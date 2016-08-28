Juno tarihin en yakın Jüpiter geçişini gerçekleştirdi: İşte gönderdiği fotoğraf

NASA'nın tarihi uzay aracı Juno Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter etrafındaki yolculuğuna devam ediyor. 5 Temmuz'da dev gezegenin yörüngesine girerek tarihi bir başarıya imza atan uzay aracı, tam 53 günün ardından Jüpiter etrafındaki ilk turunun da sonuna geldi. Juno, turun sonunda gerçekleştirdiği yakın geçiş sırasında Jüpiter yüzeyinden yalnızca 4200 kilometre yükseklikte bulunuyordu. Juno'nun bu sıradaki hızıysa saatte tam 208,000 kilometreydi.
Yukarıda görmüş olduğunuz ilginç yörüngesi nedeniyle zaman zaman Jüpiter'e Jüpiter'in kendi uyduları Io, Ganymede ve Europa'dan dahi daha uzak bölgelerde bulunan Juno, zaman zamansa dün gerçekleşen yakın geçiş gibi gaz devine inanılmaz yakın yerlerde bulunuyor. NASA bilim insanları da işte bu yakın geçiş zamanlarını Juno'nun tüm bilimsel ölçüm cihazlarını aktif hale getirerek en iyi şekilde değerlendirmek istiyorlar.
Ayrıca Bkz. "Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı""
Bilimsel anlamda elde edilen verilerin sürekli olarak paylaşılmaya devam edileceğini belirten NASA, aynı zamanda Juno'nun görülebilir ışık kamerası JunoCam'in de yakın geçiş sırasında aktif olduğunu ve önümüzdeki haftalar içerisinde inanılmaz etkileyici fotoğrafların yayınlanacağını ifade ediyor. Bu görsellerle birlikte Jüpiter'i hiç olmadığı kadar yakından ve net bir şekilde görebileceğiz.
Aşağıda görmüş olduğunuz bu inanılmaz fotoğraf Juno'nun TSİ 16.44'de gerçekleştirdiği yakın geçişten yalnızca birkaç saat öncesine ait. Gaz devini 703.000 kilometre öteden görüyoruz. Bu fotoğraftan çok daha etkileyici olanlarıysa önümüzdeki günlerde geliyor.
Yukarıda görmüş olduğunuz ilginç yörüngesi nedeniyle zaman zaman Jüpiter'e Jüpiter'in kendi uyduları Io, Ganymede ve Europa'dan dahi daha uzak bölgelerde bulunan Juno, zaman zamansa dün gerçekleşen yakın geçiş gibi gaz devine inanılmaz yakın yerlerde bulunuyor. NASA bilim insanları da işte bu yakın geçiş zamanlarını Juno'nun tüm bilimsel ölçüm cihazlarını aktif hale getirerek en iyi şekilde değerlendirmek istiyorlar.
Ayrıca Bkz. "Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı""
Yakın geçiş sırasında toplanan tüm bilgilerin Dünya'ya ulaşması birkaç gün sürüyorJuno'nun ilk Jüpiter yakın geçişi sırasında topladığı verilerin tamamının Dünya'ya ulaşması da epey zaman alıyor. Bazı heyecanlandırıcı verilerin şimdiden Yeryüzü'ne ulaşmaya başladığını belirten Juno görevi baş araştırmacısı Scott Bolton,"Yakın geçiş sırasında elde edilen tüm verilerin Dünya'ya ulaşması birkaç gün sürecek. Tüm bu verileri anlamdırmak ve Jüpiter'in bize neler anlattığını tam olarak anlamaksa daha da fazla zaman alacak" ifadelerini kullandı.
Bilimsel anlamda elde edilen verilerin sürekli olarak paylaşılmaya devam edileceğini belirten NASA, aynı zamanda Juno'nun görülebilir ışık kamerası JunoCam'in de yakın geçiş sırasında aktif olduğunu ve önümüzdeki haftalar içerisinde inanılmaz etkileyici fotoğrafların yayınlanacağını ifade ediyor. Bu görsellerle birlikte Jüpiter'i hiç olmadığı kadar yakından ve net bir şekilde görebileceğiz.
35 yakın geçiş daha gerçekleşecek5 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılan Juno 5 yıllık uzun uzay yolculuğunun ardından Jüpiter'e varmıştı. Dünkü yakın geçişle birlikte önemli bir dönüm noktasını daha geride bırakan uzay aracını şimdi 35 farklı yakın geçiş daha bekliyor. Juno, Güneş Sistemimizin kralı Jüpiter'i 2018'in Şubat ayına kadar inceleyecek.
Aşağıda görmüş olduğunuz bu inanılmaz fotoğraf Juno'nun TSİ 16.44'de gerçekleştirdiği yakın geçişten yalnızca birkaç saat öncesine ait. Gaz devini 703.000 kilometre öteden görüyoruz. Bu fotoğraftan çok daha etkileyici olanlarıysa önümüzdeki günlerde geliyor.
http://www.nasa.gov/feature/jpl/nasas-juno-successfully-completes-jupiter-flyby Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buyuk resmi gorebildiysen bize de aciklar misin? Biz fetoğ, israil ve iluminatiden suphelenioduk suana kadar.
Ha bi de goz isaretli dolar var onu da şaapmayı unutmayalim.
Kütle çekim kuvveti. Gazların da birer kütlesi vardır
merakimdan soruyorum, jupiterin kirmizi gozunu hangi antik yunan bilim insani gozlemlemis? kaynak sunabilcek misiniz? keza o kirmizi goz her zaman orda degildi. kirmizi goz dedigimiz sey devasa bir firtina ve 300yildir var oldugu biliyor. bir firtina nasil 300yil surer demeyin, gaz devinden bahsediyoruz ruzgari kesen daglar tepeler yer sekilleri yok. ayrica galileo ilk teleskopla bakana kadar jupiterin uydulari oldugu bile bilinmiyordu. jupiterin kirmizi noktasini gectim ilk teleskoplar bulunana kadar saturnun halkasi oldugu bile bilinmiyordu. saturnun halkalari ilk 1600lerde huygens tarafindan tespit edilmis.