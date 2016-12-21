Twitter artık son dakika haberlerini bildirim olarak gönderecek

Her ne kadar eskisi kadar güçlü olmasa da halen sosyal medyanın en etkin isimlerinin başında gelen Twitter, kullanıcıların azalan ilgisini tekrar üzerine çekmek ve gündelik hayatta kendine daha fazla yer edinebilmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz nisan ayında uygulama mağazalarında "Haberler" kategorisine geçiş yapan Twitter, görünüşe bakılırsa bu değişime paralel bazı yenilikler sunmaya hazırlanıyor.

Paylaşılan bazı tweet’ler incelendiğinde sosyal ağ şu sıralar yeni bildirim özelliğini test ediyor. Ülke ve dünya gündeminde meydana gelen son dakika gelişmelerini anında bildirim olarak gönderecek platform, bu sayede kullanıcılara doğru haberi en hızlı şekilde ulaştırmayı hedefliyor. Kişilerin ilgi alanlarına ve yaşadıkları bölgelere göre özelleştirilecek bildirimler ile gerçek habere kolaylıkla ulaşabilmek de mümkün hale gelecek.

Son dakika bildirimleri henüz test aşamasında

Yayınlanan tweet’lere bakılırsa kısa süre önce Berlin'de tır ile gerçekleştirilen son saldırının yanı sıra olimpiyatlar ve Amerika’daki başkanlık seçimleri hakkında bildirim gönderen platformun bir süredir ilgili özelliği test ettiği anlaşılıyor. Yeni bildirim fonksiyonunun şu sıralar sadece iOS üzerinde çalıştığı ve ne zaman kullanıma sunulacağının ise belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.

Hareketli bir gündeme sahip olan ülkemizde son dakika haberlerine anında ulaşabilmek kullanıcılar açısından şüphesiz faydalı olacaktır ancak diğer taraftan internette güvenlik gerekçesiyle uygulanan yavaşlatmalar düşünüldüğünde bir o kadar kullanışsız hal alabilmesi de mümkün görünüyor.