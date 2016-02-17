Türk araştırmacı, fiber altyapı masraflarını azaltmak için çalışıyor





Günümüzde hızlı internet erişim sağlamak için başvurulan altyapılardan birisi olan fiber kablolar, avantajlı olmasına rağmen maliyetli. Bu bakımdan son kullanıcıya hizmet ulaşırken, daha yüksek bir bedel tahsil ediliyor. Ayrıca son noktadan evlere kadar yine bakır kablo ile internet götürülüyor. Londra Üniversitesi'nde araştırmacı Dr. Sezer Erkılınç liderliğindeki ekip, bu sorunları çözmek için çalışıyor.





Fiber altyapıların en büyük dezavantajı, son mesafe olarak adlandırılan kısım. Bu kısımda, sinyalleri alan optik alıcı cihazdan sonra evlere kadar bakır kablo ile internet götürülüyor. Normalde, alıcıya kadar 10Gbps teorik hızla gelen sinyaller, bakır kablo ile ancak 300Mbps teorik hızlarda evlere ulaşıyor. Her eve optik alıcı cihaz sunabilmenin de imkanı yok. İngiltere'de internet kullanıcılarının sadece yüzde birinde ev tipi optik alıcılar bulunuyor.





Erkılınç, fiber ağlarda kullanılan optik alıcıların yüzde 75-80 oranında bileşenleri azaltılmış daha küçük ve daha düşük maliyetli versiyonlarını geliştirmiş. Bu alıcılar, orijinal kutulardaki gibi eksiksiz bir dönüştürme ve yönetim imkanı sunuyor. Elbette şimdilik stabilite sorunları var ve geliştirilmesi gerekiyor.





Erkılınç, lazer denge sorunlarını aştıktan sonra, ticari hayata geçmek için önlerinde bir engel kalmayacağını tahmin ediyor. Gerekli testlerin yapılması ile birlikte, yeni alıcılar da müşterilerini bekliyor olacak. Satışların daha çok internet servis sağlayıcılara yapılacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde internet kullanıcılarının yüzde 50'sinde ev tipi optik alıcı cihazları yer alıyor.





1986 yılında Denizli'de doğan Sezer Erkılınç, Koç Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de yüksek lisansını, İngiltere'de ise doktorasını tamamladı. Optik tabanlı ağlar üzerinde önemli çalışmaları olan Erkılınç, farklı projelerde görev alıyor. Araştırmacı, İngiltere'de pek çok ödüle layık görüldü.

http://hexus.net/tech/news/network/90548-ucl-team-touts-dramatic-cost-reductions-fibre-home/