöculara para kaptırmaya gerek yok
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sniper23 2 yıl
AKK Fetönün icadıdır. Devletimiz bunu hemen kaldırmalıdır.
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Parola_18 2 yıl
adamlar virüs gibi heryere köksalmışlar bu kadar elemanın heryere çöreklenmesi olacak iş deil 40 yıldır ince ince işlenmiş bir örgüt büyük bela atlattık bunu gelecekte daha iyi anlayaagız
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deoksiriboz1001 2 yıl en beğenilen
AKK da fetöcülerin oyunu. sayın c.başkanım bu oyunu görün ve derhal bu uygulamayı durdurun.
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Tolgá 2 yıl deoksiriboz1001
deoksiriboz1001
AKK da fetöcülerin oyunu. sayın c.başkanım bu oyunu görün ve derhal bu uygulamayı durdurun.


akpli mv olsam dediğinden yürür ne gazlardım yaaa :D:D
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DigitalWorld 2 yıl deoksiriboz1001
deoksiriboz1001

AKK da fetöcülerin oyunu. sayın c.başkanım bu oyunu görün ve derhal bu uygulamayı durdurun.


Aynen. Halkı galeyana getirmek için kurulmuş bir tuzak. Böylece darbe gecesi bu gibi durumlardan şikayetçi halk darbeye sözde destek verecekti.

Valla bak.

Kaldırın şu AKK yi yoksa sonunda ben yürümeye başlayacağım. Yemin ederim tank gibi adamım olay çıkar bak.
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