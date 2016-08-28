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Juno tarihin en yakın Jüpiter geçişini gerçekleştirdi: İşte gönderdiği fotoğraf

Juno'nun Jüpiter etrafındaki ilk turu dün gerçekleşen yakın geçişle beraber sonlandı. Uzay aracının bu yakın geçiş sırasında topladığı verilerin tümünün Yeryüzü'ne ulaşması birkaç gün sürecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,7b
1
32
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın tarihi uzay aracı Juno Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter etrafındaki yolculuğuna devam ediyor. 5 Temmuz'da dev gezegenin yörüngesine girerek tarihi bir başarıya imza atan uzay aracı, tam 53 günün ardından Jüpiter etrafındaki ilk turunun da sonuna geldi. Juno, turun sonunda gerçekleştirdiği yakın geçiş sırasında Jüpiter yüzeyinden yalnızca 4200 kilometre yükseklikte bulunuyordu. Juno'nun bu sıradaki hızıysa saatte tam 208,000 kilometreydi.

Yukarıda görmüş olduğunuz ilginç yörüngesi nedeniyle zaman zaman Jüpiter'e Jüpiter'in kendi uyduları Io, Ganymede ve Europa'dan dahi daha uzak bölgelerde bulunan Juno, zaman zamansa dün gerçekleşen yakın geçiş gibi gaz devine inanılmaz yakın yerlerde bulunuyor. NASA bilim insanları da işte bu yakın geçiş zamanlarını Juno'nun tüm bilimsel ölçüm cihazlarını aktif hale getirerek en iyi şekilde değerlendirmek istiyorlar.

Ayrıca Bkz. "Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı""

Yakın geçiş sırasında toplanan tüm bilgilerin Dünya'ya ulaşması birkaç gün sürüyor

Juno'nun ilk Jüpiter yakın geçişi sırasında topladığı verilerin tamamının Dünya'ya ulaşması da epey zaman alıyor. Bazı heyecanlandırıcı verilerin şimdiden Yeryüzü'ne ulaşmaya başladığını belirten Juno görevi baş araştırmacısı Scott Bolton,"Yakın geçiş sırasında elde edilen tüm verilerin Dünya'ya ulaşması birkaç gün sürecek. Tüm bu verileri anlamdırmak ve Jüpiter'in bize neler anlattığını tam olarak anlamaksa daha da fazla zaman alacak" ifadelerini kullandı.

Bilimsel anlamda elde edilen verilerin sürekli olarak paylaşılmaya devam edileceğini belirten NASA, aynı zamanda Juno'nun görülebilir ışık kamerası JunoCam'in de yakın geçiş sırasında aktif olduğunu ve önümüzdeki haftalar içerisinde inanılmaz etkileyici fotoğrafların yayınlanacağını ifade ediyor. Bu görsellerle birlikte Jüpiter'i hiç olmadığı kadar yakından ve net bir şekilde görebileceğiz.

35 yakın geçiş daha gerçekleşecek

5 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılan Juno 5 yıllık uzun uzay yolculuğunun ardından Jüpiter'e varmıştı. Dünkü yakın geçişle birlikte önemli bir dönüm noktasını daha geride bırakan uzay aracını şimdi 35 farklı yakın geçiş daha bekliyor. Juno, Güneş Sistemimizin kralı Jüpiter'i 2018'in Şubat ayına kadar inceleyecek.

Aşağıda görmüş olduğunuz bu inanılmaz fotoğraf Juno'nun TSİ 16.44'de gerçekleştirdiği yakın geçişten yalnızca birkaç saat öncesine ait. Gaz devini 703.000 kilometre öteden görüyoruz. Bu fotoğraftan çok daha etkileyici olanlarıysa önümüzdeki günlerde geliyor.
 

http://www.nasa.gov/feature/jpl/nasas-juno-successfully-completes-jupiter-flyby Yorum Yaz
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herocem 3 yıl en beğenilen hardforget
hardforget
Bunların hiçbiri insanlık adına yapılmış değil bence! Bir gaye var ortada ama bu insanlığı kurtarmak adına değil. Birşeyleri bulmak adına. Çünkü mağaralarda çizilen figürler vs piramidlerdeki şifreler güneş ay yıldız vs kutsal taplardaki yazılanlar ve imkansız görülen efsanevi şeyler bence bunlar tesadüf değil. Üstün bir insan ırkı gibi birşey var onları arıyoruz.

Buyuk resmi gorebildiysen bize de aciklar misin? Biz fetoğ, israil ve iluminatiden suphelenioduk suana kadar.

Ha bi de goz isaretli dolar var onu da şaapmayı unutmayalim.
hardforgetBunların hiçbiri insanlık adına yapılmış değil bence! Bir gaye var ortada ama bu insanlığı kurtarmak adına değil. Birşeyleri bulma...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Mr.Legend 3 yıl beybikamon
beybikamon

jüpiter gaz değil mi

bir gazdan oluşan yüzeyi olmayan gezegen nasıl dünya gibi yüzeyi varmış gibi yusyuvarlak duruyo ve sanki taş toprak varmış gibi duruyo???

Kütle çekim kuvveti. Gazların da birer kütlesi vardır
beybikamonjüpiter gaz değil mibir gazdan oluşan yüzeyi olmayan gezegen nasıl dünya gibi yüzeyi varmış gibi yusyuvarlak duruyo ...
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darkaura 3 yıl Captain_Ivy
Aazam

Şu gezegendeki o kırmızı gözü asırlar öncesinde antik Yunan bilim insanları gözlemlemeyi başarmışlar. Şimdiki bilim insanları ne teknolojiler kullanarak anca gözlemleyebiliyor. Çok enteresan..

merakimdan soruyorum, jupiterin kirmizi gozunu hangi antik yunan bilim insani gozlemlemis? kaynak sunabilcek misiniz? keza o kirmizi goz her zaman orda degildi. kirmizi goz dedigimiz sey devasa bir firtina ve 300yildir var oldugu biliyor. bir firtina nasil 300yil surer demeyin, gaz devinden bahsediyoruz ruzgari kesen daglar tepeler yer sekilleri yok. ayrica galileo ilk teleskopla bakana kadar jupiterin uydulari oldugu bile bilinmiyordu. jupiterin kirmizi noktasini gectim ilk teleskoplar bulunana kadar saturnun halkasi oldugu bile bilinmiyordu. saturnun halkalari ilk 1600lerde huygens tarafindan tespit edilmis.
AazamŞu gezegendeki o kırmızı gözü asırlar öncesinde antik Yunan bilim insanları gözlemlemeyi başarmışlar. Şimdiki bilim insanları ne te...
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Burzum_^^ 3 yıl
cok kotu bir fotograf bu, gondere gondere bunu mu gondermis? Bulanik ve hic etkileyici degil, juno oraya gitmeden de daha kaliteli fotograflar vardi. O kadar yakindan daha carpici fotograf gormeyi beklerdim en azindan gaz hareketlerini, bir de cektigin gezegen bizim gunes sisteminin en buyugu, oraya kadar gitsem benim DSLR makinamla bile daha net foto alirdim :)
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Vash The Stampede 3 yıl Burzum_^^
Burzum_^^

cok kotu bir fotograf bu, gondere gondere bunu mu gondermis? Bulanik ve hic etkileyici degil, juno oraya gitmeden de daha kaliteli fotograflar vardi. O kadar yakindan daha carpici fotograf gormeyi beklerdim en azindan gaz hareketlerini, bir de cektigin gezegen bizim gunes sisteminin en buyugu, oraya kadar gitsem benim DSLR makinamla bile daha net foto alirdim :)

önce bir yazıyı okuyun, sonra mesaj atın konu altına. ne diyor adam "gün geçtikçe yenileri gelecek".
uydu oraya zart diye ışınlanmıyor. belli bir mesafeden gezegene yaklaşarak, yaklaştıkça da fotoğraf çekerek ilerliyor. birkaç gün sonra da gezegene daha yakın olduğu noktadan, yani 4200km den yeni fotoğraflar gelecek.
ayrıca, 4200km den senin DSLR makinenle babayı alırdın.
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DH Misafiri 3 yıl
Neden bütün gezegenler yuvarlak ?
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Kartal Göz 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Neden bütün gezegenler yuvarlak ?

Özellikle gezegenleri değil de genel olarak gök cisimlerini soruyorsun galiba. Çünkü yıldızlar da, karadelikler de, kütlesi büyük uydular da yuvarlak daha doğrusu küresel. Bunun sebebi merkezlerindeki kütle çekiminden kaynaklı. Tüm madde merkeze doğru çekiliyorken böyle bir şekil alması çok normal. Tabi kütle çekim kuvveti bazı uydularda, kuyruklu yıldızlarda ya da astroidlerde olduğu gibi maddeyi kendi içinde ezecek ve toplayacak kadar güçlü değilse bu cisimlerin şekilleri pek de küresel olmuyor.

Konuya gelirsek Jüpiter fotoğrafı bende hayal kırıklığı yarattı. Daha farklı, daha net, daha değişik bir açıdan çekilmiş bir foto beklerdim. Bir fotoğrafın çekilme açısına ve şu gaz şeritlerine bakılırsa şeritlerde biraz gariplik var. Sanki eksenleri kaymış gibi duruyor yoksa fotoğraf mı bozuk anlamadım.
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Hobar 3 yıl
Bu ne lan böyle. daha detaylı bekliyordum.
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CVenturas 3 yıl
Beyler haberde iste fotoğraf diyor fotoğraf nerede? Yorungenin SSsi uzay aracindan gelen inanilmaz fotograf mi?
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hardforget 3 yıl
Bunların hiçbiri insanlık adına yapılmış değil bence! Bir gaye var ortada ama bu insanlığı kurtarmak adına değil. Birşeyleri bulmak adına. Çünkü mağaralarda çizilen figürler vs piramidlerdeki şifreler güneş ay yıldız vs kutsal taplardaki yazılanlar ve imkansız görülen efsanevi şeyler bence bunlar tesadüf değil. Üstün bir insan ırkı gibi birşey var onları arıyoruz.
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herocem 3 yıl hardforget
hardforget
Bunların hiçbiri insanlık adına yapılmış değil bence! Bir gaye var ortada ama bu insanlığı kurtarmak adına değil. Birşeyleri bulmak adına. Çünkü mağaralarda çizilen figürler vs piramidlerdeki şifreler güneş ay yıldız vs kutsal taplardaki yazılanlar ve imkansız görülen efsanevi şeyler bence bunlar tesadüf değil. Üstün bir insan ırkı gibi birşey var onları arıyoruz.

Buyuk resmi gorebildiysen bize de aciklar misin? Biz fetoğ, israil ve iluminatiden suphelenioduk suana kadar.

Ha bi de goz isaretli dolar var onu da şaapmayı unutmayalim.
1 Yanıt Yanıtla +20
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Steve Dogs 3 yıl hardforget
hardforget

Bunların hiçbiri insanlık adına yapılmış değil bence! Bir gaye var ortada ama bu insanlığı kurtarmak adına değil. Birşeyleri bulmak adına. Çünkü mağaralarda çizilen figürler vs piramidlerdeki şifreler güneş ay yıldız vs kutsal taplardaki yazılanlar ve imkansız görülen efsanevi şeyler bence bunlar tesadüf değil. Üstün bir insan ırkı gibi birşey var onları arıyoruz.

Adamlar dediğiniz kadar üstünse onları bulabilmeyi nasıl başaracağız?
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Redunay 3 yıl
Yakın fotoğrafları merak ediyorum, aslında video şeklinde olsa süper olacak.
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ataince 3 yıl
İstikbal göklerdedir. M.K. Atatürk
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KaleyDeskop 3 yıl
hiç bir şey yoktan varedilmedi, bizi şu yarattı diyip yaratılanın nasıl yaratıldığını açıklıyamamak bilimin yetersizliğini gösteriyor, elbet şu şah eseri yaratan bir kuvvet var evrim diyin, atom diyin, biz allah diyoruz, allah anlaşılamaz bir şey(haşa) bşaımızı kaldırıp yukarıya bakalım hiç aksaklık görülüyormu, kıymetini bilin dünya'nın mars'a gidenler elbet bin pişman olup kıymetini anlıyıcak şu dünyanın
1 Yanıt Yanıtla +1
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Tr@mmler 3 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

hiç bir şey yoktan varedilmedi, bizi şu yarattı diyip yaratılanın nasıl yaratıldığını açıklıyamamak bilimin yetersizliğini gösteriyor, elbet şu şah eseri yaratan bir kuvvet var evrim diyin, atom diyin, biz allah diyoruz, allah anlaşılamaz bir şey(haşa) bşaımızı kaldırıp yukarıya bakalım hiç aksaklık görülüyormu, kıymetini bilin dünya'nın mars'a gidenler elbet bin pişman olup kıymetini anlıyıcak şu dünyanın

Bütün maddi avantajlarına rağmen, yerleşik hayat bizi huzursuz ve tatminsiz yaptı.
Köylerde ve şehirlerde geçirdiğimiz 400 nesilden sonra bile şunu unutamadık: uzun yol bizi, tıpkı çocukluğumuzdan kalma unutulmuş bir şarkı gibi çağırıyor!

Uzak yerlere bir miktar romantizmle yatırım yapıyoruz. Bana kalırsa bunun çekiciliği, hayat mücadelemizin temel bir parçası olarak doğal seçilim tarafından özenle şekillendirilmiştir.
Uzun yazlar, ılık kışlar, zengin hasatlar, bol besin… Hiç biri sonsuza dek sürmez. Siz, sürünüz ve hatta türümüz hayatını, huzursuz bir azınlığa borçlu olabilir. Zar zor konuşan veya anlayan insanların duvar çizimlerinden… Keşfedilmemiş topraklara ve yeni dünyalara kadar…

Moby Dick’teki Herman Menville, bütün zamanlardaki ve mekânlardaki gezginler adına şöyle der: “Uzakta olan şeylere karşı duyduğum bitmek bilmez bir kaşıntı nedeniyle işkence çekiyorum. Yasak denizlere açılmaya bayılıyorum.”
Belki biraz erkendir. Belki zamanı henüz gelmemiştir. Ama onlar, muazzam fırsatlara sahip, bizi çağıran dünyalardır. Sessizce. Güneşin yörüngesinde dolanırlar.
Bekliyorlar…

-Carl Sagan
Yanıtla +4
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Captain_Ivy 3 yıl
Şu gezegendeki o kırmızı gözü asırlar öncesinde antik Yunan bilim insanları gözlemlemeyi başarmışlar. Şimdiki bilim insanları ne teknolojiler kullanarak anca gözlemleyebiliyor. Çok enteresan..
3 Yanıt Yanıtla +2
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Kefelon 3 yıl Captain_Ivy
Aazam

Şu gezegendeki o kırmızı gözü asırlar öncesinde antik Yunan bilim insanları gözlemlemeyi başarmışlar. Şimdiki bilim insanları ne teknolojiler kullanarak anca gözlemleyebiliyor. Çok enteresan..

Gözlemlemekle gidip fotoğrafını çekebilmek maalesef çok ayrı meseleler. Gezegenlerin yaptıkları ışımalar v.b. olayları inceleyerek kolayca şekillerini ve görünüşlerini zaten çıkarabiliyor bilim inanları. Hatta bunu çok çok uzaktaki gezegenler için bile yapabiliyorlar. Yoksa ders kitaplarındaki gezegen resimleri yıllardır var ama çoğu gezegenin resmini yeni çekmeye başladık.

Başladık diyorum ama keşke milletimiz olarak diyebilsem. İnsanlık adına bu kadar başarılı şeyler gerçekleşirken biz oturmuş izliyoruz. Mesut hocamın bir videoda dediği gibi. İnsanlık Amerika'yı yeniden keşfediyor uzayda ancak biz yine oturmuş izliyoruz. Maalesef bu sefer elimizden kaçan yer altı kaynaklarından çok daha fazlası olacak...
Yanıtla +6
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darkaura 3 yıl Captain_Ivy
Aazam

Şu gezegendeki o kırmızı gözü asırlar öncesinde antik Yunan bilim insanları gözlemlemeyi başarmışlar. Şimdiki bilim insanları ne teknolojiler kullanarak anca gözlemleyebiliyor. Çok enteresan..

merakimdan soruyorum, jupiterin kirmizi gozunu hangi antik yunan bilim insani gozlemlemis? kaynak sunabilcek misiniz? keza o kirmizi goz her zaman orda degildi. kirmizi goz dedigimiz sey devasa bir firtina ve 300yildir var oldugu biliyor. bir firtina nasil 300yil surer demeyin, gaz devinden bahsediyoruz ruzgari kesen daglar tepeler yer sekilleri yok. ayrica galileo ilk teleskopla bakana kadar jupiterin uydulari oldugu bile bilinmiyordu. jupiterin kirmizi noktasini gectim ilk teleskoplar bulunana kadar saturnun halkasi oldugu bile bilinmiyordu. saturnun halkalari ilk 1600lerde huygens tarafindan tespit edilmis.
Yanıtla +13
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BekirHan 3 yıl Captain_Ivy
Aazam

Şu gezegendeki o kırmızı gözü asırlar öncesinde antik Yunan bilim insanları gözlemlemeyi başarmışlar. Şimdiki bilim insanları ne teknolojiler kullanarak anca gözlemleyebiliyor. Çok enteresan..

Nasıl yapmış bunu antik Yunanlılar merak ettim? Adamların o devirde yaptıkları tek şey geceleri gökyüzüne bakıp yıldız hareketlerini dönemsel olarak takip etmek. Nasıl bir teknik kullanmışlar bizide aydınlatır mısın?
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