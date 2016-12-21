Türk kardeşlerin oyun şirketi Crytek dört stüdyosunu kapatıyor

1999 yılında Cevat, Faruk ve Avni Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulan video oyun şirketi Crytek şu sıralar oldukça zor günlerden geçiyor. Daha önce sızdırılan bilgilere göre maaşları ödemekte zorlandığı ortaya çıkan geliştirici bu kez şok etkisi yaratan bir kararla stüdyolarını kapatma kararı aldı.

Kısa süre önce Crytek'in Frankfurt ofisinde çalıştığını iddia eden bir Reddit kullanıcısı kendisine ve bazı arkadaşlarına yaklaşık 6 aydır ödeme yapılmadığını, daha önce de benzer sorunların yaşandığını fakat ilk kez bu kadar uzun sürdüğünü belirtmişti. Görünüşe bakılırsa şirkete yönelik iddialar doğru ve sanıldığından çok daha kritik seviyelere ulaşmış durumda.

İstanbul ofisi yayıncı olduğu için kapatılmıyor

Resmi web sitesinden yayınlanan son açıklamaya göre Frankfurt ve Kiev stüdyolarının artık geliştirme üzerinde yoğunlaşacağını ve premium IP’ler üzerinden çalışmaya devam edeceğini belirten Crytek, diğer taraftan Budapeşte, Sofya, Şanghay ve Seul stüdyoları kapatmaya hazırlanıyor.

Tüm çalışanlarına teşekkür eden ve onlara iş bulmaları konusunda yardımcı olacağını belirten şirketin İstanbul ofisinin ise geliştirici bir stüdyo olmaması, sadece yayıncı olması sebebiyle kapanmayacağı dile getirildi. CryEngine oyun motoru ve Türkçe seslendirmelerle büyük beğeni toplayan Crytek’in içerisinde bulunduğu durum yurt dışındaki kullanıcıları da bir hayli üzmüş durumda.

İstanbul ofisi adına Volkan Turan'ın Warface forumu üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Crytek tarafından yapılan basın bültenini biliyorsunuzdur. Bu açıklamada da belirtildiği üzere development (geliştirme) yapan stüdyolar ile yapılan gelecek planları ve stratejiler açıklanmış, bu stüdyoların artık Crytek bünyesinde olmayacağı belirtilmiştir.

Bu noktada siz oyuncu (ve partnerlerimizin) endişelerinizi de anlıyoruz. Lakin Crytek İstanbul stüdyosu bir geliştirici ofis değil bir yayıncı (publishing) ofisidir, Warface Türkiye’nin yayıncısıdır. Öyle olmaya da devam edecektir.

Crytek İstanbul ofisinin kapanması, Warface Türkiye sunucusunun kapanması veya operasyonunda herhangi bir aksaklık söz konusu değildir. Aksine, bir yayın ofisi olarak yakın gelecekte yepyeni oyunları yayınlamak gibi stratejik plan ve hedefleri vardır.

Crytek İstanbul, iş ortaklarıyla birlikte operasyon kalitesini geliştirmeye devam edecektir. Bu nedenle başta oyuncularımızın endişelenmemelerini umuyoruz. Lütfen gerçek ve doğru bilgi ve haberler için bizi takip etmeye devam edin.

Keyifli oyunlar dileriz."