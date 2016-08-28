Juno tarihin en yakın Jüpiter geçişini gerçekleştirdi: İşte gönderdiği fotoğraf

Ayrıca Bkz.

"Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı""

Yakın geçiş sırasında toplanan tüm bilgilerin Dünya'ya ulaşması birkaç gün sürüyor

35 yakın geçiş daha gerçekleşecek

NASA'nın tarihi uzay aracı Juno Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter etrafındaki yolculuğuna devam ediyor. 5 Temmuz'da dev gezegenin yörüngesine girerek tarihi bir başarıya imza atan uzay aracı, tam 53 günün ardından Jüpiter etrafındaki ilk turunun da sonuna geldi. Juno, turun sonunda gerçekleştirdiği yakın geçiş sırasında Jüpiter yüzeyindenbulunuyordu. Juno'nun bu sıradaki hızıysaYukarıda görmüş olduğunuz ilginç yörüngesi nedeniyle zaman zaman Jüpiter'e Jüpiter'in kendi uyduları Io, Ganymede ve Europa'dan dahi daha uzak bölgelerde bulunan Juno, zaman zamansa dün gerçekleşen yakın geçiş gibi gaz devine inanılmaz yakın yerlerde bulunuyor. NASA bilim insanları da işte bu yakın geçiş zamanlarını Juno'nun tüm bilimsel ölçüm cihazlarını aktif hale getirerek en iyi şekilde değerlendirmek istiyorlar.Juno'nun ilk Jüpiter yakın geçişi sırasında topladığı verilerin tamamının Dünya'ya ulaşması da epey zaman alıyor. Bazı heyecanlandırıcı verilerin şimdiden Yeryüzü'ne ulaşmaya başladığını belirten Juno görevi baş araştırmacısı Scott Bolton,"Yakın geçiş sırasında elde edilen tüm verilerin Dünya'ya ulaşması birkaç gün sürecek. Tüm bu verileri anlamdırmak ve Jüpiter'in bize neler anlattığını tam olarak anlamaksa daha da fazla zaman alacak" ifadelerini kullandı.Bilimsel anlamda elde edilen verilerin sürekli olarak paylaşılmaya devam edileceğini belirten NASA, aynı zamanda Juno'nun görülebilir ışık kamerasıve önümüzdeki haftalar içerisinde inanılmaz etkileyici fotoğrafların yayınlanacağını ifade ediyor. Bu görsellerle birlikte Jüpiter'i hiç olmadığı kadar yakından ve net bir şekilde görebileceğiz.5 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılan Juno 5 yıllık uzun uzay yolculuğunun ardından Jüpiter'e varmıştı. Dünkü yakın geçişle birlikte önemli bir dönüm noktasını daha geride bırakan uzay aracını şimdi 35 farklı yakın geçiş daha bekliyor. Juno, Güneş Sistemimizin kralı Jüpiter'iAşağıda görmüş olduğunuz bu inanılmaz fotoğraf Juno'nungerçekleştirdiği yakın geçişten yalnızca birkaç saat öncesine ait.. Bu fotoğraftan çok daha etkileyici olanlarıysa önümüzdeki günlerde geliyor.