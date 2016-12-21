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2016 yılının en popüler dizi ve filmleri belli oldu

Sinema ve televizyon dünyası için en önemli veri tabanı konumunda bulunan IMDB, kullanıcıların oylarıyla belirlenen 2016 yılının en popüler dizi ve filmlerini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,9b
1
34
Sinema ve Dizi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2017 için geri sayım içerisinde olduğumuz şu günlerde internet devlerinin yılın "en"leri konulu paylaşımları peşi sıra gelmeye devam ediyor. Sosyal ağların ardından bu kez en önemli dizi ve film platformlarından olan IMDB, 2016 yılının en gözde dizi ve filmlerini açıkladı.
Edinilen bilgilere göre özellikle DC Comics’in aynı adı taşıyan çizgi romanından uyarlanan Amerikan süper kahraman filmi "Suicide Squad" ve benzer çizgide bir başka film olan "Deadpool"un izleyenlerde fikir ayrılığına sebep olduğu belirtiliyor. Öyle ki bazı kullanıcılar karakterlerin performansından ve kurgudan etkilenirken, bazı kişiler ise her iki yapımın da gereğinden fazla abartıldığını ve beklentileri karşılamadığı görüşündeler. 
2016'nın en popüler dizi sıralamasına baktığımızda ise HBO’nun tüm dünyayı adeta kasıp kavuran yapımı Game of Thrones bu sene dikkat çekerken, Netflix'in büyük ses getiren "Stranger Things" dizisi de listenin üst sıralarında kendine yer bulmayı başarıyor. Sizler de 2016 boyunca en beğendiğiniz dizi ve filmleri yorumunuzda belirtmeyi ihmal etmeyin.

İşte IMDB’ye göre 2016 yılının en popüler dizi ve filmleri: 


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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Her tıklamada komple sayfayı yenileyen galerilere bakasım gelmiyor maalesef.
Keşke liste şeklinde de paylaşsaydınız...
2 Yanıt Yanıtla +79
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hanımneder 2 yıl Kefelon
Kefelon
Her tıklamada komple sayfayı yenileyen galerilere bakasım gelmiyor maalesef.
Keşke liste şeklinde de paylaşsaydınız...

Sık sık çöken,reklama boğan ve tıklatan site
KefelonHer tıklamada komple sayfayı yenileyen galerilere bakasım gelmiyor maalesef.Keşke liste şeklinde de paylaşsaydınız...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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CrowMeister 2 yıl
Şu olay hiç yakışıyo mu bu siteye?..
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Quard 2 yıl
Donanımhaberin böylesi konuları haber yapması çok iyi. Sürekli,internet,donanım, yazılım,teknoloji vs haberleri görmek bazen sıkıcı oluyor :)
Hey içinde neden animasyon film yok ki ? :D
Türklere göre de en iyi yabancı film ve dizileri verseniz,haber yapsanız ya da bulabliirseniz bence çok iyi olur.:)
Dizi:Game of Thrones;film olaraksa:Fantastik Canavarlar Nelerdir,Nerede Bulunurlar :)
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ByBaterist 2 yıl
got candır, warcraft heyecan.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Türk dizilerini küçümseyip IMDB üzerinden en popüler dizilerin isimlerini öğrenip gelip yazmıyorlar mı deli oluyorum deli.
Sadece Yabancı dizi izlemek ve Türk dizilerini yermek özentiliktir.
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kadirirdem 2 yıl
bence birinci Kaptan Amerika iç savaş olması lazımdı...
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CoreXXX 2 yıl
game of thrones artık bir diziden öteye bir boyuta geçti dizi değil bir kültür oldu
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canmania 2 yıl
pablo emilio escobar gaviria ????????????????
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Teddy Death 1 2 yıl
westworld dizi olarak sanırım bu yıl en ilgi çekici dizi oldu
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hanımneder 2 yıl Teddy Death 1
North Jon
westworld dizi olarak sanırım bu yıl en ilgi çekici dizi oldu

Stranger things
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Habidin 2 yıl
içimiz dışımız bilim kurgu oldu
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hanımneder 2 yıl Habidin
Habidin
içimiz dışımız bilim kurgu oldu

Türk romantik dramları tercih ediyorsan çıkış solda
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BekirTemel 2 yıl
TWD yoktur bu listede ve kesinlikle hakkı da yoktu
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sheff2x 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
TWD yoktur bu listede ve kesinlikle hakkı da yoktu


katılıyorum 7. sezon ilk bölüm gayet iyiydi ama 2.3.4.5.6. bölümler çok sıkıcıydı.
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Leonardo DiCaprio. 2 yıl
The Walking Dead > Game of Thrones
der giderim..
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