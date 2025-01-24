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Tam Boyutta Gör Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 2024 yılı "Avrupa Havacılığına Genel Bakış" raporunu açıkladı. EUROCONTROL verilerine göre 2024’ün en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.

2024’te Avrupa Havacılığında Genel Durum

Tam Boyutta Gör 2024 yılında Avrupa genelinde 10,7 milyon uçuş gerçekleşti. 2023’e kıyasla yüzde 5’lik artış yaşandı. 2024’te 1,28 milyar yolcu taşındı. 14 Haziran 2024 tarihinde, 2024’ün en yüksek günlük uçuş sayısı olan 37.710 uçuş yapıldı.

Uçuşların yüzde 72,5’inde zamanında vardı. 2023’te bu oran yüzde 71’di. Uçuşlarda ortalama 2,1 dakikalık gecikme yaşandı. 2023’e kıyasla 2024’te daha az grev olmasına rağmen yüzde 18’lik gerileme yaşandı.

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Uçuşlarda 2023’e kıyasla yüzde 8 daha düşük karbon emisyonu oluştu. Yakıt harcamaları yüzde 10 oranında düştü. Uçuş ücretleri yüzde 9 oranında arttı.

2024’te Türk Havacılığında Genel Durum

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İstanbul Havalimanı, 2024’te günlük ortalama 1.401 uçuş ile Avrupa’da en yüksek trafik yoğunluğuna sahip havalimanı oldu. Uçuş ortalaması 2023’e kıyasla yüzde 2 oranında artış gösterdi. İstanbul Havalimanı’nı günlük 1.336 uçuş ile Amsterdam Havalimanı ve günlük 1.302 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı takip etti.

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Türk Hava Yolları 2024’te günlük ortalama 1.435 uçuş ile Avrupa’da en yüksek 3’üncü ortalamaya sahip havayolu şirketi oldu.

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İstanbul Havalimanı, 2024'te Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu