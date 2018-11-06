Türk hava sahasını kullanan havayolu şirketleri Türkiye'ye ne kadar para ödüyor?

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Bir uçtan bir uca 2 saati bulan uçuş süresi ile Avrupa’nın tek uçuşta en uzun hava sahasına sahip olan ülkemiz, jeopolitik konumuyla da hava yolu şirketlerinin önemli bir geçiş noktası konumunda. Haliyle de Türkiye hava sahasının kullanımından kaynaklı olarak yıllık bazda hatırı sayılır bir gelir de ortaya çıkıyor.

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Özellikle son yıllarda yeni havalimanlarının yapılmasıyla hava trafiği önemli ölçüde artan ülkemiz, Avrupa’da geride kalan son çeyrek için hava trafiği en fazla büyüyen ülke oldu. Avrupa ortalamasında artık %3.6 seviyesinde kalırken Türkiye’de aynı dilimde büyüme %8.4 olarak gerçekleşmiş.

193.6 milyon Euro gelir

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) tarafından açıklanan rakamlar ölçeğinde ülkelerin hava sahasını kullanan havayolu şirketlerince ödemeler yapılıyor. Ülkemiz için geride kalan yıl bazında ortaya çıkan rakamlar da resmi olarak paylaşılmış. Buna göre 2017 yılında Türk ve yabancı havayolu şirketleri ülkemize 193.6 milyon Euro’luk bir gelir bırakmış.

Listenin ilk sırasında ise Türk Hava Yolları yer alıyor. Ortaya çıkan rakamın %39.6’sı THY tarafından gerçekleştirilmiş. İkinci sırada ise %20.8 ile Katar Hava Yolları yer alıyor. Listenin öne çıkan kısmı ise şöyle:

THY - %39.6 Katar - %20.8 Emirates - %20.4 Pegasus - %11.7 Etihad - %6.9 Sunexpress - %4.3 British - %3.9 Lufthansa - %3.1 Atlasjet - %2.8 Singapur - %2.6

Rötar oranları da düştü

Eurocontrol’ün etki alanı çerçevesine göre hava trafiğindeki gecikmeler de 2017 yılı ikinci ve üçüncü çeyreğinde Türkiye’de %47.3 oranında azalmış. Avrupa’da ise aynı dönem için %79 seviyelerinde bir gecikmeden bahsediliyor.

15 dakikadan uzun süren gecikmeler hesaplanarak çıkarılan rakamlara göreyse Atatürk Havalimanı %25 ile en yukarılarda yer alıyor. Sabiha Gökçen ise %21 seviyesinde. Bu rakamlar Avrupa ortalamasının altında zira Avrupa’da 2016 için %24 olan bu rakam, 2017’de %28 seviyesine ulaşmış. Bu da Türkiye ortalamasının Avrupa’ya kıyasla epey iyi olduğunun bir göstergesi olmuş durumda.

http://www.kokpit.aero/en-cok-ust-gecis-odeyen-sirket