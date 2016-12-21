2016 yılının en popüler dizi ve filmleri belli oldu

2017 için geri sayım içerisinde olduğumuz şu günlerde internet devlerinin yılın "en"leri konulu paylaşımları peşi sıra gelmeye devam ediyor. Sosyal ağların ardından bu kez en önemli dizi ve film platformlarından olan IMDB, 2016 yılının en gözde dizi ve filmlerini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre özellikle DC Comics’in aynı adı taşıyan çizgi romanından uyarlanan Amerikan süper kahraman filmi "Suicide Squad" ve benzer çizgide bir başka film olan "Deadpool"un izleyenlerde fikir ayrılığına sebep olduğu belirtiliyor. Öyle ki bazı kullanıcılar karakterlerin performansından ve kurgudan etkilenirken, bazı kişiler ise her iki yapımın da gereğinden fazla abartıldığını ve beklentileri karşılamadığı görüşündeler.

2016'nın en popüler dizi sıralamasına baktığımızda ise HBO’nun tüm dünyayı adeta kasıp kavuran yapımı Game of Thrones bu sene dikkat çekerken, Netflix'in büyük ses getiren "Stranger Things" dizisi de listenin üst sıralarında kendine yer bulmayı başarıyor. Sizler de 2016 boyunca en beğendiğiniz dizi ve filmleri yorumunuzda belirtmeyi ihmal etmeyin.

İşte IMDB’ye göre 2016 yılının en popüler dizi ve filmleri: