Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Türk araştırmacı, fiber altyapı masraflarını azaltmak için çalışıyor

Fiber internet, bakır kablo tabanlı internet hizmetlerinden oldukça pahalı ve son noktadan evlere kadar yine bakır kablo ile götürülüyor. Türk bir araştırmacı bu soruna çözüm bulmak istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
16
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türk araştırmacı, fiber altyapı masraflarını azaltmak için çalışıyor


Günümüzde hızlı internet erişim sağlamak için başvurulan altyapılardan birisi olan fiber kablolar, avantajlı olmasına rağmen maliyetli. Bu bakımdan son kullanıcıya hizmet ulaşırken, daha yüksek bir bedel tahsil ediliyor. Ayrıca son noktadan evlere kadar yine bakır kablo ile internet götürülüyor. Londra Üniversitesi'nde araştırmacı Dr. Sezer Erkılınç liderliğindeki ekip, bu sorunları çözmek için çalışıyor. 

Fiber altyapıların en büyük dezavantajı, son mesafe olarak adlandırılan kısım. Bu kısımda, sinyalleri alan optik alıcı cihazdan sonra evlere kadar bakır kablo ile internet götürülüyor. Normalde, alıcıya kadar 10Gbps teorik hızla gelen sinyaller, bakır kablo ile ancak 300Mbps teorik hızlarda evlere ulaşıyor. Her eve optik alıcı cihaz sunabilmenin de imkanı yok. İngiltere'de internet kullanıcılarının sadece yüzde birinde ev tipi optik alıcılar bulunuyor. 

Erkılınç, fiber ağlarda kullanılan optik alıcıların yüzde 75-80 oranında bileşenleri azaltılmış daha küçük ve daha düşük maliyetli versiyonlarını geliştirmiş. Bu alıcılar, orijinal kutulardaki gibi eksiksiz bir dönüştürme ve yönetim imkanı sunuyor. Elbette şimdilik stabilite sorunları var ve geliştirilmesi gerekiyor. 

Erkılınç, lazer denge sorunlarını aştıktan sonra, ticari hayata geçmek için önlerinde bir engel kalmayacağını tahmin ediyor. Gerekli testlerin yapılması ile birlikte, yeni alıcılar da müşterilerini bekliyor olacak. Satışların daha çok internet servis sağlayıcılara yapılacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde internet kullanıcılarının yüzde 50'sinde ev tipi optik alıcı cihazları yer alıyor. 

1986 yılında Denizli'de doğan Sezer Erkılınç, Koç Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de yüksek lisansını, İngiltere'de ise doktorasını tamamladı. Optik tabanlı ağlar üzerinde önemli çalışmaları olan Erkılınç, farklı projelerde görev alıyor. Araştırmacı, İngiltere'de pek çok ödüle layık görüldü.  

http://hexus.net/tech/news/network/90548-ucl-team-touts-dramatic-cost-reductions-fibre-home/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
cocainbar
valla benimki ftth, eve kadar fiber yani.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Small 3 yıl
O kadar parayı reklama vereceklerine altyapıya harcasalardı. bunlardan adam olmaz
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Windows10 3 yıl
cocainbar
valla benimki ftth, eve kadar fiber yani.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

o değil de harvardlı Emily ile harranlı Emine vardı, ne oldu acaba? İkisi de yalan oldu. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burgamer 3 yıl
Yetiyor...

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 3 yıl
cocainbar
valla benimki ftth, eve kadar fiber yani.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu ne yaaaaa! biz resmen sürünüyoruz.hangi ülke burası hemen geliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Small 3 yıl
O kadar parayı reklama vereceklerine altyapıya harcasalardı. bunlardan adam olmaz
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yeti. 3 yıl
mladenbmv
adamlar eve kadar optik kablo çekiyor bulgaristanda.

Valla tam olarak doğru diyorsun. Bizim orda evimiz var merkezi konumda yukardaki arkadaşın çok yakınındaki hızları alıyorum :)100 download 100 upload TL ile 40 civarı BGN ile 17.99
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 3 yıl
adamlar eve kadar optik kablo çekiyor bulgaristanda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 3 yıl
244 mb upload hızı mı
valla ben son rakamdaki 4mbp upload hızına bile razıyım. ulan ttnet 2mbps upload nedir, ayıp ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 3 yıl
25 mbit netim var ve cihaz salonumda. router ile fiber cihazı arasındaki bakır kablo yarım metre. yani o kadar pahalı bişey değil demekki zaten süperonline bu sistemle çalışıyor. %1 diyince aman aman bi olay gibi gözüküyor ama bi yanlışlık var gibime geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TEKİN 1881 3 yıl multeci
Anlamak zor değil hocam evin dibine kadar fiber son yarım metre -1 metre bakır kablo
maliyet şimdilik artmasın diyorlardır.

Bakır kablo ile 300mbps hız veriliyor. Daha o hız bile yaygınlaşmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 3 yıl
Yorumlara bakınca memleketin 50 yıl ameleye ihtiyacı olmayacağını görüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
cocainbar
valla benimki ftth, eve kadar fiber yani.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7517 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fiber, fiber internet ve
4 etiket daha dr. sezer erkılınç Ağ Ürünleri Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google, taze gıda teslimat servisini duyurdu 3 yıl Mail servisi Outlook.com yenilendi 3 yıl Guardians of the Galaxy Vol 2'nin çekimlerine başlandı 3 yıl Mars'ın insanlar için hazırlanmış ilk haritasına göz atın! 3 yıl LinkPack uygulaması ile, kayıtlı linkler tek pakette 3 yıl Asus ZenPad serisi artık kurumlara yöneliyor 3 yıl Dünyanın ilk anket odaklı sosyal ağ uygulaması Phokis incelemesi 3 yıl Dünyanın ilk işe yarayan bükülebilir telefonu geliştirildi 3 yıl Windows 7 ve 8.1'in resmi ISO'ları hala indirilebiliyor 3 yıl LG G5, sihirli bağlantı noktası ile görüntülendi 3 yıl Ubuntu ve Meizu, MWC 2016 fuarında yeni bir ürün tanıtacak 3 yıl Spigen Galaxy S7 kılıfları, ön siparişe başladı 3 yıl Khronos nihayet Vulkan 1.0 grafik API'sinin teknik özelliklerini yayınladı 3 yıl Gamestop: Playstation VR yıl sonunda çıkacak 3 yıl Nano yapılı cam disk üzerinde sonsuza kadar veri saklanabilecek 3 yıl Deadpool'ın açılış sinematiği Nvidia donanımı ile hazırlanmış 3 yıl Instagram'a 2 aşamalı güvenlik sistemi geliyor 3 yıl Dünya çapında tablet dağıtımı %23 arttı 3 yıl 4 Dolar'a akıllı telefon olur mu? 3 yıl Yeni Android reklamında Apple eleştiriliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk araştırmacı, fiber altyapı masraflarını azaltmak için çalışıyor Sonraki Türk girişimcilerden Continuum için dizüstü aksesuarı 3 yıl 3D yazıcılar kullanılarak insan kulağı üretildi 3 yıl Bir Süper-Dünya'nın atmosferi ilk kez incelendi 3 yıl Lenovo'nun "muhteşem" olarak tanımladığı yeni akıllı telefonu merak uyandırıyor 3 yıl Windows 10 ekosistemine üçüncü süper telefon geliyor 3 yıl Samsung'dan orta seviyeye 14nm avantajı: Exynos 7870 3 yıl Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318 3 yıl Line bir yıl önce satın aldığı MixRadio dijital müzik servisini kapatıyor 3 yıl Samsung Galaxy A7 2016 inceleme videosu "Sınıfında sınırları zorlayan telefon" 3 yıl Apple 2008'den bu yana en güçlü Ocak ayını geçirdi 3 yıl Santimetresine kadar doğru bilgi veren GPS'ler geliyor 3 yıl 90 Dolar’a 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartı 3 yıl Silverstone Strider Titanium serisi satışa çıkıyor 3 yıl Samsung'un akıllı ayakkabısı MWC 2016 fuarına ayak basıyor 3 yıl Huawei P9 görselleri sızdırıldı 3 yıl LG K8 akıllı telefonu resmiyet kazandı 3 yıl Anonymous’un Emniyet’e sızdığı iddiasının gerçek yüzü 3 yıl Daredevil'ın 2.sezonundan ilk uzun fragman 3 yıl Kırılamayan RFID çipleri kredi kartlarını güvence altına alacak 3 yıl Apple TV’nin sinematik ekran koruyucularını Android’de kullanın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim