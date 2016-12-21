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Türk kardeşlerin oyun şirketi Crytek dört stüdyosunu kapatıyor

Üç Türk kardeş tarafından kurulan, Far Cry ve Crysis oyunlarıyla adını duyuran Crytek, yayınladığı son açıklamayla 4 stüdyosunu kapatacağını duyurdu. Şirket İstanbul ofisi için de bir yazı paylaştı.
2 yıl
6,6b
1
23
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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1999 yılında Cevat, Faruk ve Avni Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulan video oyun şirketi Crytek şu sıralar oldukça zor günlerden geçiyor. Daha önce sızdırılan bilgilere göre maaşları ödemekte zorlandığı ortaya çıkan geliştirici bu kez şok etkisi yaratan bir kararla stüdyolarını kapatma kararı aldı.
Kısa süre önce Crytek'in Frankfurt ofisinde çalıştığını iddia eden bir Reddit kullanıcısı kendisine ve bazı arkadaşlarına yaklaşık 6 aydır ödeme yapılmadığını, daha önce de benzer sorunların yaşandığını fakat ilk kez bu kadar uzun sürdüğünü belirtmişti. Görünüşe bakılırsa şirkete yönelik iddialar doğru ve sanıldığından çok daha kritik seviyelere ulaşmış durumda.

İstanbul ofisi yayıncı olduğu için kapatılmıyor

Resmi web sitesinden yayınlanan son açıklamaya göre Frankfurt ve Kiev stüdyolarının artık geliştirme üzerinde yoğunlaşacağını ve premium IP’ler üzerinden çalışmaya devam edeceğini belirten Crytek, diğer taraftan Budapeşte, SofyaŞanghay ve Seul stüdyoları kapatmaya hazırlanıyor.
Tüm çalışanlarına teşekkür eden ve onlara iş bulmaları konusunda yardımcı olacağını belirten şirketin İstanbul ofisinin ise geliştirici bir stüdyo olmaması, sadece yayıncı olması sebebiyle kapanmayacağı dile getirildi. CryEngine oyun motoru ve Türkçe seslendirmelerle büyük beğeni toplayan Crytek’in içerisinde bulunduğu durum yurt dışındaki kullanıcıları da bir hayli üzmüş durumda.
İstanbul ofisi adına Volkan Turan'ın Warface forumu üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Crytek tarafından yapılan basın bültenini biliyorsunuzdur. Bu açıklamada da belirtildiği üzere development (geliştirme) yapan stüdyolar ile yapılan gelecek planları ve stratejiler açıklanmış, bu stüdyoların artık Crytek bünyesinde olmayacağı belirtilmiştir.
Bu noktada siz oyuncu (ve partnerlerimizin) endişelerinizi de anlıyoruz. Lakin Crytek İstanbul stüdyosu bir geliştirici ofis değil bir yayıncı (publishing) ofisidir, Warface Türkiye’nin yayıncısıdır. Öyle olmaya da devam edecektir.
Crytek İstanbul ofisinin kapanması, Warface Türkiye sunucusunun kapanması veya operasyonunda herhangi bir aksaklık söz konusu değildir. Aksine, bir yayın ofisi olarak yakın gelecekte yepyeni oyunları yayınlamak gibi stratejik plan ve hedefleri vardır.
Crytek İstanbul, iş ortaklarıyla birlikte operasyon kalitesini geliştirmeye devam edecektir. Bu nedenle başta oyuncularımızın endişelenmemelerini umuyoruz. Lütfen gerçek ve doğru bilgi ve haberler için bizi takip etmeye devam edin.
Keyifli oyunlar dileriz."

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pcwolf28 2 yıl en beğenilen
Sayelerinde Türkçe oyun oynadık, inşallah düzelirler.
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12 Angry Men 2 yıl
Zamanında destek olmak için crysis 2 yi orjinal almıştım.
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hector_1990 2 yıl
çok kötü olmuş ya
ama son yıllarda çıkardıkları oyunda yok
oyun motoru yeniden yazılmalı gerekirse sistem katili olmamalı
sonuçta türk geliştirici arkalarında durulması lazım
çok kötü olmuş yaama son yıllarda çıkardıkları oyunda yokoyun motoru yeniden yazılmalı gerekirse sistem katili olmamalısonuçta türk geliştirici ...
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gxhero 2 yıl
Ya bu şirket nasıl ekonomik krize girer grafik devrimi yaptığı oyunları sayesinde oyun sektörü çağ atladı şöyle sağlam bir oyun çıkarsalar da oynasak. (skyrim gibi açık dünya rpg mesela Vr destekli efsane olur)
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V4LKyR 2 yıl
Kriz 3 güzel bir oyundu, ok atıyorduk.
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kadirirdem 2 yıl
az Crysis oynamadım zamanında (şimdi bu durumda olmaları beni üzdü :( )
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sdelta 2 yıl
Destek olmak amaçlı tüm Crysis oyunlarını orijinal aldım. Şu dakika yeni çıkacak oyunları için (ne tarz bir oyun olacağı belli olmasa bile) preorder yapsalar hiç düşünmeden ödeme yaparım. Türkçe oyun kavramını başlattı ve sayesinde Sony dahil bir çok firma Türkçe oyun üretmeye başladı.
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Godolphin 2 yıl
2 gün sonra crysis firması yeni ofisini açtı diye bir haber bekliyorum ne yalan sölim.
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mladenbmv 2 yıl
keşke biraz daha atılgan olsalar artık kaç senedir oyun çıkarmıyorlar veya çıkarıyorlarda başka oyunlar isimlerini biz duymuyoruz oynamıyoruz.
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X-FI 2 yıl
crysis 4 bitti o zaman
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XavierPedro 2 yıl
F2P ancak yan içerikler ücretli online oyunlar ile çok rahat iş yaparlar. Ancak bu konuda bir çok rakibi var piyasada. İnovatif bir girişim ile avangart bir oyun ile başlar ve yüksek sistem gereksinimi olmayan bir platform yaparlarsa yürür giderler.
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eric13 2 yıl
Adam akilli konu yazacak birisini bulsunlar yegane tavsiyem, hersey grafikten ibaret degil daha bunu kavrayamamis bir firma
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Lordinarius 2 yıl
Ellerinin altında ne güzel birikim var az CD Projekti örnek alıp indie işler çıkarsalar ortaya beli doğrulacak.
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