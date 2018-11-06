Türk hava sahasını kullanan havayolu şirketleri Türkiye'ye ne kadar para ödüyor?

Özellikle son yıllarda yeni havalimanlarının yapılmasıyla hava trafiği önemli ölçüde artan ülkemiz, Avrupa’da geride kalan son çeyrek için hava trafiği en fazla büyüyen ülke oldu. Avrupa ortalamasında artık %3.6 seviyesinde kalırken Türkiye’de aynı dilimde büyüme %8.4 olarak gerçekleşmiş.
193.6 milyon Euro gelir
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) tarafından açıklanan rakamlar ölçeğinde ülkelerin hava sahasını kullanan havayolu şirketlerince ödemeler yapılıyor. Ülkemiz için geride kalan yıl bazında ortaya çıkan rakamlar da resmi olarak paylaşılmış. Buna göre 2017 yılında Türk ve yabancı havayolu şirketleri ülkemize 193.6 milyon Euro’luk bir gelir bırakmış.
Listenin ilk sırasında ise Türk Hava Yolları yer alıyor. Ortaya çıkan rakamın %39.6’sı THY tarafından gerçekleştirilmiş. İkinci sırada ise %20.8 ile Katar Hava Yolları yer alıyor. Listenin öne çıkan kısmı ise şöyle:
- THY - %39.6
- Katar - %20.8
- Emirates - %20.4
- Pegasus - %11.7
- Etihad - %6.9
- Sunexpress - %4.3
- British - %3.9
- Lufthansa - %3.1
- Atlasjet - %2.8
- Singapur - %2.6
Rötar oranları da düştü
Eurocontrol’ün etki alanı çerçevesine göre hava trafiğindeki gecikmeler de 2017 yılı ikinci ve üçüncü çeyreğinde Türkiye’de %47.3 oranında azalmış. Avrupa’da ise aynı dönem için %79 seviyelerinde bir gecikmeden bahsediliyor.
15 dakikadan uzun süren gecikmeler hesaplanarak çıkarılan rakamlara göreyse Atatürk Havalimanı %25 ile en yukarılarda yer alıyor. Sabiha Gökçen ise %21 seviyesinde. Bu rakamlar Avrupa ortalamasının altında zira Avrupa’da 2016 için %24 olan bu rakam, 2017’de %28 seviyesine ulaşmış. Bu da Türkiye ortalamasının Avrupa’ya kıyasla epey iyi olduğunun bir göstergesi olmuş durumda.
http://www.kokpit.aero/en-cok-ust-gecis-odeyen-sirket Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DHMI genel müdürü :
Özellikle denize doğru kalkışlar sırasında daha tırmanış tamamlanmadan Bulgar hava sahasına girme durumu var. Dolayısıyla bu durumu koordine ediyoruz. Prosedüre ve rüzgar durumuna göre yine Bulgar hava sahasında başlayacaklar. Bu durumlarda bir sıkıntı yaşayacağımızı beklemiyorum. Gayet koordineli bir şekilde devam ediyor ve Bulgar bu duruma hazırlar ve memnunlar. Çünkü onların da hava trafiği artacak, gelirleri artacak. Dolayısıyla bir sıkıntı olmayacak”
m.airporthaber.com/...
Parayı direk vermeyeceğiz, kıvırdıkları nokta o. Üstteki mesajda yazdım ayrıntıyı. İç hatlardaki bilet parası komisyonu direk bize kalıyordu, artık bulgarlarla paylaşacaz gibi.
@Jeopol
@Wol4onak
@deniz_sea
DHMI genel müdürü :
Özellikle denize doğru kalkışlar sırasında daha tırmanış tamamlanmadan Bulgar hava sahasına girme durumu var. Dolayısıyla bu durumu koordine ediyoruz. Prosedüre ve rüzgar durumuna göre yine Bulgar hava sahasında başlayacaklar. Bu durumlarda bir sıkıntı yaşayacağımızı beklemiyorum. Gayet koordineli bir şekilde devam ediyor ve Bulgar bu duruma hazırlar ve memnunlar. Çünkü onların da hava trafiği artacak, gelirleri artacak. Dolayısıyla bir sıkıntı olmayacak”
m.airporthaber.com/...
Parayı direk vermeyeceğiz, kıvırdıkları nokta o. Üstteki mesajda yazdım ayrıntıyı. İç hatlardaki bilet parası komisyonu direk bize kalıyordu, artık bulgarlarla paylaşacaz gibi.
@Jeopol
@Wol4onak
@deniz_sea
DHMI genel müdürü :
Özellikle denize doğru kalkışlar sırasında daha tırmanış tamamlanmadan Bulgar hava sahasına girme durumu var. Dolayısıyla bu durumu koordine ediyoruz. Prosedüre ve rüzgar durumuna göre yine Bulgar hava sahasında başlayacaklar. Bu durumlarda bir sıkıntı yaşayacağımızı beklemiyorum. Gayet koordineli bir şekilde devam ediyor ve Bulgar bu duruma hazırlar ve memnunlar. Çünkü onların da hava trafiği artacak, gelirleri artacak. Dolayısıyla bir sıkıntı olmayacak”
m.airporthaber.com/...
Parayı direk vermeyeceğiz, kıvırdıkları nokta o. Üstteki mesajda yazdım ayrıntıyı. İç hatlardaki bilet parası komisyonu direk bize kalıyordu, artık bulgarlarla paylaşacaz gibi.
@Jeopol
@Wol4onak
@deniz_sea