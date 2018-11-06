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Türk hava sahasını kullanan havayolu şirketleri Türkiye'ye ne kadar para ödüyor?

Geride kalan 2017 yılına ilişkin resmi rakamları açıklayan Eurocontrol, Türkiye hava sahasını kullanan havacılık şirketlerinin ödediği rakamları ve en fazla ödeme yapan şirketleri paylaştı.
6 ay
24,3b
1
46
havacılık
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk hava sahasını kullanan havayolu şirketleri Türkiye'ye ne kadar para ödüyor?
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Bir uçtan bir uca 2 saati bulan uçuş süresi ile Avrupa’nın tek uçuşta en uzun hava sahasına sahip olan ülkemiz, jeopolitik konumuyla da hava yolu şirketlerinin önemli bir geçiş noktası konumunda. Haliyle de Türkiye hava sahasının kullanımından kaynaklı olarak yıllık bazda hatırı sayılır bir gelir de ortaya çıkıyor.
Ayrıca Bkz. "DRAM fiyatları 2019 yılında da düşüşte"

Özellikle son yıllarda yeni havalimanlarının yapılmasıyla hava trafiği önemli ölçüde artan ülkemiz, Avrupa’da geride kalan son çeyrek için hava trafiği en fazla büyüyen ülke oldu. Avrupa ortalamasında artık %3.6 seviyesinde kalırken Türkiye’de aynı dilimde büyüme %8.4 olarak gerçekleşmiş.

193.6 milyon Euro gelir

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) tarafından açıklanan rakamlar ölçeğinde ülkelerin hava sahasını kullanan havayolu şirketlerince ödemeler yapılıyor. Ülkemiz için geride kalan yıl bazında ortaya çıkan rakamlar da resmi olarak paylaşılmış. Buna göre 2017 yılında Türk ve yabancı havayolu şirketleri ülkemize 193.6 milyon Euro’luk bir gelir bırakmış.

Listenin ilk sırasında ise Türk Hava Yolları yer alıyor. Ortaya çıkan rakamın %39.6’sı THY tarafından gerçekleştirilmiş. İkinci sırada ise %20.8 ile Katar Hava Yolları yer alıyor. Listenin öne çıkan kısmı ise şöyle:

  1. THY - %39.6
  2. Katar - %20.8
  3. Emirates - %20.4
  4. Pegasus - %11.7
  5. Etihad - %6.9
  6. Sunexpress - %4.3
  7. British - %3.9
  8. Lufthansa - %3.1
  9. Atlasjet - %2.8
  10. Singapur - %2.6

Rötar oranları da düştü

Eurocontrol’ün etki alanı çerçevesine göre hava trafiğindeki gecikmeler de 2017 yılı ikinci ve üçüncü çeyreğinde Türkiye’de %47.3 oranında azalmış. Avrupa’da ise aynı dönem için %79 seviyelerinde bir gecikmeden bahsediliyor.

15 dakikadan uzun süren gecikmeler hesaplanarak çıkarılan rakamlara göreyse Atatürk Havalimanı %25 ile en yukarılarda yer alıyor. Sabiha Gökçen ise %21 seviyesinde. Bu rakamlar Avrupa ortalamasının altında zira Avrupa’da 2016 için %24 olan bu rakam, 2017’de %28 seviyesine ulaşmış. Bu da Türkiye ortalamasının Avrupa’ya kıyasla epey iyi olduğunun bir göstergesi olmuş durumda.


http://www.kokpit.aero/en-cok-ust-gecis-odeyen-sirket Yorum Yaz
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deniz_sea 6 ay en beğenilen
Biz 3. havalimanı için bulgar hava sahasına giriş çıkışta ne kadar ödeyeceğiz onuda açıklar mısınız.
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Ohol Oula 6 ay
Eniştemle ortağız. 3 tane uçağımız var. Her girişte 40.000 lira ödüyoruz. Kaldırıma park etmek de yasak.
1 Yanıt Yanıtla +37
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asderty 6 ay
İç hat uçuşlarında bulgarlara para kaptıracağımız doğruymuş

DHMI genel müdürü :
Özellikle denize doğru kalkışlar sırasında daha tırmanış tamamlanmadan Bulgar hava sahasına girme durumu var. Dolayısıyla bu durumu koordine ediyoruz. Prosedüre ve rüzgar durumuna göre yine Bulgar hava sahasında başlayacaklar. Bu durumlarda bir sıkıntı yaşayacağımızı beklemiyorum. Gayet koordineli bir şekilde devam ediyor ve Bulgar bu duruma hazırlar ve memnunlar. Çünkü onların da hava trafiği artacak, gelirleri artacak. Dolayısıyla bir sıkıntı olmayacak”
m.airporthaber.com/...
Parayı direk vermeyeceğiz, kıvırdıkları nokta o. Üstteki mesajda yazdım ayrıntıyı. İç hatlardaki bilet parası komisyonu direk bize kalıyordu, artık bulgarlarla paylaşacaz gibi.
@Jeopol
@Wol4onak
@deniz_sea
İç hat uçuşlarında bulgarlara para kaptıracağımız doğruymuşDHMI genel müdürü :Özellikle denize doğru kalkışlar sırasında daha tırmanış tam...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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asderty 6 ay
İç hat uçuşlarında bulgarlara para kaptıracağımız doğruymuş

DHMI genel müdürü :
Özellikle denize doğru kalkışlar sırasında daha tırmanış tamamlanmadan Bulgar hava sahasına girme durumu var. Dolayısıyla bu durumu koordine ediyoruz. Prosedüre ve rüzgar durumuna göre yine Bulgar hava sahasında başlayacaklar. Bu durumlarda bir sıkıntı yaşayacağımızı beklemiyorum. Gayet koordineli bir şekilde devam ediyor ve Bulgar bu duruma hazırlar ve memnunlar. Çünkü onların da hava trafiği artacak, gelirleri artacak. Dolayısıyla bir sıkıntı olmayacak”
m.airporthaber.com/...
Parayı direk vermeyeceğiz, kıvırdıkları nokta o. Üstteki mesajda yazdım ayrıntıyı. İç hatlardaki bilet parası komisyonu direk bize kalıyordu, artık bulgarlarla paylaşacaz gibi.
@Jeopol
@Wol4onak
@deniz_sea
İç hat uçuşlarında bulgarlara para kaptıracağımız doğruymuşDHMI genel müdürü :Özellikle denize doğru kalkışlar sırasında daha tırmanış tam...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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asderty 6 ay
İç hat uçuşlarında bulgarlara para kaptıracağımız doğruymuş

DHMI genel müdürü :
Özellikle denize doğru kalkışlar sırasında daha tırmanış tamamlanmadan Bulgar hava sahasına girme durumu var. Dolayısıyla bu durumu koordine ediyoruz. Prosedüre ve rüzgar durumuna göre yine Bulgar hava sahasında başlayacaklar. Bu durumlarda bir sıkıntı yaşayacağımızı beklemiyorum. Gayet koordineli bir şekilde devam ediyor ve Bulgar bu duruma hazırlar ve memnunlar. Çünkü onların da hava trafiği artacak, gelirleri artacak. Dolayısıyla bir sıkıntı olmayacak”
m.airporthaber.com/...
Parayı direk vermeyeceğiz, kıvırdıkları nokta o. Üstteki mesajda yazdım ayrıntıyı. İç hatlardaki bilet parası komisyonu direk bize kalıyordu, artık bulgarlarla paylaşacaz gibi.
@Jeopol
@Wol4onak
@deniz_sea
İç hat uçuşlarında bulgarlara para kaptıracağımız doğruymuşDHMI genel müdürü :Özellikle denize doğru kalkışlar sırasında daha tırmanış tam...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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1 Avatar
DH Misafiri 6 ay
Arkadaşlar Kuzey Trakya'yı bulgarlardan geri alma vakti gelmiştir. Haydii ileri..!
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haylaz__ 6 ay
Ülkesinde yatırım yapılıp da insanları üzülen tek ülkeyiz
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Berringer 6 ay
Öpücük veriyorlar ve geçiyorlar
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asderty 6 ay
Şunu da yazayım son olarak, başka konularla da alakası var çünkü.
İtiraz edenlerin söylediği laf şu : "hazineden para çıkacağı yalan". Sadece bu cümleye odaklanırsanız cümle doğru. Çünkü para hazineden çıkmayacak zaten. Mesele, eurocontrolden Türkiye'ye gelen para azalacak. Avrupadan ülkemize giren paranın bir kısmını Bulgaristan alacak, genel müdürün dediği bu. Ben bilmem, itirazı olan gitsin genel müdüre söylesin.
Bu tarz kelime oyunları sıklıkla yapılıyor maalesef. Güyya yalan söylemeyip kelime oyunuyla lafı çarpıtmak. Kafana uygun imamdan fetva almak gibi.
Biraz benzer olan şu konuyu yazmam lazım: Bir ara Erdoğan söylemişti: "Yolsuzluk dendiğinde şunu anlarım; devletin kasası soyuluyor mu soyulmuyor mu?" Devletin kasasından para çıkmama meselesi belediyede de var mesela. Bir arsa alırsın, imarını kendi adamlarına yükseltirsin ve 5 katına satarsın. Devletten para çıktı mı? Hayır. Al sana helal(!) para. Yersen...
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hollowman_ 6 ay
Gerçekten 3.havalimanından kalkan uçakların Bulgar hava sahasına gireceğini sanan özürlüler var. Sorsan kendilerini akıllı, ülkenin zekileri sanar. Bu kadar zırcahillik ve sazanlık olamaz. Sosyal medyada yayılan her trolle sazan gibi atlayıp kendinizi güldürmeyin.
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SEO-Uzmanı 6 ay
neyin ne aldığını bilmem ama
3. hava limanı için tarlası kamulaştırılan çiftçimize ne kadar kamulaştırma bedeli verildiğini öğrenin sonra bu haberi yapın isterseniz !
google.com/...
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asderty 6 ay
Şu forumda bazi insanlardan (artık çok az kaldı) çok şey öğrendim. İstiyorum ki az biraz katkım olabilirse ben de bişeyler yazayım, belki birileri bu sayede gözünden kaçırdığı birşeyleri görür, benim de birilerine bi faydam dokunur.
Ama artık ne zaman bişey yazsam pişman olur hale geldim. Yazmayım diyorum, olmuyor. Yazıyorum, böyle oluyor. Yazmaktan da, insanımızdan da, ülkeden de bıkkınlık geldi ya...
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AteS 6 ay
yeni istanbul havaalanı iç hat uçuşlarında uçakların bulgar hava sahasına gireceğini iddaa edenler, şu an havalanında uçuşlar yapılmakta ve flightradar24 sitesinden rotasını izleyebilirsiniz. nereye giriyor, nereye çıkıyor görürsünüz.
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smart1978 6 ay
Istanbul Havalimani icin Bulgaristan havadan saglam surekli gelir elde edecek... Cesur biri resmi belgelerle ifade etsin :)
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AteS 6 ay smart1978
şu andakinden farkı olmayacak, senin bir belgen varsa ifade et.
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36 6 ay
Yeni hava limanin icini neden camii ici tavavini gibi yapmislar
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